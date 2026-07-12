Βολουδάκη: «Οι γνωστοί άνανδροι και θρασύδειλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου»

Απειλητικά συνθήματα με αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγραψαν άγνωστοι προερχόμενοι από τον αναρχικό χώρο στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στα Χανιά, προκαλώντας νέο κύκλο έντασης.

Η επίθεση έρχεται σε μία ήδη βαριά φορτισμένη ατμόσφαιρα, μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, με τις Αρχές να ερευνούν τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η Σέβη Βολουδάκη έκανε λόγο για ξεκάθαρη προσπάθεια εκφοβισμού, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει, ενώ, ζήτησε την καταδίκη της επίθεσης από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο.

«Οι γνωστοί άνανδροι και θρασύδειλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του γραφείου και του σπιτιού μου· έγραψαν συνθήματα, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και μηνύματα που αναφέρονταν στους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα.

Πρόκειται για τους ίδιους τρομοκράτες που νομίζουν ότι μπορούν να μας εκφοβίσουν. Αυτό δεν θα περάσει. Όσες προσπάθειες κι αν κάνουν, δεν θα φοβηθούμε και δεν θα σταματήσω να παλεύω, όπως κάνω μέχρι σήμερα», τόνισε αρχικά η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Το διαπιστώσαμε νωρίς το πρωί, ενημερώθηκε η Αστυνομία και πιστεύω ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι ύποπτοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Αυτοί οι τρομοκράτες επιμένουν να υποστηρίζουν αυτές τις ενέργειες και περιμένω κι εγώ από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο να καταδικάσει αυτήν την επίθεση στο γραφείο μου.

Είναι η τρίτη φορά που γίνεται επίθεση στο γραφείο μου. Την πρώτη φορά υπήρξε επίθεση και με γκαζάκια. Τώρα προχώρησαν σε συνθήματα. Το γεγονός ότι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου, είναι το πλέον σοκαριστικό», επεσήμανε ακόμη.

Νωρίτερα, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσε για τη νέα πολιτική επίθεση εις βάρος της, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου και δεν θα γίνει τώρα».

Μαρινάκης: «Απέναντί μας έχουμε εγκληματίες, μία οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε ότι «όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν “Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία” και “Γκαζάκια στα σπίτια σας” έξω από το σπίτι της υφυπουργού, Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μία πράξη διαμαρτυρίας αλλά μία οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μία ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες.

Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μία ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: Καταδίκη.

Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να “εργαλειοποιήσουν” μία δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη.

Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις Αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας.

Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της και όταν το “Θάνατος” μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα αλλά συνενοχή».

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