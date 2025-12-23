Μπλόκα αγροτών: Εκτροπές ακόμα και μέσα από χωματόδρομους - Βίντεο

«Οδύσσεια» για τους οδηγούς και τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων έχουν προκαλέσει τα μπλόκα των αγροτών σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας, με εκτροπές να γίνονται ακόμα και μέσα από χωματόδρομους.

Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον κόμβο Ριτσώνας, καθώς οι αρχές έχουν προχωρήσει στην εκτροπή της κυκλοφορίας, και έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. Όπως φαίνεται και στον χάρτη, στο «κόκκινο» βρίσκεται ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από τον κόμβο για Χαλκίδα έως τον κόμβο Ριτσώνας.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ε.Ο. Θήβας-Λιβαδειάς, με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στο ρεύμα προς Αλίαρτο.

Λόγω των εκτροπών οι οδηγοί αναγκάζονται να οδηγήσουν ακόμη και σε χωματόδρομους όπως φαίνεται και στις εικόνες του ΣΚΑΪ.