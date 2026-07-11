Δεν συμφωνούν ούτε στο αν συνεδριάζουν: Σήμερα η πιο αμφιλεγόμενη ΚΕ της ιστορίας του ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Η Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) του ΣΥΡΙΖΑ έχει διχαστεί ως προς το αν θα συνεδριάσει σήμερα, με μέλη όπως οι Πολάκης, Παππάς και Δούρου να επιμένουν στη διεξαγωγή της, ενώ η αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά ακύρωσε τη συνεδρίαση λόγω της παραίτησης του προέδρου.

Η Σαπουνά έχει συγκαλέσει συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα για να αποφασίσει επισήμως τη σύγκληση της ΚΕ το Σάββατο 18 Ιουλίου, θέση που δεν υποστηρίζεται δημόσια από άλλα κεντρικά στελέχη.

Υπάρχουν έντονες εσωτερικές διαφωνίες και εντάσεις στην Κουμουνδούρου, με αποτυχημένη προσπάθεια επίτευξης απαρτίας στην Πολιτική Γραμματεία και διαφωνίες για τον ρόλο της Σαπουνά και της επιτροπής Δεοντολογίας.

Η επικείμενη ημερήσια διάταξη της ΚΕ περιλαμβάνει την απόσυρση της απόφασης συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ, την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, την εκλογή προέδρου και γραμματέων και τον καθορισμό οδικού χάρτη για τις εκλογές.

Η επαναφορά του Πολάκη στην ΚΟ παρουσιάζει διαδικαστικά προβλήματα λόγω έλλειψης προέδρου στην ΚΟ, ενώ η πιθανή αποχώρηση πολλών βουλευτών από την κατεύθυνση συνεργασίας με την ΕΛΑΣ ενδέχεται να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Snapshot powered by AI

«Συνεδριάζει η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα;» Η απάντηση δεν είναι καθόλου αυτονόητη αφού ανάλογα με το ποιο στέλεχος απαντά στην ερώτηση, η απάντηση είναι διαφορετική.

Σε πρώτο επίπεδο, υπάρχει ένα κάλεσμα από τους Πολάκη, Παππά, Δούρου, Μπουλέκο και άλλα στελέχη να προσέλθουν κανονικά στις 10:30 το πρωί στο κεντρικό ξενοδοχείο όπου ήταν προγραμματισμένο εδώ και αρκετές ημέρες να διεξαχθεί η ΚΕ που συγκλήθηκε ύστερα από αίτημα 72 μελών της το προηγούμενο διάστημα.

Κατά τα στελέχη αυτά, η ακύρωση της ΚΕ από την αν. Γραμματέα Αναστασία Σαπουνά μετά την παραίτηση Φάμελλου είναι ανυπόστατη και συνεπώς η συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει κανονικά. Σε αυτή τη γραμμή εντάχθηκε και ο πρόεδρος της επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης, ο οποίος προσήλθε στην Κουμουνδούρου και εξέφρασε τη θέση ότι η ΚΕ οφείλει να συγκληθεί αύριο, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Αργά το βράδυ, πηγές που πρόσκεινται στον Παύλο Πολάκη ξεκαθάριζαν ότι «το Σάββατο (αύριο) το πρωί 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με κανονική απαρτία και θα πάρει τις αποφάσεις που αρμόζουν στο ιστορικό κόμμα της Αριστεράς. Τα μηνύματα προς τα μέλη της ΚΕ και τα παραπλανητικά δημοσιεύματα, θα πέσουν στο κενό».

Μάλιστα, αφήνει υπόνοιες και για τον ρόλο της Αναστασίας Σαπουνά κάνοντας λόγο για «παρελκυστικές και εμμονικές προσπάθειες του γραφειοκρατικού μηχανισμού που παρέμεινε "ορφανός" στο κόμμα και αυτονομήθηκε σε συνεργασία με άλλα πολιτικά κέντρα»

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η πλευρά που εκφραζόταν από τα στελέχη Πολάκη - Παππά - Δούρου, δεν είναι ξεκάθαρο εάν παραμένουν σε απόλυτη σύμπνοια ως προς τον οδικό χάρτη που θα πρέπει να ακολουθηθεί στη συνέχεια προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί στις εκλογές με την καλύτερη δυνατή προοπτική. Ωστόσο, το βέβαιο είναι πως παραμένουν σε κοινή γραμμή σχετικά με την ανάγκη η ΚΕ να διεξαχθεί αύριο.

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η αν. Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία προχώρησε στην αρχική ακύρωση της συνεδρίασης. Όπως είπε, μιλώντας χθες σε πολιτικούς συντάκτες ο λόγος είναι το μέγιστο πολιτικό γεγονός της παραίτησης του προέδρου, το οποίο δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ανάγκες για την ημερήσια διάταξη της ΚΕ. Για τον λόγο αυτόν, ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι όσοι κι αν μαζευτούν στο σημερινό κάλεσμα, αυτή η συνάντηση δε θα λογίζεται συνεδρίαση της ΚΕ, εφόσον αυτή δεν έχει συγκληθεί από το κόμμα. Αντιθέτως, η κ. Σαπουνά έχει συγκαλέσει συνεδρίαση της ΠΓ την ερχόμενη Δευτέρα στις 15:00 το μεσημέρι, η οποία θα αποφασίσει κατά πάσα πιθανότητα τη συνεδρίαση της ΚΕ επισήμως το Σάββατο 18 Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι αυτή τη θέση δεν την υπερασπίζεται δημόσια ή ιδιωτικά κανένα κεντρικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ πλην της κ. Σαπουνά.

Το παρασκήνιο της Κουμουνδούρου

Επεισοδιακή ήταν πάντως και η χθεσινή ημέρα στην Κουμουνδούρου, όπου περίπου 6-7 στελέχη της ΠΓ βρέθηκαν προκειμένου να συνεδριάσουν, ωστόσο δεν επετεύχθη η αναγκαία απαρτία του οργάνου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια μιας έντονης συζήτησης μεταξύ των μελών της ΠΓ, της αν. Γραμματέως, και στελεχών του απερχόμενου προέδρου, υπήρξε ένταση που ξεπέρασε τα εσκαμμένα με αποτέλεσμα να χρειαστεί να παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι.

Το κλίμα αυτό μάλιστα φαίνεται πως πυροδότησε ακόμη περισσότερο τις συζητήσεις με αποτέλεσμα οι προτάσεις «γεφυροποιών» ώστε να μην υπάρξει πλήρης ρήξη ανάμεσα στην αν. Γραμματέα και όσα στελέχη εκφράζει και την ομάδα στελεχών που ήθελαν να γίνει η ΚΕ, να πέσουν στο κενό.

Η κ. Σαπουνά πάντως, είχε εκτενή συζήτηση με τους πολιτικούς συντάκτες όπου εξήγησε πως όσα μέλη κι αν βρεθούν σήμερα στο ξενοδοχείο, το κόμμα δε θα νομιμοποιήσει τη συνάντηση ως ΚΕ. Παράλληλα, σχολιάζοντας την παρέμβαση του Φώτη Κουβέλη που συζητήθηκε έντονα, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα τιμά και σέβεται την άποψη του κ. Κουβέλη, αλλά ότι ο ίδιος ως πρόεδρος της επιτροπής Δεοντολογίας δεν έχει αρμοδιότητα επί του θέματος.

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε πάντως και το ρεπορτάζ του newsbomb. gr, μέσα από το οποίο διευκρινίστηκε πως ενώ το κόμμα είχε ακυρώσει τη μίσθωση της αίθουσας συνεδριάσεων του ξενοδοχείου WYNDHAM, εντούτοις, το ξενοδοχείο είχε ακόμη την αίθουσα κρατημένη για τη συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αποδείχτηκε όμως, μετά την ακύρωση της μίσθωσης, κάποιο στέλεχος του κόμματος έκανε εκ νέου την κράτηση!

Τι θα συζητήσει η ΚΕ

Αν λάβουμε ως δεδομένο ότι η αυριανή συνεδρίαση θα γίνει κανονικά, όπως διαμηνύουν τα κεντρικά στελέχη Πολάκης - Παππάς - Δούρου, τίθεται το ερώτημα της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις δημόσιες και ιδιωτικές αναφορές των στελεχών, τα βασικά θέματα θα είναι:

απόσυρση της απόφασης της ΚΕ περί συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

επαναφορά Πολάκη στην ΚΟ

εκλογή προέδρου ΚΟ

εκλογή Γραμματέα, αν. Γραμματέα (εφόσον τεθεί θέμα για την Αναστασία Σαπουνά)

καθορισμός οδικού χάρτη για την πορεία προς τις εκλογές

απόφαση επί του τρόπου ηγεσίας μέχρι την εκλογή νέου προέδρου (προτάσεις και για συλλογική ηγεσία)

Η περίπλοκη επαναφορά Πολάκη στην ΚΟ

Η επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ, αν και θεωρείται δεδομένη, έχει ορισμένες πρακτικές και διαδικαστικές δυσκολίες.

Για να επανέλθει ένας βουλευτής σε μια ΚΟ, κατά τον κανονισμό της Βουλής, απαιτείται εντολή του προέδρου αυτής της ΚΟ. Αυτή τη στιγμή όμως, μετά την παραίτηση Φάμελλου, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τελεί χωρίς Πρόεδρο, αλλά και χωρίς Γραμματέα, καθώς παραιτήθηκε από τη θέση και ο Διονύσης Καλαματιανός.

Ο Παύλος Πολάκης όμως έχει εκδηλώσει την πρόθεση να είναι και υποψήφιος για την προεδρία της ΚΟ, κάτι που για να συμβεί, θα πρέπει πρώτα να έχει γίνει μέλος της. Το προφανές αδιέξοδο έγκειται στο ότι δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος, αν πρώτα δεν εκλεγεί κάποιος άλλος που θα αναλάβει να τον επαναφέρει στην ΚΟ, το πρόσωπο αυτό παραιτηθεί άμεσα και στη συνέχεια γίνει νέα εκλογή με τον Παύλο Πολάκη πλέον υποψήφιο.

Σε πολιτικό επίπεδο, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα αποτελείται από 24 βουλευτές, ενδεχομένως να μειωθεί κατά πολύ, εάν η ΚΕ αποφασίσει να απομακρυνθεί από την κατεύθυνση της συνεργασίας με την ΕΛΑΣ. Μια τέτοια μαζική αποχώρηση βουλευτών, ενδεχομένως να αφήσει τον ΣΥΡΙΖΑ με 6-7 βουλευτές.

Οι πολιτική στάση αυτών των βουλευτών όμως δε φαίνεται να κινούνται προς την επιλογή του Παύλου Πολάκη, αλλά μάλλον εκφράζουν προτίμηση προς τη Ρένα Δούρου. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό είναι ένα μελλοντικό ζήτημα για το οποίο θα αναζητηθεί λύση εντός της εβδομάδας, όταν συνεδριάσει και η ΚΟ προκειμένου να λάβει τις αποφάσεις της.

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