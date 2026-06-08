Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
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  • Οι θερινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και διαρκούν έως τις 31 Αυγούστου.
  • Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο 11:00–18:00.
  • Υποχρεωτική είναι η σαφής αναγραφή αρχικής και μειωμένης τιμής κάθε προϊόντος, με ειδικούς κανόνες για την αρχική τιμή.
  • Όταν χρησιμοποιείται ποσοστό έκπτωσης, πρέπει να απεικονίζει πραγματική μείωση τιμής και να αναγράφεται υποχρεωτικά αν αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων.
  • Οι καταναλωτές καλούνται να διακρίνουν τις εκπτώσεις από τις προσφορές και να ελέγχουν την πολιτική επιστροφών πριν την αγορά.
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Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για χιλιάδες καταναλωτές ενόψει της έναρξης των θερινών εκπτώσεων 2026, με την αγορά να προσδοκά αυξημένη κίνηση και σημαντικές ευκαιρίες σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Η φετινή εκπτωτική περίοδος ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές περίπου ενάμιση μήνα για αγορές σε ένδυση, υπόδηση και άλλα είδη λιανικής.

Όπως προβλέπεται κάθε χρόνο, τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο 11:00–18:00.

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πλαίσιο λειτουργίας των εκπτώσεων

Οι θερινές εκπτώσεις διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις λιανικής, κυρίως στους κλάδους ένδυσης και υπόδησης.

Τα καταστήματα οφείλουν να αναγράφουν με σαφήνεια την αρχική και τη μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος, είτε πάνω στο είδος είτε στο ράφι.

Ως «αρχική τιμή» ορίζεται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Για προϊόντα που κυκλοφορούν λιγότερο από έναν μήνα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης (π.χ. -30%, -50%) δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όταν χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αφορά πραγματική έκπτωση.

Εάν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Σε περιπτώσεις διαφοροποιημένων μειώσεων, πρέπει να αναφέρεται εύρος, όπως «από 15% έως 45%».

Για καταστήματα τύπου outlet ή stock ισχύει ειδικό καθεστώς, καθώς υποχρεούνται να εμφανίζουν μόνο τη νέα τελική τιμή, με διαγραφή της παλιάς.

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συχνά δημιουργείται σύγχυση ανάμεσα σε εκπτώσεις και προσφορές.

Οι εκπτώσεις αφορούν κυρίως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν σε μειωμένη τιμή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι προσφορές σχετίζονται συνήθως με παλαιότερα αποθέματα ή ειδικές εμπορικές ενέργειες.

Στις προσφορές αναγράφονται υποχρεωτικά η αρχική και η τελική τιμή, χωρίς να απαιτείται ποσοστό έκπτωσης.

Παράλληλα, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά την πολιτική επιστροφών, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις προϊόντα σε προσφορά δεν επιστρέφονται ή δεν αλλάζονται.

Με δεδομένες τις οικονομικές πιέσεις στα νοικοκυριά, η φετινή περίοδος εκπτώσεων θεωρείται κρίσιμη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την αγορά, η οποία προσδοκά αυξημένη ζήτηση μέσα στο καλοκαίρι.

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