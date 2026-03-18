Προκλητική η Τουρκία: Άκυρη η NOTAM της Kυπριακής Δημοκρατίας - Νέα δεδομένα για τους Patriot

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας 

Προκλητική η Τουρκία: Άκυρη η NOTAM της Kυπριακής Δημοκρατίας - Νέα δεδομένα για τους Patriot
Για το δεύτερο σύστημα Patriot που αναπτύχθηκε στην Τουρκία έπειτα από τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα από το Ιράν, αλλά και για την ΝΟΤΑΜ στην Κύπρο μίλησε μεταξύ άλλων σήμερα του τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Ο Υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ, Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (MSB), δήλωσε: «Εκτός από τα εθνικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας και των πολιτών μας, ένα άλλο σύστημα Patriot, που έχει διατεθεί από τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση στο Ράμσταϊν της Γερμανία, αναπτύσσεται στα Άδανα, επιπλέον του υπάρχοντος ισπανικού συστήματος Patriot που σταθμεύει εκεί».

Ο Υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ μίλησε στην εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην 10η Κύρια Διοίκηση Βάσης Αεριωθούμενων στο Ιντσιρλίκ.

Ο Υποναύαρχος Ακτούρκ, σημειώνοντας ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (TSK) συνεχίζουν τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες με υψηλή πειθαρχία και αποφασιστικότητα, δήλωσε ότι τα σύνορα προστατεύονται με αποτελεσματικά και πολυεπίπεδα μέτρα που υποστηρίζονται από προηγμένη τεχνολογία.

Στη συνέχεια προέβη στις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και Ιράν:

«Στις 13 Μαρτίου, ένας ακόμη βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν εισήλθε στον εναέριο χώρο μας και εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι επαφές συνεχίζονται με την αρμόδια χώρα για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά οποιασδήποτε απειλής για την εθνική μας ασφάλεια και οι εξελίξεις στην περιοχή μας παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Επιπλέον, εκτός από τα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια του εναέριου χώρου και των πολιτών μας, ένα άλλο σύστημα Patriot, που έχει ανατεθεί από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση στο Ράμσταϊν/Γερμανία, αναπτύσσεται στα Άδανα, επιπλέον του υπάρχοντος ισπανικού συστήματος Patriot που σταθμεύει εκεί»

Τι είπε για την κυπριακή ΝΟΤΑΜ

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά για την NOTAM που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία για στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, για την Ανατολική Μεσόγειο, το τουρκικό υπουργείο προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά κατά καιρούς εγείρει παρόμοια ζητήματα, προκαλώντας σύγχυση δικαιοδοσίας, με σκοπό να αγνοήσει τα δικαιώματα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου έχει εκδώσει αντι-NOTAM, η οποία ακυρώνει την προαναφερθείσα NOTAM. Η NOTAM που εκδόθηκε από την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση είναι άκυρη

Επιπλέον, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση στη Νότια Κύπρο έχει καταστήσει την Κύπρο στόχο τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας τη συσσώρευση όπλων στο νησί και επιτρέποντας σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν το νησί. Ως εγγυήτρια χώρα, η χώρα μας συνεχίζει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια όχι μόνο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου αλλά ολόκληρου του νησιού. Η δέσμευσή μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των συμφερόντων και της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου είναι ακλόνητη. Δεν διστάσαμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα που μας παρέχονται από το καθεστώς του εγγυητή μας και δεν θα διστάσουμε να το πράξουμε και στο μέλλον»

