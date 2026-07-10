Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός

Σωκράτης Φάμελλος και Διονύσης Καλαματιανός στις 3 Δεκεμβρίου 2025 στον εξώστη του Παλάς κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη»

Snapshot Ο Διονύσης Καλαματιανός παραιτήθηκε από γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να παραιτηθεί από βουλευτής.

Ο Λάμπρος Τσουκνίδας παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, ως ένδειξη ηθικής συνέπειας μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Οι συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν αβέβαιες και αναμένεται απόφαση για τον χρόνο διεξαγωγής τους.

Η εσωκομματική αντιπολίτευση πιέζει για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας σήμερα στις 12 στην Κουμουνδούρου.

Ο Παύλος Πολάκης καλεί τα μέλη του κόμματος να συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για να υποστηρίξουν τη διεξαγωγή της συνεδρίασης. Snapshot powered by AI

Ο «χορός» των παραιτήσεων για τις οποίες από χθες είχε προαναγγείλει το newsbomb.gr ότι θα ακολουθήσουν την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε ήδη σήμερα το πρωί με την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού από τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Διευκρινίζεται ότι ο κ. Καλαματιανός δεν παραιτείται από βουλευτής και συνεπώς δεν υπάρχουν επί της ουσίας αλλαγές στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Αποχωρεί όμως από τη θέση του γραμματέα της ΚΟ, σε μια κίνηση που έρχεται ως συνέπεια των ραγδαίων εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, ο διευθυντής της Αυγής Λάμπρος Τσουκνίδας γνωστοποίησε σήμερα το πρωί ότι ήδη από χθες το βράδυ παραιτήθηκε από τη θέση του. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι εφόσον επελέγη από τον Σωκράτη Φάμελλο να υπηρετήσει τη θέση του διευθυντή της Αυγής, «θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση».

«Ευχαριστώ τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη. Εύχομαι καλή συνέχεια στους συναδέλφους μου στο site και στην εφημερίδα, για την τρέχουσα κυριακάτικη έκδοση της οποίας θα εργαστώ κανονικά, στο πλευρό της Συντακτικής Επιτροπής», καταλήγει ο κ. Τσουκνίδας.

Στον «αέρα» η ΚΕ

Παράλληλα, η συνεδρίαση της ΠΓ και της ΚΕ παραμένει στον «αέρα».

Η αναπληρώτρια γραμματέας, αναμένεται να προχωρήσει σήμερα σε τηλεφωνικές επικοινωνίες προκειμένου να αποφασιστεί το αν και το πότε θα συνεδριάσει η ΠΓ η οποία με τη σειρά της θα αποφασίσει για τη διεξαγωγή της ΚΕ.

Ωστόσο, η πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης φαίνεται αποφασισμένη να πιέσει για τη διεξαγωγή της ΠΓ σήμερα στις 12 στην Κουμουνδούρου. Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στα μέλη να προσέλθουν στα γραφεία του κόμματος προκειμένου να πιέσουν προς την κατεύθυνση της διεξαγωγής της συνεδρίασης.

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