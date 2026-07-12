Απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της Σέβης Βολουδάκη - Μαρινάκης: Εγκληματίες

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία

Μάνος Χατζηγιάννης

Απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της Σέβης Βολουδάκη - Μαρινάκης: Εγκληματίες
SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδικάζει τις απειλές βίας και τα συνθήματα «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» ως εγκληματικές ενέργειες που στοχοποιούν ανθρώπους και οικογένειες.
  • Τέτοιες πράξεις χαρακτηρίζονται ως οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας.
  • Η στοχοποίηση για πολιτικούς λόγους και η καλλιέργεια μίσους δεν έχουν θέση σε ευνομούμενη πολιτεία και πρέπει να καταδικαστούν χωρίς δικαιολογίες.
  • Η Δημοκρατία δεν θα υποκύψει σε απειλές και βία, και όσοι τις χρησιμοποιούν θα αντιμετωπίσουν τις νομικές συνέπειες.
  • Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές για τη σύλληψη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των δραστών αυτών των εγκληματικών ενεργειών.
Snapshot powered by AI

Λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στα σπίτια πολιτευτών της ΝΔ, που κόστισαν τη ζωή στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας, ένα νέο περιστατικό προκαλεί ανησυχία για τις διαστάσεις που έχει λάβει η πολιτική βία.

Απειλητικά μηνύματα έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στην Κρήτη.

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή το νέο συμβάν.

Όπως σημείωσε: Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες.

Η δε υφυπουργός απάντησε άμεσα με ανάρτησή της στα social media διαμηνύοντας ότι δεν πτοείται:

Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας.Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα.

syn8hmata1.jpg

Ο κ. Μαρινάκης αναλυτικά ανέφερε:

Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες.

Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη.

Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη.

συνθήματα Βολουδάκη

Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας.
Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή

Νέα δήλωση Βολουδάκη

Μιλώντας στην ΕΡΤ η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη τόνισε:

Οι γνωστοί άνανδροι και θρασύδειλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του γραφείου και του σπιτιού μου. Έγραψαν συνθήματα, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και μηνύματα που αναφέρονταν στους δολοφόνους της Νάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τους ίδιους τρομοκράτες που νομίζουν ότι μπορούν να μας εκφοβίσουν. Αυτό δεν θα περάσει. Όσες προσπάθειες κι αν κάνουν, δεν θα φοβηθούμε και δεν θα σταματήσω να παλεύω, όπως κάνω μέχρι σήμερα.

συνθήματα Βολουδάκη

Το διαπιστώσαμε νωρίς το πρωί, ενημερώθηκε η αστυνομία και πιστεύω ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι ύποπτοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Επιμένουν να υποστηρίζουν αυτές τις ενέργειες και περιμένω κι εγώ από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο να καταδικάσει αυτή την επίθεση στο γραφείο μου.

Είναι η τρίτη φορά που γίνεται επίθεση στο γραφείο μου. Την πρώτη φορά υπήρξε επίθεση και με γκαζάκια. Τώρα προχώρησαν σε συνθήματα. Το γεγονός ότι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου είναι το πιο σοκαριστικό.

Το μήνυμα Μητσοτάκη

Νωρίτερα σήμερα στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πολιτική βία στην Ελλάδα στέλνοντάς μήνυμα: «Νομιμότητα απέναντι στην πολιτική βία, απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι, ούτε συμψηφισμοί» .

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η Πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της να μην αφήσει αυτές τις υποθέσεις στο σκοτάδι. Με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί Δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρησμού της Μαρφίν, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική Πολιτεία απέναντι στη βία: όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, τη νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Τον λόγο τώρα έχει η Δικαιοσύνη. Θεωρώ σημαντικό, επίσης, το γεγονός ότι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι, ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλλοθι. Αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη κάθε θύματος πολιτικής βίας, αλλά και στις επόμενες γενιές.

Αντίδραση από την Ντόρα Μπακογιάννη

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάντος η Ντόρα Μπακογιάννη προχώρησε σε οργισμένη ανάρτηση:

Τα συνθήματα «Θάνατος στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» έξω από το σπίτι της συναδέλφου μου Sevi Voloudaki δείχνουν την πιο ακραία φασιστική λογική! Απειλές αυτού του είδους, εναντίον μιας οικογένειας, αποδεικνύουν μόνο τη δειλία και τον φασισμό των δήθεν αναρχικών! Η ΝΔ αλλά και η Κρήτη δεν τρομοκρατείται, θα έπρεπε να το ξέρουν οι νταήδες! Η δικαιοσύνη θα έχει το λόγο!

συνθήματα Βολουδάκη

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα μεταφορά 11χρονου από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα μπροστά σε κατάστημα

12:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βιολόγοι κατέγραψαν λευκό καρχαρία να τρέφεται με νεκρή φάλαινα στο Ρόουντ Άιλαντ - Δείτε το σπάνιο βίντεο

12:43ΕΛΛΑΔΑ

«European F-35 Air Chiefs Meeting» παρουσία του Αρχηγού ΓΕΑ - Επί τάπητος τα μαχητικά αεροσκάφη

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τραυματίστηκε σε τροχαίο ο Νίκος Νικολόπουλος – Τα νεότερα για την υγεία του

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Τεχεράνη: Ποιος είναι ο μασκοφόρος που τράβηξε τα βλέμματα στην κηδεία του Χαμενεΐ

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη για επίθεση στο σπίτι της Βολουδάκη: «Απειλές αυτού του είδους αποδεικνύουν τη δειλία και τον φασισμό των δήθεν αναρχικών»

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη στην Θεσσαλονίκη: 22χρονος διακινητής προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικό

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βολουδάκη: «Οι γνωστοί άνανδροι και θρασύδειλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου – Είναι η τρίτη φορά που γίνεται επίθεση στο γραφείο μου»

11:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Καυγάς μετά την πρόκριση της Αγγλίας - «Ήμασταν τυχεροί», λέει ο Τούχελ, «Ναι, ό,τι να' ναι», απαντά ο Μπέλινγκχαμ

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό η Κίνα: Δύο εκατομμύρια άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους λόγω του τυφώνα Μπάβι

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες βολές Χατζηδάκη κατά Τσίπρα: «Σηκώνει το μπαϊράκι της εντιμότητας, αλλά οφείλει να δώσει απαντήσεις»

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν στον Περσικό Κόλπο: Μαζικά πλήγματα ΗΠΑ - Ιράν και «λουκέτο» στο Ορμούζ - «Ελέγχουμε με ισχύ τα Στενά» λέει η Τεχεράνη

11:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Χαϊδάρι: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου Παϊσίου, προστάτη των Διαβιβαστών – Δείτε εικόνες

11:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της Σέβης Βολουδάκη - «Δεν φοβάμαι», απαντάει η υφυπουργός Μετανάστευσης - Μαρινάκης: Εγκληματίες όσοι γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας»

11:00WHAT THE FACT

Από σκουπίδια... σε σπίτια: Τα «τούβλα Lego» που χτίζουν κατοικία 40 τ.μ. σε 5 ημέρες

10:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία φωνάζει για το… αόρατο καλώδιο που άλλαξε το ματς με την Αγγλία – Τι απαντά η FIFA

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αγριογούρουνα παρέσυραν μοτοσικλετιστή - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικοί σεισμοί στην Εύβοια – Αισθητή δόνηση 3,4 Ρίχτερ στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η δύσκολη περίοδος

10:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία φωνάζει για το… αόρατο καλώδιο που άλλαξε το ματς με την Αγγλία – Τι απαντά η FIFA

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Τεχεράνη: Ποιος είναι ο μασκοφόρος που τράβηξε τα βλέμματα στην κηδεία του Χαμενεΐ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Σίριαλ η δολοφονία της Καρολάιν - Πότε και πού κάνει πρεμιέρα

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Από την διάγνωση της κόρης του με Διαβήτη Τύπου 1 στο απαιτητικό Τρίαθλο «Ironman»: «Όταν λυγίζω σκέφτομαι την ευθύνη που έχω απέναντι στα παιδιά μου»

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικοί σεισμοί στην Εύβοια – Αισθητή δόνηση 3,4 Ρίχτερ στην Αττική

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι δύο σπουδαίοι ημιτελικοί - Πότε θα διεξαχθούν

22:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Νέο θερμό κύμα φέρνει 40άρια - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

11:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της Σέβης Βολουδάκη - «Δεν φοβάμαι», απαντάει η υφυπουργός Μετανάστευσης - Μαρινάκης: Εγκληματίες όσοι γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας»

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

11:00WHAT THE FACT

Από σκουπίδια... σε σπίτια: Τα «τούβλα Lego» που χτίζουν κατοικία 40 τ.μ. σε 5 ημέρες

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές αγωνίας για οικογένεια σε παραλία στην Κρήτη – Χάθηκε 4χρονο κορίτσι

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Ηράκλειο, διέλυσε σταθμευμένα ΙΧ και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου - Δείτε φωτογραφίες

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τραυματίστηκε σε τροχαίο ο Νίκος Νικολόπουλος – Τα νεότερα για την υγεία του

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν στον Περσικό Κόλπο: Μαζικά πλήγματα ΗΠΑ - Ιράν και «λουκέτο» στο Ορμούζ - «Ελέγχουμε με ισχύ τα Στενά» λέει η Τεχεράνη

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μετέφεραν πλυντήριο ρούχων πάνω σε... ηλεκτρικό πατίνι - Δείτε βίντεο

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους - Πόσα χρήματα θα πάρετε

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Ασλανίδης: «Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι ούτε το Α ούτε το Β - Αν εμείς δεν αποδείξουμε το “μαζί”, ποιος θα μας το αποδείξει;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ