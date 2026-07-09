Στα χαρακώματα ο ΣΥΡΙΖΑ δύο μέρες πριν την ΚΕ: «Δε θα περάσουν οι μεθοδεύσεις» λέει ο Πολάκης

Εν μέσω αποχωρήσεων στελεχών που απηχούν τον Σωκράτη Φάμελλο, η εσωκομματική αντιπολίτευση ετοιμάζεται για «μάχη» στην ΚΕ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στα χαρακώματα ο ΣΥΡΙΖΑ δύο μέρες πριν την ΚΕ: «Δε θα περάσουν οι μεθοδεύσεις» λέει ο Πολάκης
Eurokinissi
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  • Η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει μεθοδεύσεις και αδιαφάνεια στη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής πριν τη συνεδρίαση της ΚΕ.
  • Ο Παύλος Πολάκης αμφισβητεί ευθέως την ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου και ζητεί τη δημοσιοποίηση των επίσημων αποτελεσμάτων των εκλογών της ΚΕ για διασφάλιση νομιμότητας.
  • Αρκετά στελέχη που σχετίζονταν με τον Φάμελλο έχουν αποχωρήσει από το κόμμα, συμπεριλαμβανομένης της Κατερίνας Νοτοπούλου.
  • Υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης για τον τρόπο παρουσίασης των αιτημάτων στην ΚΕ, με πιθανή ένταση ή ανοιχτή σύγκρουση να αναμένεται στη συνεδρίαση.
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Δύο ημέρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε να καταλήξει ακόμη και σε αλλαγή ηγεσίας, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των στελεχών κλιμακώνονται επικίνδυνα με τις καταγγελίες για μεθοδεύσεις να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους πριν ακόμη ξεκινήσει η συνεδρίαση.

Η αρχή έγινε χθες όταν ο Τρύφωνας Αλεξιάδης δημοσίευσε επιστολή του προς την ηγεσία του κόμματος καταγγέλλοντας ότι το κόμμα ακόμη δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημά του. Ο κ. Αλεξιάδης αναφέρει δε θα πρέπει να υπάρχει η υποψία «πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν, "οργανωμένα", μέλη που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα» και για τον λόγο αυτόν, ζητούσε τα στοιχεία των μελών της ΚΕ που θα λάβουν μέρος στη συνεδρίαση.

Λίγες ώρες αργότερα, πηγές της Κουμουνδούρου ξεκαθάριζαν ότι η αν. Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά απάντησε και γραπτά στον κ. Αλεξιάδη μεταξύ άλλων ότι η επικαιροποιημένη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής (με τις αναπληρώσεις) θα δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή στο syriza.gr.

Βολές Πολάκη κατά Φάμελλου

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε νέα ένταση, αλλά και παρέμβαση του Παύλου Πολάκη ο οποίος αμφισβητεί ευθέως και την προεδρία του Σωκράτη Φάμελλου. Συγκεκριμένα ο κ. Αλεξιάδης δημοσίευσε την απάντηση της αν. Γραμματέα σχολιάζοντας ότι η ηγεσία δείχνει «επιμονή στην αδιαφάνεια» και σημείωσε ότι η απάντηση που έλαβε «επιβεβαιώνει πως στην Κουμουνδούρου κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από δημοκρατικές διαδικασίες, ούτε από τις κρίσιμες στιγμές. ΚΡΙΜΑ».

Η παρέμβαση Πολάκη όμως δείχνει εντονότερα την κατάσταση απόλυτης πόλωσης που επικρατεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αχαρακτήριστη προσπάθεια της ηγετικής ομάδας υπό τον Φάμελλο να αποκρύψει τα στοιχεία της σταυροδοσίας στις εκλογές της Κεντρικής Επιτροπής για να μην μπορεί να ελεγθεί αξιόπιστα η νομιμότητα της σύνθεσης μετά τις αποχωρήσεις! Το τέλος του κατήφορου είναι ο πάτος!! ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ !!!».

Βασικό επιχείρημα της πλευράς Πολάκη είναι ότι θα πρέπει να παραχωρηθούν τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών της ΚΕ, έτσι ώστε να διασφαλιστεί πως οι αναπληρώσεις μελών που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα το τελευταίο διάστημα, θα γίνουν από τους επιλαχόντες που έχουν πράγματι τις περισσότερες ψήφους και ότι δε θα υπάρξει «διαλογή» ώστε να διατηρηθεί ο έλεγχος της πλειοψηφίας από την ηγεσία του κόμματος.

Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με την ολοένα και αυξανόμενη τάση φυγής στελεχών του κόμματος, τα οποία ειρήσθω εν παρόδω, απηχούσαν μέχρι τώρα και τις απόψεις του Σωκράτη Φάμελλου, γεγονός που απομειώνει την επιρροή του στο κόμμα ενόψει της ΚΕ.

«Χαιρέτησε» και η Νοτοπούλου

Τελευταίο «κρούσμα» είναι η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα χθες το απόγευμα. Είχαν προηγηθεί οι αποχωρήσεις του Γιώργου Καραμέρου, του Κώστα Ζαχαριάδη και της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου.

Πληροφορίες του Newsbomb.gr πάντως αναφέρουν ότι και το μέτωπο Πολάκη - Παππά - Δούρου, αν και έχει καταλήξει σε έναν βαθμό συμφωνίας ως προς την ανάγκη να απομακρυνθεί από την ηγεσία ο Σωκράτης Φάμελλος, να επανέλθει στην ΚΟ ο Παύλος Πολάκης και να ανατραπεί η τελευταία απόφαση της ΚΕ περί στήριξης της ΕΛΑΣ, εντούτοις δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία ως προς τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης εντός της ΚΕ.

Μια άποψη θέλει τα παραπάνω αιτήματα να τεθούν ενιαία στο σώμα της ΚΕ, ενώ η άλλη, προτιμά να υπάρξει διαχωρισμός τους, ώστε να είναι πιο πιθανό να υπερψηφιστούν τουλάχιστον κάποια από αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, και παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες, η εσωκομματική αντιπολίτευση ετοιμάζεται για σκληρή «μάχη» το Σάββατο η οποία μπορεί, ανάλογα και με τη στάση της ηγεσίας, να εξελιχθεί σε ανοιχτή σύγκρουση με ανυπολόγιστες συνέπειες για την όποια ενότητα έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ.

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