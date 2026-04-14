Η ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και ο Μακάριος Λαζαρίδης και τα Χρηματιστήρια-καζίνο

Μυρίζει μπαρούτι στην ΚΟ της ΝΔ

Παρά τα όσα λένε από το Μέγαρο Μαξίμου και τη μερική αναδίπλωση για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης δεν λέει να κοπάσει η αναστάτωση για τους λάθος χειρισμούς στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα στο παρασκήνιο άνοιξαν συζητήσεις μεταξύ των 11 που εμπλέκονται στη δικογραφία να προχωρήσουν σε μια κίνηση ανεξαρτητοποίησης μετά την άρση της ασυλίας τους. Τόσο εκρηκτική ήταν η κατάσταση. Τελικά φαίνεται ότι προσώρας απομακρύνεται το σενάριο να προχωρήσουν σε μια τόσο ριψοκίνδυνη κίνηση αν και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο κάποιοι εκ των υπολοίπων γαλάζιων βουλευτών να μην ψηφίσουν υπέρ της άρσης της ασυλίας των συναδέλφων τους για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα προς την Ηρώδου Αττικού. Η κατάσταση δηλαδή στο εσωτερικό της ΚΟ εξακολουθεί να είναι καζάνι που βράζει και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Οι βουλευτές θορυβήθηκαν προφανώς και από το σενάριο για κόψιμό τους από τα ψηφοδέλτια αλλά και από το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν τους υπερασπίστηκε όσο σθεναρά θα ήθελαν οι ίδιοι. Η αλήθεια πάντως είναι ότι κάποιοι εκ των συμβούλων του πρωθυπουργού είχαν υποτιμήσει τις διαστάσεις που πήρε το θέμα και γι´αυτό σήμερα φτάσαμε στο... και πέντε που τα πράγματα δεν μαζεύονται με τίποτα.

Σιγή ασυρμάτου από Δένδια και Βορίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ

Εγώ πάντως με λαχτάρα προσμένω να δω τι θα πράξουν ο Νίκος Δένδιας που σε τέτοια ζητήματα φροντίζει να παίρνει αποστάσεις ασφαλείας αλλά και ο Μάκης Βορίδης ο οποίος φέρεται δυσαρεστημένος με την αντιμετώπιση που έχει από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα πάνε στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 11 ή θα δηλώσουν απόντες; Ειδικά ο Δένδιας δεν έχει πει απολύτως τίποτα ούτε για ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε για υποκλοπές. Ενδιαφέρον...

Ποιοι σπέρνουν ζιζάνια στο Μέγαρο Μαξίμου;

Κάποιοι βλέπω εξακολουθούν να σπέρνουν ζιζάνια στο εσωτερικό της κυβέρνησης γράφοντας ότι ο άνθρωπος που κάρφωσε βουλευτές και υπουργούς στην Κοβέσι το 2021 ήταν ένας εκ των συμβούλων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος μπαινοβγαίνει ακόμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Γράφεται μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος έστειλε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία την πρώτη ανώνυμη καταγγελία το καλοκαίρι του 2021 περιγράφοντας πώς ακριβώς γίνονται τα ρουσφέτια και οι κομπίνες με τις... μαϊμού επιδοτήσεις. Στοχοποιείται λοιπόν συγκεκριμένος σύμβουλος του πρωθυπουργού (τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια) ως το βαθύ λαρύγγι της υπόθεσης προκειμένου να αρχίσουν να «σφάζονται» μεταξύ τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η επίσκεψη Μακρόν και στο βάθος η Κοβέσι...

Στις 24 και 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί όπως μάθαμε η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Αμυνα και την Ασφάλεια. Κάποιοι όμως έσπευσαν να συνδέσουν την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου με όλα όσα τεκταίνονται γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί; Διότι ο πρόεδρος Μακρόν διατηρεί άριστες σχέσεις με την Ευρωπαία Εισαγγελέα ΛάουραΚοβέσι. Για όσους δεν γνωρίζουν ο Μακρόν είχε στηρίξει την υποψηφιότητά της στην Εισαγγελία και αργότερα μάλιστα την είχε βραβεύσει. Λέτε να του ψιθυρίσει κάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί του θέματος; Whoknows... Θα μάθουμε.

Ο «μεγάλος» ανασχηματισμός που έρχεται

Αν και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στις αρχές καλοκαιριού δείχνει να απομακρύνεται, δεν συμβαίνει το ίδιο με τον «μεγάλο ανασχηματισμό» που έχει ανάγκη η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να δείξει ότι πράγματι πήρε το μήνυμα και προχωρά σε ριζικές αλλαγές μήπως και επιτευχθεί κάποιο restart στη συνείδηση των πολιτών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός περιμένει πρώτα να μετρήσει το feedback από το συνέδριο του Μαΐου. Να έχει κάτσει η μπίλια με τις δικογραφίες της Κοβέσι, να ζυγίσει ποια στελέχη του κόμματος έχουν απήχηση στην κοινωνία και αμέσως μετά θα προχωρήσει στον πολυπόθητο ανασχηματισμό. Άσε που πρέπει να βρει και νέο γραμματέα για το κόμμα. Βεβαίως αν οι αλλαγές είναι πάλι «μουσικές καρέκλες», βράσε όρυζα που λέμε…

Ποια ονόματα παίζουν για τη θέση του γραμματέα;

Μετά την παραίτηση του Σκρέκα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να δώσει το χρίσμα σε κάποιο στέλεχος που θα μπορέσει να ενώσει την παράταξη και να δώσει ώθηση για αγώνα και συσπείρωση. Δεν το λες και εύκολη εξίσωση. Φαβορί φαίνεται να είναι η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Έχουν πέσει βέβαια και άλλα ονόματα στο τραπέζι. Ισχυρός είναι και ο σημερινός γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής. Έχω ακούσει επίσης τα όνοματα του Γιάννη Παππά, του Γιώργου Στύλιου και του Βασίλη Σπανάκη αν και δεν τους δίδω μεγάλες ελπίδες. Εδώ θέλεις ένα όνομα που να κάνει «μπαμ».

Τι τρέχει με τον Λαζαρίδη;

Δεν σας κρύβω ότι πάνω από την Ηρώδου Αττικού 19 διακρίνω από την Μεγάλη Παρασκευή κάποια μαύρα σύννεφα, φορτωμένα με νερό... Ρώτησα να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το καιρικό φαινόμενο και μου ψιθύρισαν κάτι για το νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη. Όχι μόνο για την ιστορία με το πτυχίο του με την οποία έκανε «μάγκες» τον Παύλο Πολάκη και τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά και για το γεγονός ότι άνοιξε πόλεμο από το Twitter ανήμερα της Ανάστασης και με εκδοτικά συγκροτήματα και με συγκεκριμένους δημοσιογράφους για την υπόθεση των υποκλοπών και της Intellexaχωρίς προηγουμένως να έχει κάποια συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου. «Πυροβολούσε» ασταμάτητα με αναρτήσεις την ώρα που ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δεν ασχολήθηκε με το θέμα. Μετά από αυτά κατάλαβα για ποιο λόγο μαζεύτηκαν τα σύννεφα πάνω από τη νερατζιάτου Μαξίμου... Κάποιος τα έκανε μούσκεμα διότι το Μέγαρο αν ήθελε να απαντήσει και να ασχοληθεί θα το έκανε μόνο του, δεν θα έβαζε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να ανοίξει πόλεμο για τις υποκλοπές. Κατανοητό;

Ο γρίφος με τον Σωκράτη Φάμελλο

Ένας από τους πιο δύσκολους γρίφους σε αυτό το πολιτικό timing είναι τι θα κάνει στο τέλος ο Σωκράτης Φάμελλος. Για να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ οι περισσότεροι το θεωρούν αρκετά δύσκολο αφού ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών και των στελεχών της Κουμουνδούρου αργά η γρήγορα θα μετακομίσει στο κόμμα Τσίπρα. Άρα να μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ με την «ομάδα Πολάκη» απέναντί του θα είναι μια κόλαση... Να κλείσει το κόμμα δεν είναι καθόλου εύκολο λόγω κυρίως περιουσιακών και οικονομικών ζητημάτων. Τι μένει; Η να τα βροντήξει όλα και να ιδιωτεύσει ή να πάει κι αυτός με τη σειρά του στο κόμμα Τσίπρα σε μια καλή υποτίθεται θέση. Μιλάμε για μια από τις πλέον δύσκολες σπαζοκεφαλιές.

Απρόβλεπτη κατάληξη

Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ιστορία με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει εντελώς απρόβλεπτη κατάληξη. Και εξ όσων αντιλαμβάνομαι η κα Πόπη Παπανδρέου και βιάστηκε και η συνεργασία της με την Οικονομική Αστυνομία μπάζει. Γιατί όπως και το κάνουμε δεν μπορεί να πηγαινοέρχονται συνομιλίες και να μπαίνουν πρόσωπα στον κατάλογο των υπόπτων που στην αρχή δεν υπήρχαν. Δεν γίνεται επίσης να υπάρχουν πρόσωπα που έχουν μείνει εκτός δικογραφίας παρά το γεγονός ότι συνεργάτες τους όπως πληροφορούμαστε έλεγαν και ζητούσαν απίστευτα πράγμα στις συνομιλίες τους. Και νομίζω ότι ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώροςπου είναι και δημοσιογράφος και ενδιαφέρουσες πληροφορίες έχει και δεν θα αφήσει τίποτα στην τύχη του.

Οι δύο όψεις και οι πονηροί

Πάντως είναι σαφές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις βουλευτών το διαβιβαστικό δεν στέκει και απλά οδεύει προς το αρχείο. Και αυτό σημαίνει ότι διαπομπεύονται αδίκως αυτοί οι βουλευτές. Είναι όμως άλλες πολύ λιγότερες όπου όχι μόνο στέκει αλλά και εγείρει σοβαρά ζητήματα. Βεβαιως το ζήτημα είναι πως το τσουβάλιασμα ευνοεί αυτούς που πραγματικά έχουν διαπράξει αδικήματα και μάλιστα σοβαρά όπως δείχνουν τα πράγματα καθώς κρύβονται μέσα στους … αθώους. Το θέμα όμως είναι ότι οι πονηροί δημιουργούν και κλίμα αρνητικής ψήφου της άρσης ασυλίας και δημιουργούν πίεση στο εσωτερικό της ΝΔ. Το Μαξίμου έχει εντοπίσει το ζήτημα και οι πονηροί το επόμενο διάστημα δεν θα έχουν χαλαρή αντιμετώπιση. Το αντίθετο μάλιστα θα λέγαμε.

Τα χειρότερα που έρχονται και τα κλειστά στόματα

Κατά τα λοιπά οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η δικογραφία-ίες Παπανδρέου είναι τίποτα σε σχέση με αυτές που έρχονται . Γιατί όποιος μελέτησε την πρώτη δικογραφία που αφορούσε στους Βορίδη-Αυγενάκη δεν μπορεί να μην κατάλαβε ότι κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση. Και αυτό πολύ απλά χωρίς να έχεις καμία πληροφόρηση από οπουδήποτε αλλού σε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εκκρεμεί δικογραφία για σύσταση και λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης. Το πότε θα έλθει η εν λόγω δικογραφία που ειρρήσθω εν παρόδω δεν τρέχει η κα Πόπη Παπανδρέου αλλά άλλοι εισαγγελικοί λειτουργοί είναι δεδομένο ότι κανένας δεν γνωρίζει. Γιατί πολύ απλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τέτοιου είδους διαρροές δεν κάνει. Ο όποιες διαρροές προκύπτουν έρχονται ως δια μαγείας όταν ζητείται συνδρομή από την οικονομική αστυνομία. Μόνο που στην περίπτωση της εγκληματικής οργάνωσης η οικονομική αστυνομία δεν έχει και τόσο καθαρή εικόνα καθώς η «δουλειά» γίνεται in house για να μην υπάρχουν διαρροές και προετοιμασίες. Οπότε εκεί ο χρόνος θα είναι έκπληξη και κανένας δεν μπορεί να τον προβλέψει.

Χρηματιστήριο για λάτρεις του καζίνο

Πάμε τώρα στην άλλη όχθη του Ατλαντικού όπου όσα κάνει ο Ντόναλντ Τράμπ σίγουρα έχουν αποτρελάνει τους επενδυτές. Λες και έχει βαλθεί να διώξει αυτούς που κοιτάζουν τους αριθμούς καθώς με τις δηλώσεις του μέρα με την ημέρα αλλάζουν και τα δεδομένα και οι αριθμοί που προκύπτουν. Κοινώς τα μπρος πίσω και τα είπα ξείπα έχουν μετατρέψει τα Χρηματιστήρια σε ένα απέραντο καζίνο όπου δεν ξέρεις αν σου καθίσει κόκκινο ή μαύρο. Έτσι ενώ κοιμηθήκαμε την Μεγάλη Πέμπτη με θετική αύρα και προσδοκία για τερματισμό του πολέμου σήμερα ξυπνάμε με αποκλεισμό των στενών του Ορμούζκαι εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. Με αυτά και με αυτά οι αγορές δεν έχουν κατεύθυνση ή για την ακρίβεια όσο περνά ο καιρός το κλίμα επιδεινώνεται. Γιατί με υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν μπορεί κάποιος να προσδοκά σε καλύτερες ημέρες για την οικονομία.

Το timing και η διαφάνεια που δεν τραβά

Το να ανακοινώνεις επιδόσεις τριμήνου μεγάλη Πέμπτη απόγευμα δεν το λες και τόσο σύνηθες. Όμως το έπραξε η Παπουτσάνης που όλως τυχαίως είχε οριακή μείωση στον κύκλο εργασιών αλλά ήθελε κατά πως φαίνεται να είναι συνεπής και προς τους επενδυτές για να μην δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις δεδομένου ότι η ανακοίνωση αυτή αποτελεί συνήθεια τα τελευταία χρόνια. Βέβαια η Παπουτσάνης ανακοίνωσε τζίρο τριμήνου όταν πλήθος εισηγμένων εταιριών δεν έχει ακόμα ανακοινώσει τις επιδόσεις του 2025 και περιμένει να φτάσει τέλος Απριλίου που λήγει η σχετική προθεσμία που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Και αυτό αν μη τι άλλο δείχνει ότι η νομοθεσία περί διαφάνειας και ενημέρωσης των επενδυτών απλά έχει ζητήματα.

Οι πρακτικές της Cepal

Μελέτησα με ενδιαφέρον την ανακοίνωση της Μουζάκης με βάση την οποία υπήρξε συμφωνία με την Cepal ώστε με την καταβολή ποσού 2,1 εκ ευρώ να απαλλαγεί η εισηγμένη από την ευθύνη του εγγυητή για δάνειο που είχε λάβει θυγατρική της. Αν κάποιος δεν ήξερε την ιστορία θα έλεγε μπράβο γιατί έγινε συμφωνία. Μόνο που για να γίνει συμφωνία είχε προηγηθεί μπαράζ δικαστικών ενεργειών της Cepal οι οποίες όμως δεν έβρισκαν πρόσφορο έδαφος στα δικαστήρια. Και οι ενέργειες αυτές αφορούσαν ποσά πολλαπλάσια των 2,1 εκ ευρώ. τελευταία ήταν μια διαταγή πληρωμής την οποία η Μουζάκης είχε καταγγείλει ως μη νόμιμη. Και φαίνεται ότι έτσι θα ήταν αλλιώς δεν θα βλέπαμε τη Cepal να συμβιβάζεται όταν έχει μπροστά της μια εισηγμένη από την οποία μπορεί να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Το ερώτημα βέβαια είναι ποιος ελέγχει τη Cepal και την κάθε Cepal για τις πρακτικές της δεδομένου ότι δεν είναι όλοι Μουζάκηςγια να έχουν σοβαρή νομική κάλυψη.

Εξαγορά με ερωτήματα

Πραγματικά η αγορά προσπαθεί να καταλάβει για ποιο λόγο ο όμιλος της Alpha έπρεπε να πληρώσει και premium για να αγοράσει το σύνολο των μετοχών της Alpha Trust. Και αυτό διότι η εν λόγω εξαγορά δεν προσθέτει και κανένα σοβαρό μέγεθος στα υπό διαχείριση κεφάλαια του τραπεζικού ομίλου. Αν προσθέσουμε και κάποια ελλείματα σε κρίσιμες λεπτομέρειες και μεγέθη της συμφωνίας εξαγοράς που ανακοινώθηκε τότε τα ερωτήματα αρχίζουν να γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στη χρηματιστηριακή αγορά δεν τρελάθηκαν από τη συγκεκριμένη συμφωνία καθώς περίμεναν και περιμένουν τις ουσιαστικές λεπτομέρειες και όχι τις ανακοινώσεις με πανηγυρικό τόνο όπου αυτοθαυμάζεται η διοίκηση Ψάλτη για τις κινήσεις της.

Η Εθνική και η ατιμώρητη ομηρία των πελατών της

Μιας και μιλάμε για τράπεζες αναρωτιέμαι τι να γίνεται με αυτή την περίφημη κάρτα dual που είναι και χρεωστική και πιστωτική και έχει και χρέωση. Και αναρωτιέμαι διότι δεν γίνεται να σου αντικαθιστούν τη χρεωστική κάρτα με μια άλλη κάρτα που έχει διπλά χαρακτηριστικά και να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα είναι τέτοιο το παιγνίδι που αν δεν θες την κάρτα λέει μπορείς να την ακυρώσεις αλλά θα πρέπει να κάνεις μετά διαδικασία από την αρχή για έκδοση χρεωστικής η οποία δεν θα έχει και τα προνόμια του προγράμματος επιβράβευσης ούτε της δωρεάν ταξιδιωτικής ασφάλισης. Κοινώς η τράπεζα τιμωρεί όποιον δεν παίρνει την κάρτα που αυτή θέλει να δώσει. Μόνο που η πιστωτική κάρτα είναι ένα εργαλείο δανεισμού και είναι ένα ζήτημα τι στάση τηρεί η εποπτική αρχή των τραπεζών που υποτίθεται ότι έχει συγκεκριμένους όρους και κανόνες για την πιστωτική επέκταση και τα τυχόν ανοίγματα των τραπεζών.

Το ελληνικό γάλα και τα ερωτήματα

Τελικά δεν έχω καταλάβει πόσο φρέσκο γάλα και γάλα υψηλής παστερίωσης πωλείται στην Ελλάδα. Ψάχνω να βρω στοιχεία όχι βέβαια στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τους οποίους δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη αλλά γενικά από άλλους φορείς που θα μπορούσαν να έχουν αλλά φευ. Και αναρωτιέμαι για παράδειγμα αν μπορεί ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτομεία(Όλυμπος , Ροδόπη κλπ) που διακινεί τεράστιες ποσότητες γάλακτος με την σφραγίδα ελληνικό να μας παράσχει αυτές τις πληροφορίες που μας λείπουν. Όχι μόνο σε εμάς αλλά και σεόλους όσους πληρώνουν και μάλιστα ακριβότερη από ότι ο μέσος ευρωπαίος για να πιούν γάλα από τον τόπο τους όπου όμως η παραγωγή είναι κοινώς παραδεκτό ότι είναι ελλειμματική και ανέρχεται αν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία σε 620 χιλιάδες τόνους ή 620 εκατομμύρια λίτρα. Αν αυτό γινόταν όλο φρέσκο γάλα του 1 λίτρου μιλάμε για 620 εκατομμύρια μπουκάλια. Αν υποθέσουμε συντηρητικά ότι μια ελληνική οικογένεια καταναλώνει 1 λίτρο φρέσκου γάλακτος την ημερά μόνο για 1 εκατομμύριο οικογένειες χρειαζόμαστε 360 εκατομμύρια μπουκάλια το χρόνο. Κάτι δεν πάει καλά ή ιδέα μας είναι; Επανερχόμαστε…

Η Cardlink (Worldline) και οι δόλιες συναλλαγές

Επί τη ευκαιρία αναρωτιέμαι το ακριβώς έχει γίνει με κάτι θέματα που υπήρχαν για τις συναλλαγές που επέτρεπε το σύστημα της cardlink δηλαδή του ομίλου Worldline. Και όταν μιλάμε για θέματα αναφερόμαστε σε πληρωμές που χαρακτηρίζονται ύποπτες και επιτρέπονται ενώ αφορούν από παράνομο τζόγο μέχρι και ναρκωτικά δηλαδή σε πολύ απλά ελληνικά έχουν ενδείξεις για ξέπλυμα. Έχουν λυθεί κάτι ζητήματα που υπήρχαν στο σχετικά όχι πολύ μακρινό παρελθόν ή ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο του προόδου και των αναβαθμίσεων; Γιατί αν θυμόμαστε καλά μόλις το περασμένο καλοκαίρι είχαν προκύψει κάτι ζητήματα με εκτεταμένη δημοσιότητα σε ευρωπαϊκές χώρες ότι ηWorline συνέχισε να συνεργάζεται με απαγορευμένους και υψηλού κινδύνου πελάτες και απέτυχε να σταματήσει δόλιες συναλλαγές. Διερευνούμε το ζήτημα και επανερχόμαστε.