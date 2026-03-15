Συσκευασία με κοκαΐνη εντοπίστηκε εντός ταξί - Χειροπέδες σε 56χρονο και 47χρονο

Χειροπέδες σε δύο άτομα, ηλικίας 56 και 47 ετών, πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος απογευματινές ώρες της Παρασκευής (13/02) για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, ο 56χρονος κατελήφθη χθες (13-03-2026), να κατέχει εντός ταξί συσκευασία με κοκαΐνη, μικτού βάρους 100 γραμμαρίων, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση. Επιπλέον, ο 47χρονος, κατελήφθη να κατέχει εντός αυτοκινήτου με σκοπό τη διακίνηση 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1.120 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 56χρονο.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 56χρονου κατά την οποία κατελήφθη να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση 57 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 49 κιλών και 150 γραμμαρίων και νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 740 γραμμαρίων.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη βάρους 51 κιλών και 10 γραμμαρίων,

κοκαΐνη βάρους 100 γραμμαρίων,

Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο και Ι.Χ αυτοκίνητο,

1.535 ευρώ και

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

