Το 55,3% των πολιτών θέλουν απέλαση παράνομων μεταναστών στην Αφρική - Η δημοσκόπηση της GPO

Snapshot Προχωρά η υλοποίηση κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός ΕΕ, με πρώτο κέντρο να λειτουργεί το 2027 σε χώρα της Κεντρικής Αφρικής.

Το σχέδιο υποστηρίζεται από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία και οι διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026.

Δημοσκόπηση δείχνει ότι το 55,3% των πολιτών συμφωνεί με την εγκατάσταση κέντρων κράτησης στην Αφρική για παράτυπους μετανάστες.

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην αποδοχή ανά πολιτικό χώρο, με υψηλή στήριξη από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Λύσης και αρνητική στάση από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.

Το νέο μοντέλο προβλέπει επιστροφή αιτούντων άσυλο με απορριπτική απόφαση στις χώρες καταγωγής ή σε κέντρα εκτός ΕΕ μέχρι την απομάκρυνσή τους, με στόχο την αποτροπή παράτυπων μεταναστευτικών ροών. Snapshot powered by AI

Σε επίπεδο υλοποίησης προχωρά πλέον η δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες της Αφρικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Απογευματινή».

Το σχέδιο αποτελεί μέρος της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και υποστηρίζεται από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία.

Όπως αναφέρει η «Απογευματινή», το πρώτο κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2027 σε χώρα της Κεντρικής Αφρικής, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η ακριβής τοποθεσία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι απαραίτητες διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2026, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με αφρικανικά κράτη για την υλοποίηση του σχεδίου.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση της GPO

Την ίδια ώρα, δημοσκόπηση της GPO για την εδημερίδα «Απογευματινής» καταγράφει πλειοψηφική στήριξη των πολιτών στην προοπτική δημιουργίας τέτοιων δομών. Το 55,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με την εγκατάσταση κέντρων κράτησης στην Αφρική για παράτυπους μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα, ενώ το 38,3% εκφράζει αντίθετη άποψη. Το υπόλοιπο ποσοστό δεν έλαβε θέση.

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (55,3%) δηλώνουν θετικοί στη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών στην Αφρική, σύμφωνα με έρευνα της GPO για την «Απογευματινή»

Οι διαφοροποιήσεις ανά πολιτικό χώρο

Η έρευνα καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά πολιτική προτίμηση. Υψηλότερα ποσοστά αποδοχής εμφανίζονται μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης, ενώ αρνητική στάση καταγράφεται κυρίως στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Οι ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίζονται περισσότερο διχασμένοι, ενώ στους υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ οι θετικές απαντήσεις υπερβαίνουν οριακά το 50%.

Στόχος η αποτροπή νέων μεταναστευτικών ροών

Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας εκτιμούν ότι το μέτρο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στις παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, ενώ η συζήτηση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του συνεχίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με πληροροφίες από την εφημερίδα «Απογευματινή»

Διαβάστε επίσης