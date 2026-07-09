ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελλος

Μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος στυο yputube ανακοίνωσε ο Σωκρατης Φάμελλος την παραιτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.



Η παραίτηση έρχεται να κορυφώσει ένα εκρηκτικό κλίμα εσωστρέφειας, το οποίο εντάθηκε κατακόρυφα τα τελευταία εικοσιτετράωρα, οδηγώντας την Κουμουνδούρου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ενόψει και της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο 11 Ιουλίου. Όπου η μειοψηφία προτείνει την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

Το μήνυμα του Σωκράτη Φάμελλου

Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους:

Να γίνουμε ένα σοβαρό, συλλογικό, αριστερό κόμμα, που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη.

Και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό, προοδευτικό σχήμα με καταλύτη τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της Δεξιάς.

Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα:

Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση.

Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας, που είχαμε χάσει.

Με ένα επιτυχημένο Συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς».

Εξυγιάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, Δημόσιο και προμηθευτές.

Δρομολογήθηκε η εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο Δημόσιο.

Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας, και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκλιση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό.

Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου. Και όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια. Και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής.

Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία.

Γιατί πιστεύω στις αξίες της Αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο «εμείς» και όχι σε προσωπικές διαδρομές.

Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκλιση και σύνθεση, διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα.

Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακερματισμό.

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της ΕΛΑΣ αποτέλεσε μία σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο.

Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλισης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης.

Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαρραλέο βήμα, που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση, ώστε να πέσει η Δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της Αριστεράς.

Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα.

Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων.

Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους Προοδευτικούς πολίτες.

Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου.

Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές, που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023.

Όλα τα παραπάνω, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου.

Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.

Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.

Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή.

Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην Αριστερά και στην πολιτική δράση.

Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η Αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η Δεξιά, για το συμφέρον του λαού.

Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.

Και εδώ, όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Τα επόμενα άμεσα βήματα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου - Κανονικά η ΚΕ του Σαββάτου

Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλου με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργο Λεχουρίτη, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026. Eurokinissi/Αρχείου

Ολική ανατροπή των σεναρίων που αφορούσαν τα όσα θα γίνουν στην ΚΕ του Σαββάτου, φέρνει η ξαφνική παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την απόφασή του να παραιτηθεί, η οποία έρχεται ως άμεση συνέπεια και των αλλεπάλληλων παραιτήσεων των τελευταίων ημερών και της συνεπακόλουθης απώλειας της πλειοψηφίας εντός της ΚΕ, ο Σωκράτης Φάμελλος ανοίγει τον δρόμο για νέες εξελίξεις στο κόμμα.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η παραίτηση δε θα οδηγήσει σε αναβολή της συνεδρίασης της ΚΕ του Σαββάτου.

Αντιθέτως, αύριο κιόλας θα συγκληθεί συνεδρίαση της ΠΓ, ώστε να καταλήξει στην πολιτική απόφαση που θα αποτελέσει την εισήγησή της προς την ΚΕ του Σαββάτου.

Την εισήγηση θα κάνει είτε η αν. Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, είτε κάποιος εκπρόσωπος της νέας πλειοψηφίας που θα αναδειχτεί στην ΠΓ.

Σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ώρες και ημέρες θα υπάρξει «βροχή» νέων παραιτήσεων, στελεχών που βρίσκονταν μέχρι τώρα στο πλευρό του κ. Φάμελλου και πλέον απελευθερώνονται ώστε να υπάρξει μετακίνηση προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, άμεσα η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εκλέξει νέο Πρόεδρο, με τον Παύλο Πολάκη να έχει ήδη θέσει υποψηφιότητα για τη θέση όταν ζήτησε την παραίτηση Φάμελλου, ενώ δεν αποκλείεται τη θέση αυτή να διεκδικήσει και η Ρένα Δούρου.

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