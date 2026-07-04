Τα 2+1 σενάρια για την τελευταία ευκαιρία επιβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει εκτάκτως στις 11 Ιουλίου για να επανεξετάσει τη στήριξη στο κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και τη συμμετοχή στις εκλογές.

Ο Σωκράτης Φάμελλος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο βασικά σενάρια: αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ή υποστήριξη της ΕΛΑΣ χωρίς εκλογική συμμετοχή του κόμματος.

Η αποχώρηση στελεχών, όπως του Κώστα Ζαχαριάδη, και η αμφισβήτηση Φάμελλου από τον Παύλο Πολάκη επιδεινώνουν την εσωκομματική κρίση.

Ο Παύλος Πολάκης έχει ανακοινώσει πρόθεση να διεκδικήσει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αποχωρήσεις στελεχών.

Η πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ και η θέση του Φάμελλου στην προεδρία παραμένουν αβέβαιες και εξαρτώνται από τις αποφάσεις της επικείμενης συνεδρίασης της ΚΕ. Snapshot powered by AI

Η εβδομάδα που έρχεται θα είναι ίσως η κρισιμότερη για την πολιτική επιβίωση του πολυτραυματισμένου ΣΥΡΙΖΑ, που δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή φυτοζωεί στο όριο του 1%.



Στις 11 Ιουλίου, δηλαδή το ερχόμενο Σάββατο, θα συνεδριάσει εκτάκτως η ΚΕ του κόμματος, ως αποτέλεσμα των 72 υπογραφών που κατατέθηκαν με αυτό το αίτημα από μέλη της ΚΕ, προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου η πρόσφατη απόφαση που προέβλεπε τη στήριξη του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα χωρίς να ξεκαθαρίζει αν αυτό σημαίνει και την εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ.



Ωστόσο, η ρητή άρνηση του πρώην πρωθυπουργού να συζητήσει με οργανωμένες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και η αναφορά του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, δημιούργησαν νέα δεδομένα και ισορροπίες εντός του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που οδηγεί και στη νέα ΚΕ.



Ο Σωκράτης Φάμελλος, δεν είναι ακόμη σαφές εάν έχει απωλέσει την πλειοψηφία εντός της ΚΕ, ωστόσο η χθεσινή αποχώρηση από το κόμμα του Κώστα Ζαχαριάδη, αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα στην επιρροή που έχει ο πρόεδρος εσωκομματικά.



Σε αυτό το πλαίσιο, αν και μέσα στην εβδομάδα που προηγείται της συνεδρίασης της ΚΕ συνεχιστεί η τάση φυγής που ήδη παρατηρείται σε στελέχη που σπεύδουν στην ΕΛΑΣ προτού «καταληφθούν» όλες οι στελεχιακές θέσεις, τότε ενδέχεται οι ισορροπίες στην ΚΕ να αλλάξουν ή τουλάχιστον να μεταβληθούν.

Οι δύο επιλογές Φάμελλου

Οι πληροφορίες για το τι θα προτείνει ο Σωκράτης Φάμελλος στην ΚΕ είναι αποκλίνουσες και σύμφωνα με πρόσωπα του περιβάλλοντός του, η οριστική διατύπωση της πρότασής του ακόμη και σήμερα δεν έχει διαμοφωθεί.



Ωστόσο, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια, ανάμεσα στα οποία θα κληθεί να επιλέξει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άλλωστε, ήδη αμφισβητείται από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει την αρχηγία.



Το πρώτο σενάριο είναι ο Σωκράτης Φάμελλος να υπαναχωρήσει της αρχικής απόφασης της ΚΕ που είχε προτείνει ο ίδιος και να πει ότι με βάση τα νέα δεδομένα (δηλαδή τη ρητή άρνηση συνεργασίας από τον Αλέξη Τσίπρα), αναλαμβάνει την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, με τον «αστερίσκο» ότι η στρατηγική και η πολιτική ρητορική του κόμματος δε θα είναι αντιπαραθετική προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αλλά «προσθετική». Το σενάριο αυτό δίνει στον Σωκράτη Φάμελλο το επιχείρημα ότι αν έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ κατορθώσει να μπει στη Βουλή, τότε ενδεχομένως να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με την ΕΛΑΣ που ίσως να έχει ανάγκη από μεγαλύτερη ΚΟ, ακόμη και για τον σχηματισμό συμμαχικής κυβέρνησης, στην περίπτωση νίκης επί της ΝΔ ή σε αυτή της «κυβέρνησης μειοψηφίας».



Το σενάριο αυτό βέβαια περιλαμβάνει και έναν βαθμό ρίσκου, καθώς δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατορθώσει ουσιαστικά να διπλασιάσει τα σημερινά δημοσκοπικά του ποσοστά ώστε να μπει στη Βουλή, ενώ πολιτικά για τον Σωκράτη Φάμελλο, θα υπάρξει η κριτική ότι ηγείται της εκλογικής καθόδου ο πρόεδρος που εισηγούνταν τη σύμπραξη με ένα κόμμα που σε όλους τους τόνους αρνιόταν οποιαδήποτε συνεργασία.



Το δεύτερο σενάριο, είναι αυτό που εάν επαληθευτεί το ερχόμενο Σάββατο, θα προκαλέσει «πυρηνική έκρηξη» στην ΚΕ. Αυτό περιλαμβάνει την επιμονή του Σωκράτη Φάμελλου στην αρχική απόφαση της ΚΕ και μια ρητή δέσμευση να μην κατέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές έτσι ώστε τα μέλη και τα στελέχη του να στηρίξουν ελεύθερα την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα χωρίς να χρειαστεί να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος ενός τέτοιου σεναρίου είναι προφανώς να διατηρηθεί έστω και τυπικά η αυτοτέλεια και η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα χωρίς να ισοπεδωθεί από ακόμη πιο μαζικές αποχωρήσεις μελών και στελεχών, και από την άλλη να αποκτήσει πολιτικά «λόγο» στην ΕΛΑΣ, παρά την άρνηση συνεργασίας από την ηγεσία του κόμματος. Ωστόσο, αυτό θα ήταν εφικτό μόνο σε «εργαστηριακές» συνθήκες. Στην πολιτική πραγματικότητα, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτά τα δύο «υπέρ» του σεναρίου, θα μπορέσουν πράγματι να ισχύσουν.



Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος δεν έχει ακόμη λάβει τις τελικές του αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί σε μια από τις κρισιμότερες συνεδριάσεις της ΚΕ στην ιστορία του κόμματος. Η πολιτική του διαδρομή πάντως δείχνει ότι θα αναζητήσει μέχρι τελευταία στιγμή μια τρίτη, πιο μετριοπαθή, εναλλακτική, επιλογή που να εξασφαλίζει, όσο γίνεται την πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον ίδιο στη θέση του προέδρου. Το κατά πόσον αυτή η εναλλακτική θα βρεθεί όμως, είναι κάτι που θα φανεί στην ΚΕ.

Το σενάριο «Πολάκης»

Ο Παύλος Πολάκης ήταν το πρώτο στέλεχος που ρητά αμφισβήτησε τον Σωκράτη Φάμελλο και προανήγγειλε επί της ουσίας την πρότασή του για αλλαγή ηγεσίας με τον ίδιο να δηλώνει υποψήφιος να αναλάβει το τιμόνι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, κάτι το οποίο θα επαναλάβει και το Σάββατο στην ΚΕ.



Για κάποιους αναλυτές μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε μεν να μεταβάλει τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, ακόμη και να το ανεβάσει σε επίπεδα εισόδου στη Βουλή, τουλάχιστον την την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Από την άλλη όμως εκτιμούν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να θέσει ένα ακόμη μέρος των στελεχών στην αποχώρηση, παρά τη διαφωνία τους με το κόμμα Τσίπρα, ακριβώς λόγω των σχέσεων που έχουν διαμορφωθεί με τον Παύλο Πολάκη.



Ίσως σε αυτό να οφείλεται και η σιγή που τηρούν οι Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου σχετικά με την προοπτική να αναλάβει το κόμμα ο Παύλος Πολάκης, παρά το γεγονός ότι έχουν συμμαχήσει στην κριτική απέναντι στην επίδικη απόφαση της ΚΕ για τη στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα.