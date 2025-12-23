Μπλόκα αγροτών - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

«Όχι» της Τροχαίας για διέλευση ΙΧ ανάμεσα στα παρατεταγμένα τρακτέρ

Μπλόκα αγροτών - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»
Αγρότες ανοίγουν τα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στο Μακρυχώρι Λάρισας, 20 Δεκεμβρίου 2025.
Μεγάλη ταλαιπωρία για τους εξοδούχους των Χριστουγέννων από το κλεινόν άστυ καθώς από το πρωί της Τρίτης η αυξημένη κίνηση προς την επαρχία έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν σε αρκετά σημεία ουρές χιλιομέτρων.

Η Τροχαία δεν επιτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική εξαιτίας του πιθανού κινδύνου ατυχήματος που εγκυμονεί από την κατάσταση που επικρατεί στον δρόμο, με τα παρατεταγμένα οχήματα

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega η θέση της Τροχαίας είναι κάθετη και πως δεν θα επιτρέψει την κυκλοφορία των οχημάτων σε ένα μόνο ρεύμα κυκλοφορίας και ζητά τουλάχιστον δύο ρεύματα να δοθούν στην κυκλοφορία προκειμένου το ένα να λειτουργεί ως ΛΕΑ.

Η κυρία Δημογλίδου σημείωσε στη συνέχεια ότι η Τροχαία είχε καλή επικοινωνία με τους αγρότες μόνο στην περίπτωση του μπλόκου των Μαλγάρων που άνοιξε περίπου στις 13:00 σήμερα το μεσημέρι.

Οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων έδωσαν στην κυκλοφορία 3 ρεύματα του εθνικού δικτύου στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα. Σημειώνεται ότι το ρεύμα προς Αθήνα ήταν μόνιμα κλειστό εδώ και πολλές ημέρες από την αρχή της κινητοποίησής τους στην περιοχή.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ στη συνέχεια έκανε έκκληση στους οδηγούς να μην λαμβάνουν υπόψη τους το GPS και τις εναλλακτικές διαδρομές που δίνει καθώς πρόκειται κυρίως για χωματόδρομους και αγροτικούς δρόμους.

«Δυστυχώς η κακή επικοινωνία υπήρξε μόνο με το μπλόκο των Μαλγάρων. Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν πως χρειάζονται δύο λωρίδες, καθαρίστηκε ο δρόμος και δόθηκε σε κυκλοφορία. Σήμερα είναι δύσκολη μέρα για όσους έχουν επιλέξει να ταξιδέψουν. Υπάρχουν καθυστερήσεις στη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και στη Θεσσαλία γιατί παραμένουν τα μπλόκα και δεν έχουν δοθεί δύο δρόμοι κυκλοφορίας και αναγκαζόμαστε να οδηγούμε τους οδηγούς από τις παρακαμπτήριες. Είδαμε ότι επέλεξαν άλλες ενναλακτικές οι οδηγοί. Να μην πηγαίνουν από χωματόδρομους που δίνουν τα GPS», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο του Mega:


Συνενόηση της ΕΛΑΣ με τα μπλόκα σε Αμφίκλεια, Βοιωτία, Ριτσώνα να ανοίξουν δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Η ΕΛΑΣ λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα ήρθε σε συννενόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα να ανοίξουν δύο ρεύματα κυκλοφορίας προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων και οι εκδρομείς να φτάσουν στους προορισμούς τους χωρίς περατιέρω ταλαιπωρία. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στην επόμενη ώρα και μέχρι τις 18:30 καθώς θα πρέπει τα οχήματα που βρίσκονται στο οδόστρωμα να μετακινηθούν.

Ουρές χιλιομέτρων στο Σχηματάρι

Τεράστιες είναι οι ουρές που σχηματίζουν τα οχήματα στη Ριτσώνα, τη Θήβα και το Σχηματάρι.

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας τα τρακτέρ έχουν μείνει παραταγμένα στο οδόστρωμα, με τους αγρότες να είναι αμετακίνητοι στις θέσεις τους, ωστόσ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι αγρότες στη Θήβα βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την ΕΛΑΣ για να ανοίξουν τον δρόμο και να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία αλλά δεν τα βρίσκουν.

Αλίαρτος κίνηση

Στη Ριτσώνα τα τρακτέρ παραμένουν αμετακίνητα με την τροχαία να προχωρά σε εκτροπή της κυκλοφορίας από το Σχηματάρι, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές τουλάχιστον δέκα χιλιομέτρων.

Κόμβος Πλατύκαμπου: Από παρακαμπτήριους η κυκλοφορία λόγω μπλόκου στη Νίκαια

Δύκοσλη η κατάσταση και στη Νίκαια όπου τα τρακτέρ παραμένουν στο οδόστρωμ αμε την κυκλοφορία να πραγματοποιείται από παρακαμπτήριους με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.


Ανοίγει το μπλόκο σε Ήπειρο και Χαλκίδα

Ανοιχτός θα είναι ο δρόμος στο μπλόκο στο Καλπάκι στα Γιάννενα μέχρι και την Παρασκευή μετά από σχετική απόφαση των αγορών. Εν τω μεταξύ, άνοιξε η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχαν κλείσει οι αγρότες της Εύβοιας για 3 ώρες χθες, Δευτέρα, το απόγευμα.

Ίδια είναι και η εικόνα στο μπλόκο της Χαλκιδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στα «Πράσινα Φανάρια» παραμένουν παραταγμένα στον δρόμο, επιτρέποντας ωστόσο την κυκλοφορία στους οδηγούς.

Πού έχει μπλόκα τώρα

Βόρεια Ελλάδα και Μακεδονία

  • Κόμβος Νίκαιας – Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης
  • Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης
  • Κόμβος Γυψοχωρίου – Πέλλα
  • Τελωνείο Ευζώνων – Κιλκίς
  • Τελωνείο Κήπων – Έβρος
  • Κόμβος Ορμενίου – Βόρειος Έβρος
  • Κόμβος Δυτικής Κομοτηνής – Εγνατία Οδό
  • Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδό

Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα

  • Κόμβος Ε65 – Καρδίτσα & Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα)
  • Κόμβος Μικροθηβών – Μαγνησία
  • Κόμβος Ξυνιάδας – Δομοκός / Ε65
  • Θήβα, Μπράλος, Αταλάντη – Βοιωτία/Φθιώτιδα

Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος

  • Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία (Ιόνια Οδός)
  • Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου
  • Γέφυρα Σελινούντα – Αίγιο

Νησιά & Περιοχές εκτός ηπειρωτικού δικτύου

  • Λιμάνι Ηρακλείου & αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης
  • Κόμβος Σούδας & Αεροδρόμιο Χανίων – Κρήτη
  • Λιμάνι Μυτιλήνης – Λέσβος

Δείτε σε live χάρτη που έχει μπλόκα τώρα

