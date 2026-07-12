Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να... μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές

Snapshot Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την αναστολή της εκλογικής συμμετοχής του κόμματος και τη στήριξη του ψηφοδελτίου με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.

Ζητά τη διεξαγωγή εσωκομματικού δημοψηφίσματος για να αποφασίσει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογική καθόδου του κόμματος.

Επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου δικομματισμού με δύο μεγάλες αντίπαλες ιδεολογικές παρατάξεις, τη Δεξιά και την Αριστερά.

Τονίζει ότι η Αριστερά πρέπει να σταθεί στο ύψος των ιστορικών της ευθυνών και να μην επιτρέψει την περαιτέρω πολυδιάσπαση.

Αναγνωρίζει την κρίσιμη καμπή του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και καλεί σε συλλογική και δημοκρατική απόφαση από τα μέλη του κόμματος. Snapshot powered by AI

Σε μια πρωτοφανή πρόταση προχωρά η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με μία εκτενή απόφασή της προτείνει στο κόμμα την επί της ουσίας αναστολή της πολιτικής λειτουργίας του, μη κατεβαίνοντας στις εκλογές και στηρίζοντας το κόμμα ΕΛΑΣ.



Στην απόφασή της, η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ προτείνει επίσης τη διεξαγωγή εσωκομματικού δημοψηφίσματος ώστε να αποφασίσει για το θέμα της εκλογικής καθόδου του κόμματος η βάση.



Η ανακοίνωση τονίζει ότι «η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη από ένα μεγάλο πολιτικό Mπιγκ Mπανγκ», ενώ σε σχέση με την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, σχολιάζει ότι «καταβλήθηκε φιλότιμη και συνεπής προσπάθεια ανασυγκρότησης από τον Πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο, στον οποίο χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ήθος και την στάση του όλο αυτό το διάστημα».



«Προτείνουμε την άμεση ενεργοποίηση των άρθρων 26 και 27 του Καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και την προσφυγή στα μέλη του κόμματος μέσω Δημοψηφίσματος», αναφέρει η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:



«Προτείνουμε να μην κατεβάσει ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δείχνει ότι συσπειρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και προοδευτικών πολιτών της πατρίδας μας. Θεωρούμε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, αυτή είναι η μόνη πραγματικά δημοκρατική και συλλογική επιλογή. Η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί ερήμην των μελών ούτε να αποτελέσει προϊόν συσχετισμών ομάδων και μηχανισμών πίσω από κλειστές πόρτες». Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στην απόφαση δεν αναφέρεται ρητά το όνομα του κόμματος ΕΛΑΣ, αλλά ο πολιτικός του ηγέτης, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας.



Παράλληλα, ένα ακόμη στοιχείο στην απόφαση που αναδεικνύει τη μεγάλη πολιτική μεταστροφή της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι αν και εκφράζει τη νεολαία ενός κόμματος που κατά το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του έχει υπάρξει μη κυβερνητικό κόμμα, η Νεολαία εκφράζει την ανάγκη να αναδειχτεί επί της ουσίας ένας νέος δικομματισμός. «Η εγχώρια πολιτική σκηνή οφείλει να εκφραστεί από δύο μεγάλες αντίπαλες ιδεολογικές παρατάξεις: τη Δεξιά Παράταξη και την Αριστερή Παράταξη. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, οι δυνάμεις της αριστεράς οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά η Νεολαία, ενώ θέτει ως κύριο ζητούμενο την επιστροφή της αριστεράς στη διακυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ψήφος που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ισχυρής Κυβερνώσας Αριστεράς, απέναντι στη δεξιά και τις αντικοινωνικές πολιτικές της».

Ολόκληρη η απόφαση της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Απόφαση Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

10.07.26

Η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα η νέα γενιά βιώνουν μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η εργασιακή επισφάλεια, η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και υγείας, καθώς και η διαρκής συρρίκνωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, συνθέτουν μια ασφυκτική πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή, υπάρχει ο κίνδυνος η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για μία τρίτη τετραετία να συνεχίσει να καταληστεύει το Κράτος, προς όφελος της εγχώριας και μη ολιγαρχίας, και πάντα σε βάρος της λαϊκής τάξης. Μάλιστα σε μια στιγμή που διαφαίνεται ότι εάν το κράτος δεν θωρακίστει επαρκώς και εγκαίρως απέναντι σε δημοσιονομικές και εξωτερικές απειλές, η γενιά μας ενδέχεται να γνωρίσει ακόμα μεγαλύτερες κρίσεις απ' ό,τι στο παρελθόν.

Όλα τα παραπάνω, η μεγάλη πλειοψηφία του προοδευτικού κόσμου στην χώρα μας φαίνεται να τα έχει ήδη από καιρό αναγνωρίσει. Και κυρίως αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη από ένα μεγάλο πολιτικό Mπιγκ Mπανγκ. Η εγχώρια πολιτική σκηνή οφείλει να εκφραστεί από δύο μεγάλες αντίπαλες ιδεολογικές παρατάξεις: τη Δεξιά Παράταξη και την Αριστερή Παράταξη.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, οι δυνάμεις της αριστεράς οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και πρωτίστως οφείλουν να σταθούν στο ύψος των ιστορικών τους ευθυνών. Οποιοσδήποτε συμβάλει στην περαιτέρω πολυδιάσπαση και αποσυσπείρωση του αριστερού και προοδευτικού χώρου, φέρει μέρος της ευθύνης για το πολιτικό κενό που ενδέχεται να δημιουργηθεί, το οποίο επιχειρείται παγκοσμίως να καλυφθεί από την ακροδεξιά και τις αντιπολιτικές δυνάμεις.

Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς θα ξαναγίνει η Αριστερή Παράταξη δύναμη κοινωνικής ελπίδας και πολιτικής ανατροπής, πώς θα διαμορφωθεί ξανά μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ψήφος που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ισχυρής Κυβερνώσας Αριστεράς, απέναντι στη δεξιά και τις αντικοινωνικές πολιτικές της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται σήμερα ίσως στη δυσκολότερη καμπή της ιστορίας του. Μετά τη διαλυτική περίοδο που προηγήθηκε υπό την προεδρεία του Σ. Κασσελάκη, μια περίοδο που τραυμάτισε βαθιά το κόμμα, τα μέλη του και την κοινωνική του απεύθυνση, καταβλήθηκε φιλότιμη και συνεπής προσπάθεια ανασυγκρότησης από τον Πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο, στον οποίο χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ήθος και την στάση του όλο αυτο το διάστημα. Μαζί με χιλιάδες μέλη και στελέχη επιχείρησε να κρατηθεί ζωντανή η ενότητα στον χώρο της Αριστεράς.

Σήμερα όμως, μετά την παραίτηση του από τη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή. Θεωρούμε βαθιά προβληματική κάθε προσπάθεια επιβολής αποφάσεων μειοψηφιών πάνω στη βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών του κόμματος. Τέτοιες λογικές δεν συνάδουν με τις δημοκρατικές και αριστερές μας παραδόσεις, και δίνουν ένα λανθασμένο παράδειγμα προς τη νέα γενιά για το τι σημαίνει συντροφικότητα, συλλογική πάλη και ανιδιοτελής προσφορά.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει, λοιπόν, μπροστά, για να δηλώσει ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος από αυτόν της εσωστρέφειας και της περαιτέρω πολυδιάσπασης. Τα σημερινά αδιέξοδα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, ούτε με προσωπικές στρατηγικές, ούτε με λογικές κομματικής περιχαράκωσης.

Προτείνουμε την άμεση ενεργοποίηση των άρθρων 26 και 27 του Καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και την προσφυγή στα μέλη του κόμματος μέσω Δημοψηφίσματος.

Το κόμμα ανήκει στα μέλη του. Αυτά πρέπει να πάρουν την απόφαση για το μέλλον του και να δηλώσουν αν στηρίζουν ή όχι την παρακάτω πρόταση:

Προτείνουμε να μην κατεβάσει ψηφοδελτιο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, και να στηρίξει το ψηφοδελτίο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δείχνει ότι συσπειρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και προοδευτικών πολιτών της πατρίδας μας.

Θεωρούμε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, αυτή είναι η μόνη πραγματικά δημοκρατική και συλλογική επιλογή. Η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί ερήμην των μελών ούτε να αποτελέσει προϊόν συσχετισμών ομάδων και μηχανισμών πίσω από κλειστές πόρτες.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να υπερασπιστούν τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος και να δώσουν τον λόγο στη βάση.

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανήκει στα μέλη του, στους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανό το κόμμα στις πιο δύσκολες στιγμές του και στους νέους και τις νεες που συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η Αριστερά μπορεί ξανά να γίνει δύναμη ανατροπής, κοινωνικής δικαιοσύνης και ελπίδας.

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