Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονη στην Περαία – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη

Snapshot Σοβαρό ατύχημα συνέβη στην Περαία Θεσσαλονίκης, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονη πεζή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:45 στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας.

Η 15χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη, όταν ανήλικη πεζή χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 23:45, στο 21ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας όταν για λόγους που διερευνώνται το όχημα παρέσυρε την 15χρονη.

Η ανήλικη υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται.

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