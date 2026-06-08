Η δύσκολη εξίσωση του ανασχηματισμού της Πέμπτης και οι καραμπόλες

Ποια ονόματα εξετάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Κώστας Τσιτούνας

Η δύσκολη εξίσωση του ανασχηματισμού της Πέμπτης και οι καραμπόλες
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η αντίστροφη μέτρηση για τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης έχει ξεκινήσει, με το Μέγαρο Μαξίμου να ολοκληρώνει τις τελευταίες πινελιές στις αλλαγές που αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη. Ήδη ο πρωθυπουργός από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται φαίνεται να έχει καταλήξει στις κεντρικές επιλογές του.

Αν και πρόκειται για περιορισμένες διορθωτικές κινήσεις, παρόλα αυτά η εξίσωση είναι αρκετά δύσκολη αφού η εύρεση νέου κυβερνητικού εκπροσώπου σε περίπτωση μετακίνησης του Παύλου Μαρινάκη στο υπουργείο Μεταφορών δημιουργεί καραμπόλες και ανακατατάξεις στο υπουργικό σχήμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στο παρασκήνιο, ο Παύλος Μαρινάκης εμφανίζεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών. Η επιλογή του θα σηματοδοτήσει τη μεταφορά ενός από τα πιο προβεβλημένα κυβερνητικά στελέχη σε ένα υπουργείο με υψηλό πολιτικό βάρος και έντονη καθημερινή πίεση.

Η ενδεχόμενη μετακίνηση Μαρινάκη, ωστόσο, δημιουργεί αυτομάτως κενό στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ανοίγοντας νέο κύκλο σεναρίων για το ποιος θα αναλάβει το κρίσιμο πόστο της καθημερινής επικοινωνίας της κυβέρνησης.

Στο παρασκήνιο έχουν πέσει στο τραπέζι αρκετά ονόματα. Η Αλεξάνδρα Σδούκου συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που εξετάζονται σοβαρά, ενώ δεν λείπουν οι εισηγήσεις για μια πιο πολιτική επιλογή με έντονο κομματικό αποτύπωμα. Προφανώς η επιλογή της κυρίας Σδούκου θα δημιουργήσει ένα κενό στο κόμμα αφού η ίδια είναι εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ και θα πρέπει να βρεθεί κάποιος να την αντικαταστήσει στην Πειραιώς. Από την άλλη μεριά η κυρία Σδούκου αν κατέβει στο Επικρατείας δεν θα έχει περιορισμό εμφανίσεων στην προεκλογική περίοδο. Το όνομα της κυρίας Σδούκου ακούγεται και για τη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου.

Για την θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει επίσης ακουστεί το όνομα του Άκη Σκέρτσου, ενώ πολύ ισχυρά παίζουν επίσης τα ονόματα του Θόδωρου Ρουσόπουλου και του Τάκη Θεοδωρικάκου που έχουν μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση της επικοινωνίας με τα μίντια και τους δημοσιογράφους.

Βέβαια αν αναλάβει ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα πρέπει να βρεθεί αντικαταστάτης του στο υπουργείο Ανάπτυξης. Από την άλλη μεριά υπάρχει σκέψη ο κ. Ρουσόπουλος να αναλάβει επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα της ΝΔ.

Επιστροφές

Στα πρόσωπα που ακούγονται έντονα για είσοδο ή επιστροφή στο κυβερνητικό σχήμα βρίσκεται και ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Οι πληροφορίες τον θέλουν να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για την κάλυψη θέσεων στο υπουργείο Εξωτερικών, με έμφαση στα ευρωπαϊκά ζητήματα.

Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και αναβαθμίσεις υφυπουργών ή βουλευτών που έχουν δώσει θετικά δείγματα γραφής το τελευταίο διάστημα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να επιβραβεύσει στελέχη που κινούνται αποτελεσματικά τόσο στο κοινοβουλευτικό όσο και στο κυβερνητικό πεδίο.

Το κενό στο υπουργείο Περιβάλλοντος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κάλυψη της θέσης που έμεινε κενή μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται βουλευτές και υφυπουργοί με εμπειρία σε ζητήματα περιβάλλοντος, αυτοδιοίκησης και χωροταξίας, ενώ οι τελικές επιλογές θα συνδεθούν με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στα μεγάλα έργα και τις επενδύσεις.

Το μήνυμα Μητσοτάκη

Παρά το περιορισμένο εύρος των αλλαγών, το πολιτικό μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει ο πρωθυπουργός είναι σαφές. Η κυβέρνηση μπαίνει σε φάση ανασύνταξης και προετοιμασίας για τη δύσκολη πολιτική περίοδο που ακολουθεί, με στόχο να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού σχήματος και να ανανεώσει το πολιτικό της αφήγημα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα δώσουν νέα δυναμική στην κυβέρνηση, θα περιορίσουν τις εσωτερικές γκρίνιες και θα επιτρέψουν στη Νέα Δημοκρατία να κινηθεί με καλύτερους όρους προς τις επόμενες μεγάλες πολιτικές αναμετρήσεις.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι μέχρι την τελευταία στιγμή οι ζυμώσεις θα συνεχιστούν και τα τηλέφωνα στο πρωθυπουργικό γραφείο θα παραμείνουν «ζεστά», καθώς οι τελικές αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη θα καθορίσουν όχι μόνο τα πρόσωπα της επόμενης ημέρας, αλλά και τις ισορροπίες στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης.

Για το υπουργείο Περιβάλλοντος τις τελευταίες ημέρες έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα:
Γιώργος Κοτρωνιάς
Θανάσης Ζεμπίλης
Γιώργος Αμυράς
Διονύσης Σταμενίτης
Μαριλένα Σούκουλη
Γιώργος Βρεττάκος.

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