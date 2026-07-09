Χάος με τη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Η γραμματέας την ανέβαλε, οργή από Πολάκη - Παππά

Οι πρώτες πληροφορίες μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ επέμεναν ότι η συνεδρίαση της ΚΕ του Σαββάτου θα γίνει κανονικά και ότι μάλιστα, η ΠΓ θα συνεδριάσει αύριο, Παρασκευή, προκειμένου να καταλήξει και στην εισήγησή της.

Όμως όλα άλλαξαν όταν η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά, σύμφωνα με πληροφορίες απέστειλε ενημέρωση προς όλα τα μέλη της ΚΕ ότι λόγω της παραίτησης του προέδρου, η συνεδρίαση αναβάλλεται επ' αόριστον, καθώς η σύγκλησή της είχε γίνει εκτάκτως με τη συλλογή υπογραφών. Μάλιστα, σχετική δήλωση έκανε και μιλώντας στο Action24.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παππά, οι οποίοι με αναρτήσεις, όχι μόνο εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, αλλά αμφισβήτησαν ευθέως και την αρμοδιότητα της κ. Σαπουνά να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, καθώς το αίτημα για τη συνεδρίαση το είχαν καταθέσει οι ίδιοι.

Σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης μάλιστα καλεί τα μέλη της ΚΕ να προσέλθουν κανονικά στο ξενοδοχείο όπου θα γινόταν η συνεδρίαση το ερχόμενο Σάββατο. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!!! Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος ,όπως είχα ζητήσει, είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίαση της!!

Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ. Κανονικά λοιπόν ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωί στο ξενοδοχείο WYNDHAM ATHENS στην πλατεία Καραϊσκάκη !!»

Από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης».



Μπουλέκος στο newsbomb.gr: Η Σαπουνά λειτούργησε κατά παράβαση του καταστατικού

Την απόλυτη αντίθεσή του στο γεγονός ότι η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά ανέβαλε μονομερώς τη συνεδρίαση της ΚΕ, εκφράζει με δήλωσή του στο newsbomb.gr ο Γιάννης Μπουλέκος.



Όπως αναφέρει, «σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος μετά την παραίτηση προέδρου χρέη καθηκόντων προέδρου εκτελεί η ΠΓ. Άρα και η μοναδική αρμόδια για να αναβάλει την ΚΕ είναι η ΠΓ», τονίζει ο κ. Μπουλέκος, ο οποίος είναι και μέλος της ΠΓ.



Όπως ξεκαθάρισε στο newsbomb.gr, «η ΚΕ είχε συγκληθεί κατόπιν αιτήματος 73 μελών της ΚΕ, στη λογική ανάκλησης της προηγούμενης συλλογικής απόφασης και όχι κατά του προέδρου. Άρα δεν συντρέχει κανένας πολιτικός λόγος και η κ. Σαπουνά έχει λειτουργήσει κατά παράβαση του Καταστατικού».

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