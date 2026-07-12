Απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της Σέβης Βολουδάκη - Μαρινάκης: Εγκληματίες

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδικάζει τις απειλές βίας και τα συνθήματα «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» ως εγκληματικές ενέργειες που στοχοποιούν ανθρώπους και οικογένειες.

Τέτοιες πράξεις χαρακτηρίζονται ως οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας.

Η στοχοποίηση για πολιτικούς λόγους και η καλλιέργεια μίσους δεν έχουν θέση σε ευνομούμενη πολιτεία και πρέπει να καταδικαστούν χωρίς δικαιολογίες.

Η Δημοκρατία δεν θα υποκύψει σε απειλές και βία, και όσοι τις χρησιμοποιούν θα αντιμετωπίσουν τις νομικές συνέπειες.

Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές για τη σύλληψη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των δραστών αυτών των εγκληματικών ενεργειών. Snapshot powered by AI

Λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στα σπίτια πολιτευτών της ΝΔ, που κόστισαν τη ζωή στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας, ένα νέο περιστατικό προκαλεί ανησυχία για τις διαστάσεις που έχει λάβει η πολιτική βία.

Απειλητικά μηνύματα έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στην Κρήτη.

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή το νέο συμβάν.

Όπως σημείωσε: Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες.

Η δε υφυπουργός απάντησε άμεσα με ανάρτησή της στα social media διαμηνύοντας ότι δεν πτοείται:

Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας.Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα.

Ο κ. Μαρινάκης αναλυτικά ανέφερε:

Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες.

Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη.

Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη.

Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας.

Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή

Νέα δήλωση Βολουδάκη

Μιλώντας στην ΕΡΤ η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη τόνισε:

Οι γνωστοί άνανδροι και θρασύδειλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του γραφείου και του σπιτιού μου. Έγραψαν συνθήματα, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και μηνύματα που αναφέρονταν στους δολοφόνους της Νάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τους ίδιους τρομοκράτες που νομίζουν ότι μπορούν να μας εκφοβίσουν. Αυτό δεν θα περάσει. Όσες προσπάθειες κι αν κάνουν, δεν θα φοβηθούμε και δεν θα σταματήσω να παλεύω, όπως κάνω μέχρι σήμερα.

Το διαπιστώσαμε νωρίς το πρωί, ενημερώθηκε η αστυνομία και πιστεύω ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι ύποπτοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Επιμένουν να υποστηρίζουν αυτές τις ενέργειες και περιμένω κι εγώ από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο να καταδικάσει αυτή την επίθεση στο γραφείο μου.

Είναι η τρίτη φορά που γίνεται επίθεση στο γραφείο μου. Την πρώτη φορά υπήρξε επίθεση και με γκαζάκια. Τώρα προχώρησαν σε συνθήματα. Το γεγονός ότι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου είναι το πιο σοκαριστικό.

Το μήνυμα Μητσοτάκη

Νωρίτερα σήμερα στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πολιτική βία στην Ελλάδα στέλνοντάς μήνυμα: «Νομιμότητα απέναντι στην πολιτική βία, απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι, ούτε συμψηφισμοί» .

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η Πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της να μην αφήσει αυτές τις υποθέσεις στο σκοτάδι. Με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί Δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρησμού της Μαρφίν, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική Πολιτεία απέναντι στη βία: όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, τη νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Τον λόγο τώρα έχει η Δικαιοσύνη. Θεωρώ σημαντικό, επίσης, το γεγονός ότι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι, ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλλοθι. Αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη κάθε θύματος πολιτικής βίας, αλλά και στις επόμενες γενιές.

Αντίδραση από την Ντόρα Μπακογιάννη

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάντος η Ντόρα Μπακογιάννη προχώρησε σε οργισμένη ανάρτηση:

Τα συνθήματα «Θάνατος στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» έξω από το σπίτι της συναδέλφου μου Sevi Voloudaki δείχνουν την πιο ακραία φασιστική λογική! Απειλές αυτού του είδους, εναντίον μιας οικογένειας, αποδεικνύουν μόνο τη δειλία και τον φασισμό των δήθεν αναρχικών! Η ΝΔ αλλά και η Κρήτη δεν τρομοκρατείται, θα έπρεπε να το ξέρουν οι νταήδες! Η δικαιοσύνη θα έχει το λόγο!

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