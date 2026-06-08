Κόκκινο λεοντόψαρο: Γιατί το Ισραήλ «επικήρυξε» το δηλητηριώδες ψάρι - εισβολέα

Snapshot Το Ισραήλ επέτρεψε στους αθλητικούς ψαράδες να αλιεύουν το κόκκινο λεοντόψαρο για τον περιορισμό του πληθυσμού του στη Μεσόγειο.

Το λεοντόψαρο είναι είδος

εισβολέας που καταστρέφει το θαλάσσιο οικοσύστημα, μειώνοντας τους τοπικούς πληθυσμούς ψαριών κατά περίπου 80%.

Για πρώτη φορά, το Υπουργείο Γεωργίας, περιβαλλοντικές οργανώσεις και ψαράδες συνεργάζονται για την αντιμετώπιση του λεοντόψαρου.

Το θηλυκό λεοντόψαρο μπορεί να γεννήσει έως 30.000 αυγά κάθε φορά, γεγονός που επιταχύνει την εξάπλωσή του.

Δημιουργήθηκαν κίνητρα και ομάδες παρακολούθησης μέσω WhatsApp για την ενίσχυση της αλιείας του λεοντόψαρου και την προστασία του οικοσυστήματος. Snapshot powered by AI

Το Ισραήλ «επικήρυξε» το κόκκινο λεοντόψαρο, που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο οικοσύστημα της Μεσογείου. Από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, χιλιάδες Ισραηλινοί κάτοχοι αδειών αθλητικής αλιείας έλαβαν το πράσινο φως για να αλιεύσουν το κόκκινο λεοντόψαρο.

Είναι η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε μία συμμαχία άνευ προηγουμένου στο Ισραήλ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ψάρι, που καταστρέφει θαλάσσια οικοσυστήματα. Είναι η πρώτη φορά που η ρυθμιστική αρχή, δηλαδή το Υπουργείο Γεωργίας του Ισραήλ, μια περιβαλλοντική οργάνωση, η Zalul και οι ψαράδες που εκπροσωπούνται από την Ένωση Αθλητικής Αλιείας του Ισραήλ ενώνουν τις δυνάμεις τους, καθώς υπό κανονικές συνθήκες βρίσκονται σε αντιπαλότητα.

Το λεοντόψαρο αποτελεί κοινό εχθρό για όλους καθώς θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής. Πρόκειται για ένα είδος που ανήκει στον Ινδικό Ωκεανό και στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί έχει φυσικούς εχθρούς που περιορίζουν την επιθετική εξάπλωσή του. Ωστόσο στη Μεσόγειο Θάλασσα τα πράγματα είναι πιο ευνοϊκά για την εξάπλωσή του.

Κόκκινα λεοντόψαρα που αλιεύθηκαν στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ, τον Ιούνιο του 2026 Times of Israel

Έφτασε στις ακτές του Ισραήλ και στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως και η μέδουσα, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Το λεοντόψαρο εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Έχει μήκος μόλις 30 έως 40 εκατοστά, «αλλά είναι ένα πολύ επιθετικό αρπακτικό», λέει ο Γκάι Ρουμπινστάιν, διευθυντής της Διεύθυνσης Αλιείας στο Υπουργείο Γεωργίας του Ισραήλ. «Κυνηγά μικρά ψάρια, καταστρέφει τους βιότοπούς τους και καταλαμβάνει εδάφη», ανέφερε.

«Η εξάπλωσή του αυξάνεται. Σε περιοχές όπου παλαιότερα υπήρχαν αποικίες αστακών, βλέπεις ότι οι αστακοί έχουν εξαφανιστεί και τα λεοντόψαρα έχουν πάρει τη θέση τους. Όταν πιάνεις ένα λεοντόψαρο και το ανοίγεις, βρίσκεις τουλάχιστον 10 μικρά ψάρια που έχει καταπιεί», τόνισε ο Γκάι Ρουμπινστάιν.

Και πρόσθεσε: «Τους αρέσει να ζουν σε βραχώδεις περιοχές αλλά τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερα λεοντόψαρα εμφανίζονται και στα δίχτυα στις τράτες, τα οποία σέρνονται μόνο πάνω σε αμμώδη βυθό. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται παντού».

Γεννάει έως 30.000 αυγά τη φορά

Με μία μόνο γέννα ένα θηλυκό λεοντόψαρο μπορεί να απελευθερώσει στο περιβάλλον 30.000 αυγά. Μελέτες έχουν δείξει ότι στις περιοχές που έχουν καταληφθεί από τα λεοντόψαρα, οι τοπικοί πληθυσμοί ψαριών έχουν μειωθεί κατά περίπου 80%.

«Πρόκειται για ένα πολύ προβληματικό είδος- εισβολέα. Όπου και αν του δόθηκε η δυνατότητα να αναπαραχθεί, είτε στην Καραϊβική είτε στη Μεσόγειο, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές», δήλωσε ο Γιουβάλ Άρμπελ, αναπληρωτής διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Zalul.

«Σε κάποιο σημείο, πήγαμε στο Υπουργείο Γεωργίας και είπαμε: “Ας κάνουμε κάτι”. Αυτό τους βόλεψε, γιατί είναι σαφές σε όλους ότι υπάρχει πρόβλημα», εξήγησε ο Γιουβάλ Άρμπελ.

Αυτό που είχε να κάνει το υπουργείο Γεωργίας του Ισραήλ ήταν να βάλει τους αλιείς και τους περιβαλλοντολόγους να ενεργήσουν για τον ίδιο σκοπό. Συνήθως οι περιβαλλοντολόγοι, με επικεφαλής την Εταιρεία Προστασίας της Φύσης στο Ισραήλ, απαιτούν όλο και περισσότερους περιορισμούς στην αλιεία προκειμένου να αποτραπεί η πρόκληση βλάβης στο δίκτυο της θαλάσσιας ζωής. Από την άλλη πλευρά βρίσκονται οι αλιείς, οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερη ελευθερία δράσης και υποστηρίζουν ότι ο αντίκτυπός τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα είναι αμελητέος.

Οι ομάδες στο WhatsApp παρακολουθούν ζωντανά τις τοποθεσίες όπου βρίσκονται τα λεοντόψαρα

Τότε προέκυψε η ιδέα να επιτραπεί στους ψαράδες να βγουν στη θάλασσα και να ικανοποιήσουν το πάθος τους για το ψάρεμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα στοχεύουν αποκλειστικά το λεοντόψαρο. Αυτό συμβάλλει στην οικολογική ισορροπία, ενώ παράλληλα ικανοποιεί τους ψαράδες.

«Οι ψαράδες είναι θυμωμένοι μαζί μας για πολλά πράγματα, αλλά σε αυτή την περίπτωση πιστεύουμε ότι πρέπει να τους δοθεί κάποια ανακούφιση και να ενθαρρυνθούν να απομακρύνουν περισσότερα λεοντόψαρα από τη θάλασσα. Και αυτό μπορεί επίσης να μειώσει μέρος της πίεσης που ασκείται στους ροφούς και σε άλλα είδη που θέλουμε να προστατεύσουμε», τόνισε ο Άρμπελ.

«Είναι η πρώτη φορά που ενθαρρύνουμε την επιλεκτική αλιεία ενός είδους – εισβολέα. Οι ψαράδες το θέλουν και το απολαμβάνουν, και αν μπορώ να τους επιτρέψω να το κάνουν, τότε γιατί όχι; Ειδικά αφού με αυτόν τον τρόπο κατευθύνω την αλιευτική προσπάθεια προς το λεοντόψαρο αντί για τα είδη που δεν θέλουμε να βλάψουμε, σημείωσε ο Άρμπελ.

Το Υπουργείο Γεωργίας και η οργάνωση Zalul, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αθλητικής Αλιείας, προσπάθησαν να δώσουν κίνητρα και να ενθουσιάσουν τους ψαράδες για το κυνήγι του λεοντόψαρου. Δημιουργήθηκε ειδικός ιστότοπος για την εκδήλωση και ανακοινώθηκαν διαγωνισμοί σε διάφορες κατηγορίες, όπως ποιος θα πιάσει το μεγαλύτερο λεοντόψαρο, ποιος θα αλιεύσει τα περισσότερα λεοντόψαρα σε μία μέρα και η καλύτερη συνταγή για το μαγείρεμα του.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν ομάδες στο WhatsApp όπου ζητείται από τους ψαράδες να ανεβάζουν φωτογραφίες και αναφορές σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να εντοπίζονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα τα λεοντόψαρα.