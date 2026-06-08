Καλαμάτα: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα στη Μικρή Μαντίνεια
Ο 29χρονος «έσβησε» ακαριαία στο οδόστρωμα
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- Ένας 29χρονος Έλληνας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα στη Μικρή Μαντίνεια.
- Το δυστύχημα συνέβη περίπου στη 01:00 στη διαδρομή Κιτριών – Καλαμάτας.
- Η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της προς τα αριστερά και ο οδηγός εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.
- Το ασθενοφόρο έφτασε 25 λεπτά μετά το ατύχημα, αλλά ο 29χρονος ήταν ήδη νεκρός.
- Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 01:00 της Δευτέρας (08/06) στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας, στο δρόμο Κιτριών – Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο Έλληνα που οδηγούσε μοτοσυκλέτα.
Η μοτοσυκλέτα κινείτο με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της προς τα αριστερά και προσέκρουσε με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα ο 29χρονος να εκτιναχθεί από το όχημα και να βρεθεί στο οδόστρωμα.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο περίπου 25 λεπτά αργότερα, ωστόσο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός άνδρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
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