Πολάκης για αναβολή ΚΕ: «Δεν μπορεί να αποφασίζει η Σαπουνά για το τι θα γίνει»

Την απόλυτη αντίθεσή του, αλλά και την ευθεία αμφισβήτηση της απόφασης αναβολής της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ από την αν. γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπουνά εξέφρασε ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στην εκπομπή News 2.0 στη Ναυτεμπορική TV και τον δημοσιογράφο Γιώργο Μελιγγώνη.

Ο κ. Πολάκης παρενέβη στην εκπομπή αμέσως μετά από τηλεφωνική παρέμβαση της κ. Σαπουνά, όπου η αν. Γραμματέας είχε δηλώσει ότι η ΚΕ αναβάλλεται επ' αόριστον και εμφανίζοντας δυσκολίες για το ενδεχόμενο να συνεδριάσει αύριο Παρασκευή και η ΠΓ.

«Δεν έχει καμία νομιμοποίηση η συντρόφισσα Σαπουνά να λέει τέτοια πράγματα. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο πρόεδρος, χρέη προέδρου εκτελεί η πολιτική γραμματεία, την οποία μαζί με άλλα μέλη θα συγκαλέσουμε αύριο το πρωί, κατά τις 12 η ώρα, προκειμένου να πάρει απόφαση και να επιβεβαιώσει ότι η κεντρική επιτροπή θα γίνει κανονικά το Σάββατο», τόνισε εισαγωγικά ο Παύλος Πολάκης, και συνέχισε:

«Και δεν έχει καμία, μα απολύτως καμία, αρμοδιότητα η αναπληρώτρια γραμματέας, η κυρία Σαπουνά, η οποία μπήκε και στο εκτελεστικό γραφείο και εκτελεί χρέη γραμματέα, να παίρνει τέτοιες αποφάσεις από μόνη της. Απολύτως καμία αρμοδιότητα, και ισχύ δεν έχουν τα λεγόμενά της σε αυτό το επίπεδο».



Αναφορικά με τον οδικό χάρτη των επόμενων ημερών, ο κ. Πολάκης τόνισε:

«Αύριο θα γίνει, λοιπόν, πολιτική γραμματεία, η οποία θα εντολοδοτήσει και τους υπαλλήλους και θα επιβεβαιώσει ότι το Σάββατο στις 10:30 στο ξενοδοχείο WYNDHAM, έχει συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία δεν συγκλήθηκε με απόφαση του προέδρου ή της πολιτικής γραμματείας, συγκλήθηκε με τις 75 υπογραφές των μελών της κεντρικής επιτροπής. Και οι οποίοι έχουν και το δικαίωμα να εισηγηθούν την αλλαγή της προηγούμενης απόφασης. Και βέβαια, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, που ορθώς παραιτήθηκε και ορθώς την είχα ζητήσει από τις 30 Ιουνίου, με βάση την εξευτελιστική εικόνα την οποία είχε οδηγήσει με την προηγούμενη απόφαση της κεντρικής επιτροπής στο κόμμα, θεωρώ ότι έχουν τροποποιηθεί τα πράγματα. Άρα η συντρόφισσα η Σαπουνά, δεν έχει καμία αρμοδιότητα να αναβάλει καμία κεντρική επιτροπή».

Μάλιστα, ζήτησε μέσω της παρέμβασής του και από τους υπαλλήλους του κόμματος να μην ακυρώσουν την κράτηση της αίθουσας συνεδριάσεων του ξενοδοχείου WYNDHAM «και να ετοιμάσουν όλη την υποδομή για να μπουν και από το zoom αυτοί που δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν και ξέρω ότι και πάρα πολλοί έχουν βγάλει εισιτήρια και ταξιδεύουν για το Σάββατο το πρωί να έρθουν για την κεντρική επιτροπή».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι «δεν γίνεται να μείνει έτσι το κόμμα, ούτε μπορεί να αποφασίσει μετά και την παραίτηση του Σωκράτη του Φάμελου, δεν μπορεί να αποφασίζει η Σαπουνά για το τι θα γίνει. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια κεντρική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει και θα χαράξει τη στρατηγική για το πώς θα ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, θα οργανώσει, θα εκλέξει την εκλογική επιτροπή, θα ανασυγκροτήσει την πολιτική γραμματεία και προοπτικά μετά και το εκτελεστικό γραφείο. Και βέβαια εννοείται ότι θα επαναφέρει εμένα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφασή της».



Ο Πολάκης θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Παράλληλα, ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ότι θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ εξήγησε ότι «για να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται συνέδριο και εκλογή μετά. Αυτό το συνέδριο, όπως καταλαβαίνετε τώρα και με τις πυκνές εξελίξεις που υπάρχουν και τα λοιπά, δεν μπορεί να γίνει. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι όπως σας είπα, και βέβαια πρέπει να υπάρξει ένα εκτελεστικό γραφείο και μια πολιτική γραμματεία, μια συλλογική ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει το κόμμα στο συνέδριο κατά τη γνώμη μου μετά τις βουλευτικές εκλογές και εκεί θα εκλέξουμε και πρόεδρο του κόμματος».





«Μπούρδες» οι αιχμές Φάμελλου



Ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε επίσης «μπούρδες» τις αιχμές περί προσωπικής στρατηγικής, που άφησε εναντίον του ο Σωκράτης Φάμελλος στη δήλωση παραίτησης, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει.

«Μπούρδες. Ποιες προσωπικές στρατηγικές; Η εκφώνηση από τη δική μου τη μεριά του προγραμματικού λόγου δεν περιέχει κανένα στοιχείο προσωπικής στρατηγικής. Εγώ είμαι ο πιο κομματικός που έχει υπάρξει εδώ και μια δεκαετία σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω υπερασπίσει τους πάντες, έχω σταθεί τείχος προστασίας σε πάρα πολλούς που τους επιτέθηκε η διαπλοκή. Δεν έτυχα τέτοιες υποστήριξης από πολλούς συντρόφους. Εκφώνησα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στην εκλογή τότε που αντιπαρατεθήκαμε με τον Σωκράτη τον Φάμελο και που πήρε 49 και πήρα 43,5 για να μην συνεχίσω τον τραυματισμό του κόμματος που έβγαινε και από τον τραυματισμό του απατεώνα του Κασσελάκη έδωσα την προεδρία στον Φάμελο, που όπως αποδείχτηκε δεν έπρεπε να το κάνω, διότι ουσιαστικά πήρε ένα κόμμα στο 10-11% και το έφτασε με την αλλοπρόσαλλη και ανύπαρκτη πολιτική του εκφώνηση στο 1% και το 1,5. Και ένας κόσμος μας έχει κάτσει στη γωνία, έχει κάτσει στην άκρη και περιμένει. Και νομίζω ότι την, την προσωπική στρατηγική να τη χρεώσεις σε άλλους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δηλώνουν ότι στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να έχουν τη βουλευτική έδρα και τα προνόμια. Έτσι; Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα. Τώρα οι αιχμές και τα υπόλοιπα είναι η παραίτησή του δείχνει την αποτυχία του μέχρι τώρα».



Δεν έχω ανταγωνισμό με την ΕΛΑΣ



Σε σχέση με την στρατηγική που θα ακολουθούσε ο ίδιος αν γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση, ο κ. Πολάκης σχολίασε:

«Γιατί ο Τσίπρας τα έβαλε με το κόμμα του; Γιατί δεν αντιστρέφουμε το ερώτημα; Γιατί ο Τσίπρας τα έβαλε με το κόμμα του; Για να το ξεκινήσουμε λίγο από εκεί. Και δεύτερον, όχι, εγώ δεν έχω κανένα ανταγωνισμό με την ΕΛΑΣ . Και η, και αν μου κάνουν την τιμή και με εκλέξουν πρόεδρο, εγώ θα προτείνω χέρα συνεργασίας. Αλλά θα είναι χείρα συνεργασίας με συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο. Όχι γενικώς και αορίστως, όχι θελοκουλτούρες και όχι ναι μεν αλλά», είπε χαρακτηριστικά.



Μάλιστα προχώρησε και σε πιο ειδικά θέματα προγραμματικής συνεργασίας.

«Δηλαδή, η ΔΕΗ θα πούμε ότι θα γίνει δημόσια; Δηλαδή, η μονάδα Πτολεμαΐδα 5 που έδωσε 1,5 δισ. ευρώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργεί για να ρίχνει τουλάχιστον 50 ευρώ την ημέρα τη χοντρική της μεγαβατόρας; Ναι ή όχι; Δηλαδή, η Εθνική Τράπεζα θα γίνει δημόσια για να ελέγξει τη διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων και τις τρομερές χρεώσεις που κάνουν οι τράπεζες; Δηλαδή, τα ΕΛΠΕ θα ξαναγυρίσουν στο management υπό δημόσιο έλεγχο για να κερδίζουν 8,5 με 9,5 δολάρια το βαρέλι ανά βαρέλι δειλιζόμενου πετρελαίου και όχι 30 και 35 και 25 που κερδίζουν τώρα; Ενώ έχει ξανακατέβει η τιμή του βαρελιού στα 70 δολάρια, εμείς πληρώνουμε 1,99 τη βενζίνη; Αυτά είναι τα βασικά της προγραμματικής συνεδρίασης. Θα πούμε διπλασιασμό των αμοιβών των νοσοκομειακών γιατρών; Θα πούμε 500 ευρώ καθαρά στους πώς το λένε, στους εκπαιδευτικούς; Και μη μου πουν την κοστολόγηση που είναι, την είχα παρουσιάσει την κοστολόγηση αναλυτικά και τότε που είχα κατέβει πρόεδρος. Έτσι; Και αυτά τα, τα θλιβερά που άκουσα προχθές από τον Κουντετάκη, ας πούμε, που δεν τον ξεχώριζες από το Σουρνάρα. Έτσι; Λοιπόν, εγώ χείρα συνεργασίας θα προτείνω, προφανώς, αλλά στη συγκεκριμένη προγραμματική βάση. Έτσι; Θα πούμε δικαιοσύνη, βεβαίως δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα όμως. Για τη δικαιοσύνη. Όχι πάλι είμαστε φτωχοί και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικοι και τα λοιπά. Και σεβόμαστε την αυτονομία και τον ένα και το άλλο και εδώ πηγαίνει και αθωώνει και πώς το λένε, και κλείνει τη αρχειοθετεί τις από το ΚΕΛΠΝΟ μέχρι τον, μέχρι τις υποκλοπές. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε;», κατέληξε ο Παύλος Πολάκης.

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