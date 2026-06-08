Ο γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ γιόρτασε την αποφοίτησή του με αγώνα Muay Thai

Ο 17χρονος Νοξ, γιος των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί, συμμετείχε σε αγώνα Muay Thai στο Λος Άντζελες, λίγο μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ο γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ γιόρτασε την αποφοίτησή του με αγώνα Muay Thai
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Νοξ Τζολί – Πιτ γιόρτασε την αποφοίτησή του από το λύκειο και συμμετείχε την ίδια μέρα σε αγώνα Muay Thai στο Λος Άντζελες.
  • Κατά την τελετή αποφοίτησης, ο Νοξ ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί στο Total Sonic Knockout 5 με στόχο μια εντυπωσιακή νίκη.
  • Η Αντζελίνα Τζολί παρακολούθησε την αποφοίτηση και τον αγώνα του γιου της, στηρίζοντας ενεργά τις προσπάθειές του.
  • Ο Νοξ είχε κατακτήσει το 2025 την πρώτη θέση στον διαγωνισμό IKF Point Muay Thai Technical.
  • Η οικογένεια περιλαμβάνει έξι παιδιά, με άλλα μέλη όπως η Σιλό να διαπρέπουν σε καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.
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Μία μέρα γεμάτη σημαντικές στιγμές έζησε ο Νοξ Τζολί – Πιτ, ο μικρότερος γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, καθώς γιόρτασε την αποφοίτησή του από το λύκειο και μερικές ώρες αργότερα, ανέβηκε στο ρινγκ για αγώνα Muay Thai.

Η βραβευμένη ηθοποιός βρέθηκε στην τελετή αποφοίτησης του 17χρονου γιου της στο Λος Άντζελες, την 5η Ιουνίου, παρακολουθώντας με υπερηφάνεια την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου της ζωής του. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Νοξ αποκάλυψε στο κοινό ότι το ίδιο βράδυ θα συμμετείχε σε αγώνα πολεμικών τεχνών.

Σε απόσπασμα από την ομιλία του, ο νεαρός ανέφερε ότι θα αγωνιζόταν στο Total Sonic Knockout 5 τα ξημερώματα και δήλωσε με αυτοπεποίθηση ότι στόχος του ήταν να πετύχει μία εντυπωσιακή νίκη, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των παρευρισκομένων.

Η Αντζελίνα Τζολί εθεάθη να φωτογραφίζει τον γιο της καθώς εκείνος βρισκόταν στη σκηνή, αποτυπώνοντας αυτήν τη σημαντική στιγμή της ζωής του.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Νοξ άφησε πίσω του την τήβεννο της αποφοίτησης και φόρεσε τα γάντια του για να συμμετάσχει σε αγώνα επίδειξης Muay Thai σε χώρο εκδηλώσεων στο κέντρο του Λος Άντζελες. Ο νεαρός αθλητής έδειξε αυτοπεποίθηση και αγωνιστικό πνεύμα, ανταλλάσσοντας χτυπήματα με τον αντίπαλό του και παρουσιάζοντας τις τεχνικές δεξιότητες που έχει αναπτύξει μέσα από την προπόνησή του.

Η ενασχόλησή του με το άθλημα δεν είναι πρόσφατη. Τον Ιούλιο του 2025 είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στον διαγωνισμό IKF Point Muay Thai Technical που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. Τότε, η μητέρα του και η δίδυμη αδελφή του, Βιβιέν, βρίσκονταν δίπλα στο ρινγκ για να τον στηρίξουν.

Ο Νοξ και η Βιβιέν είναι τα νεότερα από τα έξι παιδιά που απέκτησαν η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ. Η οικογένεια περιλαμβάνει επίσης τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα και τη Σιλό.

Ο Νοξ δεν είναι το μοναδικό παιδί της οικογένειας που έχει στραφεί σε δημιουργικές ή αθλητικές δραστηριότητες. Η αδελφή του, Σιλό, έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια για το ταλέντο της στον χορό, με επαγγελματίες του χώρου να έχουν επαινέσει την αφοσίωση και την εργατικότητά της.

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