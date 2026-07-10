Make or break για τον ΣΥΡΙΖΑ: Δεν συμφωνούν καν για το εάν θα γίνει Κεντρική Επιτροπή
Η κράτηση της αίθουσας όπου θα πραγματοποιούνταν αύριο η Κεντρική Επιτροπή ακυρώθηκε, αλλά... κάποιοι επιμένουν ότι ισχύει ακόμα!
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- Η κράτηση της αίθουσας στο ξενοδοχείο Wyndham για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έχει ακυρωθεί, σύμφωνα με ορισμένες πηγές από την Κουμουνδούρου.
- Τα μέλη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, όπως ο Παύλος Πολάκης, επιμένουν ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο.
- Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της αίθουσας, καθώς κάποιες πηγές επιβεβαιώνουν ότι η αίθουσα παραμένει κρατημένη.
- Η σημερινή Πολιτική Γραμματεία θεωρείται ανυπόστατη για καταστατικούς λόγους από κάποιους στο κόμμα.
- Το ραντεβού για τις 10:30 στο ξενοδοχείο παραμένει ενεργό, παρά τις αβεβαιότητες.
Σε κεντρικό θέμα της αντιπαράθεσης που άνοιξε στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος, αναδεικνύεται η διεξαγωγή της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Ο Παύλος Πολάκης, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης επιμένουν σε όλους τους τόνους ότι η ΚΕ θα διεξαχθεί κανονικά αύριο. Όμως μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει άγνωστο το αν η αίθουσα στο ξενοδοχείο WYNDHAM παραμένει διαθέσιμη, καθώς οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες.
Διαφορετικές πηγές από την Κουμουνδούρου ξεκαθαρίζουν στο newsbomb.gr ότι η κράτηση της αίθουσας έχει ακυρωθεί ήδη από χθες, και μάλιστα με πρωτοβουλία του απερχόμενου προέδρου, καθώς, όπως λένε, δεν μπορεί να συγκλιθεί για καταστατικούς λόγους, καθώς η σημερινή Πολιτική Γραμματεία είναι ανυπόστατη.
Από την άλλη όμως, πληροφορίες του newsbomb.gr, διαβεβαιώνουν ότι η αίθουσα παραμένει «κρατημένη» για τη διεξαγωγή της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε κάθε περίπτωση, το ραντεβού για τις 10:30 στο ξενοδοχείο παραμένει ενεργό.