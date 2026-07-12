ΣΥΡΙΖΑ για τα απειλητικά συνθήματα στην οικία της Βολουδάκη: Καμία ανοχή στη βία και τις απειλές

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

ΣΥΡΙΖΑ για τα απειλητικά συνθήματα στην οικία της Βολουδάκη: Καμία ανοχή στη βία και τις απειλές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία. Καμία ανοχή», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

«Η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, ούτε χωράνε σε αυτήν. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί», σημειώνει και καταλήγει: «Την ίδια στιγμή, οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση της έντασης. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να τροφοδοτείται από την τοξικότητα, τον διχασμό και την εργαλειοποίηση και κομματική εκμετάλλευση τραγικών γεγονότων. Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις».

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