Έβρος: Με μηχανήματα ανίχνευσης καρδιακών παλμών εντοπίστηκαν κρυμμένοι μετανάστες σε όχημα

Με τη βοήθεια μηχανημάτων ανίχνευσης καρδιακών παλμών και διοξειδίου του άνθρακα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, εντόπισαν σε φορτηγό όχημα (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου), οκτώ μετανάστες επιμελώς κρυμμένους.

Το όχημα οδηγούσε ένας αλλοδαπός, ο οποίος μετέβη στο συγκεκριμένο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης, προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη συνδρομή αξιωματούχων της FRONTEX και τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο ήταν κρυμμένα τα οκτώ άτομα, τα οποία ο δράστης μετέφερε παράνομα.

Ο διακινητής συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν. Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.

