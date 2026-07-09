Τα επόμενα άμεσα βήματα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου - Κανονικά η ΚΕ του Σαββάτου

Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλου με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργο Λεχουρίτη, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.

Ολική ανατροπή των σεναρίων που αφορούσαν τα όσα θα γίνουν στην ΚΕ του Σαββάτου, φέρνει η ξαφνική παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την απόφασή του να παραιτηθεί, η οποία έρχεται ως άμεση συνέπεια και των αλλεπάλληλων παραιτήσεων των τελευταίων ημερών και της συνεπακόλουθης απώλειας της πλειοψηφίας εντός της ΚΕ, ο Σωκράτης Φάμελλος ανοίγει τον δρόμο για νέες εξελίξεις στο κόμμα.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η παραίτηση δε θα οδηγήσει σε αναβολή της συνεδρίασης της ΚΕ του Σαββάτου.

Αντιθέτως, αύριο κιόλας θα συγκληθεί συνεδρίαση της ΠΓ, ώστε να καταλήξει στην πολιτική απόφαση που θα αποτελέσει την εισήγησή της προς την ΚΕ του Σαββάτου.

Την εισήγηση θα κάνει είτε η αν. Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, είτε κάποιος εκπρόσωπος της νέας πλειοψηφίας που θα αναδειχτεί στην ΠΓ.

Σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ώρες και ημέρες θα υπάρξει «βροχή» νέων παραιτήσεων, στελεχών που βρίσκονταν μέχρι τώρα στο πλευρό του κ. Φάμελλου και πλέον απελευθερώνονται ώστε να υπάρξει μετακίνηση προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, άμεσα η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εκλέξει νέο Πρόεδρο, με τον Παύλο Πολάκη να έχει ήδη θέσει υποψηφιότητα για τη θέση όταν ζήτησε την παραίτηση Φάμελλου, ενώ δεν αποκλείεται τη θέση αυτή να διεκδικήσει και η Ρένα Δούρου.

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