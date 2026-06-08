Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε κέντρο Αθήνας και Κηφισό, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων

Νέα εβδομάδα, ίδια κίνηση στο Λεκανοπέδιο

Newsbomb

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε κέντρο Αθήνας και Κηφισό, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κίνηση στην Αθήνα στις 08/06 παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, κυρίως στον Κηφισό και την Αττική Οδό από νωρίς το πρωί.
  • Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Πειραιά και ανόδου στον Κηφισό, με μειωμένες ταχύτητες από τις Τρεις Γέφυρες έως τη Νέα Ιωνία.
  • Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, όπως Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και Αλεξάνδρας.
  • Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και 25 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15
  • 20 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.
  • Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται επίσης στις λεωφόρους Αθηνών προς Κόρινθο, Μεσογείων, Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.
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Με καθυστερήσεις ξεκίνησε η νέα εβδομάδα (08/06) για τους οδηγούς στην Αθήνα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, ενώ, επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό από νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Στο ρεύμα προς Πειραιά του Κηφισού, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία από τις Τρεις Γέφυρες έως τη Λεωφόρο Αθηνών. Αντίστοιχα, στο ρεύμα ανόδου, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τη Λένορμαν μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, με κατά τόπους καθυστερήσεις και μειωμένες ταχύτητες.

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Προβλήματα εντοπίζονται, επίσης, σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Δύσκολα διασχίζεται και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Καλλιρρόης, η άνοδος της Συγγρού, καθώς και η περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις Λεωφόρους Μεσογείων, Κατεχάκη (από Ηλιούπολη προς κέντρο) και Σχιστού.

Στην Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, όπου η αναμονή φτάνει τα 20 – 25 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Επιπλέον, καθυστερήσεις 15 – 20 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο προς Λαμία στο ίδιο ρεύμα.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 – 15 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, με την κυκλοφορία να παραμένει αυξημένη κατά τη διάρκεια της πρωινής αιχμής.

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