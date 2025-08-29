Επίθεση στο πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη - Απειλητικά συνθήματα και φέιγ βολάν

Στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στο κέντρο της πόλης των Χανίων, Σέβης Βολουδάκη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08).

Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα σε τοίχο και έριξαν φέιγ βολάν με απειλητικό περιεχόμενο προς αόριστους αποδέκτες, χωρίς ονομαστική αναφορά.

«Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τους συγκαλύπτες του τόπου μας» έγραψαν οι άγνωστοι στους εξωτερικούς τοίχους του γραφείου ενώ τα φέιγ βολάν που σκορπιστηκαν στο πεζοδρόμιο αναφέρονταν στις τραγωδίες των Τεμπών, της Πύλου, στην υπόθεση Μανιούδακη, απειλώντας για «επίθεση στο κράτος μαφία».

Άγνωστοι βανδάλισαν το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης. INTIME NEWS

Μήνυμα καταδικής από τη Νέα Δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε «τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτού Χανίων Σέβης Βολουδάκη» και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Η ΝΔ επισημαίνει: «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

Διαβάστε επίσης