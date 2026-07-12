Μπακογιάννη: «Απειλές αυτού του είδους αποδεικνύουν τη δειλία και τον φασισμό των δήθεν αναρχικών»

Νέο κύκλο έντασης προκαλεί η επίθεση με απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στα Χανιά, με τη Ντόρα Μπακογιάννη να σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «απειλές αυτού του είδους αποδεικνύουν τη δειλία και τον φασισμό των δήθεν αναρχικών».

Η πρώην υπουργός έκανε λόγο για «ακραία φασιστική λογική» και καταδίκασε τα μηνύματα που, όπως ανέφερε, στοχοποιούν όχι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο αλλά και μία ολόκληρη οικογένεια.

Ακόμη, τόνισε ότι τέτοιες απειλές δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, διαμηνύοντας πως «η Νέα Δημοκρατία αλλά και η Κρήτη δεν τρομοκρατείται» και πως τον λόγο πλέον έχει η Δικαιοσύνη.

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