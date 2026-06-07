Κρήτη: Νέα καραβιά μεταναστών νότια της Γαύδου -  Διασώθηκαν από λέμβο 34 άτομα

Οι διασωθέντες μετανάστες μεταφέρονται στην Παλαιοχώρα Χανίων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κρήτη: Νέα καραβιά μεταναστών νότια της Γαύδου -  Διασώθηκαν από λέμβο 34 άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εντοπίστηκε και διασώθηκε λέμβος με 34 μετανάστες νότια της Γαύδου σε επιχείρηση του ΕΚΣΕΔ με τη συνδρομή της Frontex και του Λιμενικού.
  • Η λέμβος βρέθηκε περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου από εναέριο μέσο της Frontex κατά προγραμματισμένη περιπολία.
  • Το Λιμενικό προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων χωρίς προβλήματα, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
  • Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων για υποδοχή, καταγραφή και ταυτοποίηση από τις αρμόδιες αρχές.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 34 αλλοδαπούς μετανάστες. Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συνδρομή της Frontex και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου από εναέριο μέσο της Frontex, το οποίο πραγματοποιούσε προγραμματισμένη περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Μετά τον εντοπισμό της λέμβου, το ΕΚΣΕΔ κινητοποίησε άμεσα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των 34 επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η επιχείρηση εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν ευνοϊκές, διευκολύνοντας τόσο την προσέγγιση της λέμβου όσο και τη μεταφορά των επιβαινόντων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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