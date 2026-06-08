Ξανά στα ύψη το πετρέλαιο: «Φλερτάρει» με τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες εχθροπραξίες

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν πάνω από 3 δολάρια μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ξανά στα ύψη το πετρέλαιο: «Φλερτάρει» με τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες εχθροπραξίες

Πρατήριο καυσίμων στη Νέα Υόρκη

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι τιμές του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν πάνω από 3 δολάρια το βαρέλι μετά τις ισηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και τις εκρήξεις στο Ιράν.
  • Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent έφτασαν τα 96,24 δολάρια και για το αμερικανικό αργό τα 93,41 δολάρια το βαρέλι.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι παραμένει εφικτή μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και ζήτησε από το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε περαιτέρω επιθέσεις.
  • Το Ιράν απαιτεί κατάπαυση πυρός με τον Λίβανο ως προϋπόθεση για ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.
  • Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε σε αύξηση παραγωγής πετρελαίου, αλλά η απόφαση αναμένεται να έχει περιορισμένο αντίκτυπο λόγω προβλημάτων στην παραγωγή και τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.
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Οι τιμές του πετρελαίου Brent εκτοξεύτηκαν κατά περισσότερο από 3 δολάρια το βαρέλι σήμερα, αρχικά λόγω της έναρξης νέων επιθέσεων από το Ισραήλ στον Λίβανο μια ημέρα νωρίτερα, αλλά και λόγω της περαιτέρω ανόδου που προκάλεσαν οι εκρήξεις στο Ιράν. Ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν -στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης νωρίς τη Δευτέρα, καταστρέφοντας τις ελπίδες για ένα άμεσο τέλος στον ευρύτερο πόλεμο και μια επανεκκίνηση των ροών αργού πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκαν κατά 3,20 δολάρια ή 3,39% στα 96,24 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,87 δολάρια ή 3,17% στα 93,41 δολάρια ανά βαρέλι.Αυτά τα κέρδη διέγραψαν τις απώλειες της Παρασκευής, όταν οι τιμές υποχώρησαν με την ελπίδα αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο άνω του 50% από τον Μάρτιο.

Αν και το Ιράν εκτόξευσε την Κυριακή ομοβροντία πυραύλων εναντίον ισραηλινών στόχων σε αντίποινα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου παραμένει πολύ εφικτή .Ο Τραμπ φέρεται επίσης να είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε περαιτέρω επιθέσεις.«Δεν πρόκειται να έχει καμία επίπτωση στη συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στους Financial Times. «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Δεν παίρνει αυτός τις αποφάσεις».

Το Ιράν έχει θέσει ως προϋπόθεση για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουάσινγκτον την κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο. Το Ισραήλ εισέβαλε στον Λίβανο τον Μάρτιο, αφότου η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων. Ο Λίβανος και το Ισραήλ ανακοίνωσαν στις 3 Ιουνίου ότι συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός μετά από διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον. Οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει προηγουμένως σε παύση των εχθροπραξιών τον Απρίλιο, αλλά η βία συνεχίστηκε. Ο πόλεμος έχει περιέλθει σε αδιέξοδο από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σταμάτησαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν στις αρχές Απριλίου, με την Τεχεράνη να μπλοκάρει το μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, της κύριας οδού διαμετακόμισης για το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει τον δικό της αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Εν μέσω της κρίσης εφοδιασμού που προέκυψε, ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε την Κυριακή για την τέταρτη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου σε τέσσερις μήνες. Ωστόσο, οι αναλυτές δήλωσαν ότι η απόφαση θα έχει μικρό αντίκτυπο, καθώς τα περισσότερα μέλη του ΟΠΕΚ+ δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τους στόχους παραγωγής τους λόγω του κλεισίματος του Ορμούζ ή, στην περίπτωση της Ρωσίας, των επιθέσεων σε υποδομές που έχουν διαβρώσει την παραγωγική της ικανότητα.

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