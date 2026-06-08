Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (8/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (8/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

8/6/2026 7:00:00 πμ

8/6/2026 6:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΨΥΡΡΗ από: 07:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΡΡΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 07:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΚΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 07:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΡΗ έως κάθετο: ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ από: 07:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ από: 07:00 πμ έως: 06:00 μμ

630

Λειτουργία

8/6/2026 8:00:00 πμ

8/6/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΣΙΩΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 269 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

692

Κατασκευές

8/6/2026 8:00:00 πμ

8/6/2026 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΓΕΙΑΣ απο κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

686

Κατασκευές

8/6/2026 8:00:00 πμ

8/6/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΗΣΙΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΗΣΙΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

645

Λειτουργία

8/6/2026 8:00:00 πμ

8/6/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ, ΕΔΕΣΣΗΣ, ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ.

385

Κατασκευές

8/6/2026 8:00:00 πμ

8/6/2026 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΣΜΑΝΗ απο κάθετο: ΙΓΓΛΕΣΗ έως κάθετο: ΗΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΓΓΛΕΣΗ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ έως κάθετο: ΣΕΧΟΥ ΔΕΣΠΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ έως κάθετο: ΣΕΧΟΥ ΔΕΣΠΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ απο κάθετο: ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

690

Κατασκευές

8/6/2026 8:00:00 πμ

8/6/2026 2:00:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΟ 100 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

689

Κατασκευές

8/6/2026 8:00:00 πμ

8/6/2026 3:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΟΔΟΙ: ΑΘΗΝΑ(ΠΕΡΑΤΗ), ΔΗΛΟΥ, ΘΕΑΣ, ΦΙΛΑΙΔΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΣΑΜΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ

1671

Λειτουργία

8/6/2026 8:00:00 πμ

8/6/2026 4:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Λ ΣΟΥΝΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ - ΣΥΓΡΟΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

425

Λειτουργία

8/6/2026 8:00:00 πμ

8/6/2026 7:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΧΟΥΛΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

1598

Κατασκευές

8/6/2026 9:00:00 πμ

8/6/2026 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΤΕΜΠΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

691

Κατασκευές

8/6/2026 9:00:00 πμ

8/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 163 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

688

Κατασκευές

8/6/2026 9:00:00 πμ

8/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 135, ΝΟ 137, ΝΟ 141, ΝΟ 151 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

684

Κατασκευές

8/6/2026 9:00:00 πμ

8/6/2026 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΜΑΒΙΛΗ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

387

Κατασκευές

8/6/2026 11:00:00 πμ

8/6/2026 3:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 48 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΤΟΝΗ 1 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

8/6/2026 12:00:00 μμ

8/6/2026 5:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ έως κάθετο: ΥΛΛΕΩΝ από: 12:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΥΛΛΕΩΝ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΥΛΛΕΩΝ έως κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ από: 12:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΟΠΗΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 12:00 μμ έως: 05:00 μμ

646

Λειτουργία

8/6/2026 12:00:00 μμ

8/6/2026 5:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΤΙΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΙΩΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 12:00 μμ έως: 05:00 μμ

647

Λειτουργία

8/6/2026 1:00:00 μμ

8/6/2026 3:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΠΡ. ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΛΛΑ ΑΓΓ. απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

685

Κατασκευές

8/6/2026 1:00:00 μμ

8/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΣΙΛΑΝΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

648

Λειτουργία

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