Καλαμάτα: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα στη Μικρή Μαντίνεια

Snapshot Ένας 29χρονος Έλληνας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα στη Μικρή Μαντίνεια.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στη 01:00 στη διαδρομή Κιτριών – Καλαμάτας.

Η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της προς τα αριστερά και ο οδηγός εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.

Το ασθενοφόρο έφτασε 25 λεπτά μετά το ατύχημα, αλλά ο 29χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 01:00 της Δευτέρας (08/06) στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας, στο δρόμο Κιτριών – Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο Έλληνα που οδηγούσε μοτοσυκλέτα.

Η μοτοσυκλέτα κινείτο με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της προς τα αριστερά και προσέκρουσε με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα ο 29χρονος να εκτιναχθεί από το όχημα και να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο περίπου 25 λεπτά αργότερα, ωστόσο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός άνδρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.