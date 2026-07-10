Make or break για τον ΣΥΡΙΖΑ: Δεν συμφωνούν καν για το εάν θα γίνει Κεντρική Επιτροπή

Snapshot Η κράτηση της αίθουσας στο ξενοδοχείο Wyndham για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έχει ακυρωθεί, σύμφωνα με ορισμένες πηγές από την Κουμουνδούρου.

Τα μέλη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, όπως ο Παύλος Πολάκης, επιμένουν ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο.

Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της αίθουσας, καθώς κάποιες πηγές επιβεβαιώνουν ότι η αίθουσα παραμένει κρατημένη.

Η σημερινή Πολιτική Γραμματεία θεωρείται ανυπόστατη για καταστατικούς λόγους από κάποιους στο κόμμα.

Το ραντεβού για τις 10:30 στο ξενοδοχείο παραμένει ενεργό, παρά τις αβεβαιότητες. Snapshot powered by AI

Σε κεντρικό θέμα της αντιπαράθεσης που άνοιξε στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος, αναδεικνύεται η διεξαγωγή της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο Παύλος Πολάκης, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης επιμένουν σε όλους τους τόνους ότι η ΚΕ θα διεξαχθεί κανονικά αύριο. Όμως μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει άγνωστο το αν η αίθουσα στο ξενοδοχείο WYNDHAM παραμένει διαθέσιμη, καθώς οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες.

Διαφορετικές πηγές από την Κουμουνδούρου ξεκαθαρίζουν στο newsbomb.gr ότι η κράτηση της αίθουσας έχει ακυρωθεί ήδη από χθες, και μάλιστα με πρωτοβουλία του απερχόμενου προέδρου, καθώς, όπως λένε, δεν μπορεί να συγκλιθεί για καταστατικούς λόγους, καθώς η σημερινή Πολιτική Γραμματεία είναι ανυπόστατη.

Από την άλλη όμως, πληροφορίες του newsbomb.gr, διαβεβαιώνουν ότι η αίθουσα παραμένει «κρατημένη» για τη διεξαγωγή της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε περίπτωση, το ραντεβού για τις 10:30 στο ξενοδοχείο παραμένει ενεργό.

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