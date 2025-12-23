Μητσοτάκης για μπλόκα αγροτών: Έφτασε η ώρα της κοινής ευθύνης - Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς

«Ελπίζω να εκτονωθούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών», είπε κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως χθες πραγματοποιήθηκαν «νέες εκταμιεύσεις ύψους συνολικά 3,8 δισ. ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις, καθώς είναι μια σύνθετη διαδικασία που γίνεται εν κινήσει, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ».

Σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «από τα 27 τα 20 έχουν λυθεί ή μπορούν να συζητηθούν». Συμπλήρωσε: «Η χώρα μας αποκτά επιτέλους έναν δίκαιο και γρήγορο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός άλλου που ήταν αποτυχημένος». Έκανε λόγο για ένα «σύστημα επιδοτήσεων που διακρίνεται από διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Στόχος μας μια διακομματική επιτροπή στη Βουλή και ελπίζω να καταλήξουμε σε πόρισμα δεσμευτικό για όλα τα κόμματα.

«Οι αγρότες έχουν υποβάλει τα αιτήματά τους και η πολιτεία απάντησε με βάση τις πολύ συγκεκριμένες αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις στην Κομισιόν», είπε στη συνέχεια.

Σχετικά με τις μετακινήσεις των πολιτών μέσα στις γιορτές, ο πρωθυπουργός είπε ότι «τον πρώτο λόγο τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών τόνισε πως «έχει έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τις μετακινήσεις που πρέπει να είναι ελεύθερες, τις τοπικές αγορές, τους χειμερινούς προορισμούς και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Όλοι αυτοί δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν ούτε πρέπει να ρισκάρουμε τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτήριους». Πρόσθεσε πως «σε όσους προτιμούν το παράδοξο, να μιλούν χωρίς να συζητούν, η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια».

«Πολιτική μας επιλογή να αναλαμβάνουμε δράση υπέρ των πολλών, αυξάνοντας εισοδήματα, μειώνοντας φόρους για ανάχωμα στην ακρίβεια. Ήδη επιστροφή ενός μισθώματος σε 900.000 ενοικιαστές, τακτικό βοήθημα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, αναδρομικότητα αυξήσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και προκαταβολή υψηλότερων συντάξεων από ετήσιες αυξήσεις, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, και μείωση φορολογικών συντελεστών», είπε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε νέα εποχή ο σιδηρόδρομος

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε «στη συμφωνία για 23 νέους συρμούς και intercity και προαστιακούς ώστε να μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι το 2027 θα ξημερώσει νέα ημέρα για τους σιδηροδρόμους με ασφαλή δρομολόγια και ανακαινισμένους σταθμούς. Ο σιδηρόδρομος μπαίνει σε νέα εποχή όπως είχαμε δεσμευθεί, αισθάνομαι πια αρκετά ασφαλής ότι το σχέδιο το οποίο έχουμε δρομολογήσει μπορεί να υλοποιηθεί».

Μητσοτάκης για νέες κάμερες - Θα έχουμε μείωση στα τροχαία ατυχήματα το 2025

Σχετικά με τις «έξυπνες» κάμερες, είπε: «Κάνω και μια αναφορά στην αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ καθώς εκτιμώ ότι θα έχουμε σημαντική μείωση στα τροχαία ατυχήματα το 2025 σε συνδυασμό με τις νέες κάμερες. Στον τομέα της νομιμότητας στον δρόμο κάτι αλλάζει όπως έγινε στα γήπεδα και τα πανεπιστήμια.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι «οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν ασχέτως αν στην αρχή της υλοποίησης συναντούν εμπόδια. Είμαι αισιόδοξος για τις μάχες που μας περιμένουν το 2026 και στο στεγαστικό και στη μάχη με το βαθύ κράτος και στα θέματα του κόστους ζωής. Να θυμίζουμε σε κάθε συνομιλητή από πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε».

Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

«Ξεκινώντας αυτή την τελευταία μας συνεδρίαση για το 2025, να κάνω μια σύντομη αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες ελπίζω να εκτονωθούν. Θέλω να θυμίσω ότι και χθες είχαμε νέες εκταμιεύσεις. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές, όπως είχαμε, εξάλλου, δεσμευτεί ότι θα κάνουμε, ύψους συνολικά 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια, καθώς, όπως έχουμε ξαναπεί, ήταν μια σύνθετη διαδικασία, η οποία γίνεται εν κινήσει, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, με κονδύλια, όμως, περισσότερα από πέρυσι και σίγουρα -και να το τονίζουμε αυτό- με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους.



Νομίζω ότι για το θέμα έχουμε πει αυτά τα οποία πρέπει να πούμε. Από τα 27 αιτήματα του κλάδου τα 20 έχουν ήδη λυθεί ή έχουμε πει ότι μπορούν να συζητηθούν.



Το δεύτερο το οποίο πρέπει να τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία είναι ότι η χώρα μας αποκτά, επιτέλους, έναν δίκαιο και γρήγορο τρόπο επιδοτήσεων στη θέση ενός συστήματος το οποίο ήταν πρακτικά χρεοκοπημένο. Και θέλω να θυμίσω εδώ ότι, δυστυχώς, μόνο η παράταξή μας στήριξε στη Βουλή αυτή την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία προφανώς είναι συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε καταστεί μονόδρομος προκειμένου να αποκτήσουμε, όπως είπα, ένα σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο πραγματικά να διακρίνεται από διαφάνεια και από αποτελεσματικότητα.



Και τρίτον, να πω και πάλι ότι η πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή στη Βουλή, η οποία θα εξετάσει τα πιο μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα ζητήματα, τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα το οποίο να μπορεί να είναι δεσμευτικό για όλα τα κόμματα.



Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα, αλλά και η πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας αλλά και τις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Τώρα νομίζω ότι έχει έρθει πια η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο εμπόριο, στις συγκοινωνίες, στις μεταφορές, που προφανώς πρέπει να είναι ελεύθερες, στις τοπικές αγορές, που έχουν ανάγκη να λειτουργήσουν, στους χειμερινούς προορισμούς, που περιμένουν αυτές τις ημέρες για να μπορέσουν να ενισχύσουν τους τζίρους τους, αλλά και στους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να γιορτάσουν αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια.



Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν, κ. Υπουργέ, κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους. Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής: τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιουδήποτε δρόμου τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.



Σε όσους, λοιπόν, προτιμούν ένα παράδοξο, να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν και να μιλούν την ώρα που τους καλούμε σε διάλογο, θα το ξαναπώ: αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει και ούτε από την άλλη μεριά μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μιας κοινωνικής ομάδος εις βάρος των υπολοίπων.



Θα συζητάμε όπου χρειάζεται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών μας είναι δικαιολογημένα και σπεύδουμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, να μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε. Αλλά, το πλαίσιο πια των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια.



Εξάλλου, η πολιτική μας επιλογή είναι πάντα να αναλαμβάνουμε δράση υπέρ των πολλών, αυξάνοντας εισοδήματα, μειώνοντας φόρους ως «ανάχωμα» στην ακρίβεια. Να θυμίσω και πάλι ότι ήδη τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει έχουν αρχίσει να υλοποιούνται: η επιστροφή ενός μισθώματος σε 900.000 ενοικιαστές, το τακτικό πια βοήθημα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους μας, η αναδρομικότητα των αυξήσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και βέβαια οι συνταξιούχοι μας οι οποίοι ήδη, καθώς οι συντάξεις τους προκαταβάλλονται, έχουν αρχίσει να βλέπουν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει με τις ετήσιες αυξήσεις αλλά και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά και με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, που προφανώς αφορά και τους συνταξιούχους μας.



Έχω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Ένας συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 823 ευρώ θα έχει να ωφεληθεί από την πολιτική μας με σχεδόν 500 ευρώ καθαρά τον χρόνο. Αυτός που παίρνει σύνταξη 1.080 ευρώ, θα δει αύξηση 600 ευρώ καθαρά τον χρόνο. Για έναν συνταξιούχο με μεγάλη σύνταξη 1.700 ευρώ, η αύξηση αυτή θα φτάσει τα 706 ευρώ ετησίως.



Και βέβαια, να θυμίσουμε ότι από την αρχή του χρόνου θα έχουμε και τον μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου, του Ανατολικού, του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και βέβαια από τον Μάρτιο ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας θα πληρώνει ουσιαστικά μειωμένο ΕΝΦΙΑ. Παραπάνω από 12.000 χωριά και κοινότητες θα δουν τον ΕΝΦΙΑ να μηδενίζεται εντός της επόμενης διετίας.



Από τον Απρίλιο θα έχουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού -θα κάνει η Υπουργός τη σχετική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου. Και προφανώς, θα επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι η κυβέρνηση θα είναι απολύτως συνεπής στους προεκλογικούς στόχους που είχε θέσει ως προς τις αυξήσεις των μισθών, και του κατώτατου μισθού και εκτιμούμε και του μέσου μισθού, ο οποίος το 2027 θα έχει φτάσει τα 1.500 ευρώ.



Και βέβαια, να επαναλάβω ότι όλα αυτά δεν γίνονται εν κενώ. Οι αυξήσεις των μισθών έρχονται σε συνδυασμό με τη σημαντικότερη αποκλιμάκωση της ανεργίας που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες -θυμηθείτε πού ήταν η ανεργία το 2019, πού είναι σήμερα. Και βέβαια, με ένα συνεχιζόμενο κυβερνητικό έργο στον τομέα της καθημερινότητας.



Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, κ. Αντιπρόεδρε και κ. Αναπληρωτή Υπουργέ Μεταφορών, στην πολύ σημαντική συμφωνία που υπογράψατε χθες για 23, το επαναλαμβάνω, 23 νέους συρμούς, και intercity και προαστιακούς, μια συμφωνία αξίας μεγαλύτερης των 300 εκατομμυρίων ευρώ.



Νομίζω ότι πια μπορούμε με μεγάλη βεβαιότητα να πούμε ότι το 2027 θα ξημερώνει μια νέα μέρα για τους σιδηροδρόμους μας, με τακτικά, γρήγορα και προφανώς απολύτως ασφαλή δρομολόγια Αθήνας-Θεσσαλονίκης, αλλά και με ανακαινισμένους σταθμούς που μπορούμε να πούμε πια με βεβαιότητα ότι ο σιδηρόδρομος περνάει σε μια νέα εποχή, όπως εξάλλου είχαμε δεσμευτεί.



Δεν θα πούμε πολλά, όμως, γι’ αυτό, γιατί νομίζω ότι ειδικά στον τομέα αυτό πρέπει να μιλάμε με συγκεκριμένα έργα. Αλλά αισθάνομαι πια αρκετά ασφαλής ότι το σχέδιο το οποίο έχουμε δρομολογήσει θα μπορεί να υλοποιηθεί.



Να κάνω και μια ξεχωριστή αναφορά, μιας και είναι ημέρες εορτών και ο κόσμος θα μετακινηθεί, στην αποτελεσματικότητα -και κοιτάω τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς- του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Εκτιμώ ότι θα κλείσουμε, για πρώτη φορά, το 2025 με μια σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, σε συνδυασμό με τις κάμερες, οι οποίες ήδη πια με αυτοματοποιημένο, διαφανή τρόπο επιδίδουν τα πρόστιμα στους παραβάτες.



Νομίζω ότι εδώ πραγματικά, στον τομέα της νομιμότητας στον δρόμο κάτι αλλάζει. Όπως έχει ήδη αλλάξει στις γειτονιές, στα γήπεδα, στα πανεπιστήμια. Καθώς κλείνει το 2025, να θυμηθούμε ότι ουσιαστικά ενεργές καταλήψεις στα πανεπιστήμιά μας πια δεν υπάρχουν και όποτε χρειάζεται η αστυνομία μπορεί να παρεμβαίνει με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα.



Το λέω αυτό διότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, ασχέτως αν μπορεί να συναντούν κάποια εμπόδια στην αρχή της υλοποίησής τους. Γι’ αυτό και είμαι πολύ αισιόδοξος και για τις μάχες οι οποίες μας περιμένουν το 2026, και στο στεγαστικό και στη συνεχιζόμενη μάχη με το «βαθύ κράτος» και στα θέματα του κόστους ζωής, αρκεί εμείς να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας και βεβαίως να θυμίζουμε σε κάθε συνομιλητή μας από πού ξεκινήσαμε, πού είμαστε και πόσο ασταθής είναι ο κόσμος γύρω μας και πόσο ασφαλής σε αντίστιξη είναι η πατρίδα μας.



Ας μην είμαστε αφελείς. Ο πολίτης δεν μπορεί να θεωρεί αυτονόητα αυτά τα οποία ο ίδιος κατέκτησε και νομίζω ότι και αν οι τωρινές αυξήσεις μερικές φορές μπορεί να φαίνονται μικρές, ας θυμίζουμε ότι είχαμε να δώσουμε, να δουν αυξήσεις, για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.



Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάω σε αυτούς τους τόνους γιατί ξέρουμε ότι το 2026 θα είναι ένα πλήρες έτος κυβερνητικής δουλειάς, ωσότου εισέλθουμε στο 2027, ένα έτος το οποίο προφανώς θα έχει προεκλογικά χαρακτηριστικά. Αλλά γι’ αυτό το σχέδιο θα μιλήσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας, για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε δρομολογήσει για το 2026, αλλά και για τα σημαντικά έργα τα οποία θα υλοποιηθούν: την ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, τον Ε65, τη σημαντική επιτάχυνση όλων των δράσεων για τη διόρθωση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις επενδύσεις που γίνονται στο αρδευτικό δίκτυο, τα πράσινα λεωφορεία, τις κάμερες που, όπως είπα, ήδη επεκτείνονται στους δρόμους μας, την ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματος, με απόλυτη συνέπεια υλοποίησης, των παρεμβάσεων στα νοσοκομεία. Θυμίζω, επίσης, ότι το 2026 είναι η χρονιά στην οποία ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης και όλοι ξέρετε τους στόχους και τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει να τηρηθούν.



Να σταθώ, όμως, και σε κάποιες από τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του 2026: την Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή, την αναδιοργάνωση των πολεοδομιών με την οριστική ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, τη συνέχεια των σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη -και εκεί να τονίσω ότι ήδη τα πρώτα αποτελέσματα ως προς την επιτάχυνση των ρυθμών απόδοσης της δικαιοσύνης από τις σημαντικές αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει έχουν ήδη γίνει ορατά-, τη συνέχιση της αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής στα θέματα της μετανάστευσης, την υλοποίηση των δεσμεύσεων για το στεγαστικό, για τις οποίες ήδη μίλησα. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά και το 2026 μπροστά μας.



Οπότε να κλείσω ευχόμενος σε όλες και σε όλους καλά Χριστούγεννα, υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας και το 2026 να είναι μία καλή, δημιουργική και κυρίως παραγωγική χρονιά».

Η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026

και τον για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026 Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,

και τον του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς, Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,

του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, Εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.

