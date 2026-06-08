Εορτολόγιο 8 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Αγίας Καλλιόπης μάρτυρος, του Αγίου Ναυκρατίου και του Αγίου Θεοφάνη του Νεομάρτυρα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιορτή σήμερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Καλλιόπη, Καλλιοπία, Πόπη, Κάλια, Πίτσα
  • Ναυκράτιος, Ναυκράτης

Αγία Καλλιόπη

Η Αγία Καλλιόπη, έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ., στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου.

Διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά, αλλά και τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά χαρίσματά της. Απέρριπτε μετά βδελυγμίας κάθε πρόταση γάμου γιατί είχε αφιερώσει τη ζωή της στο Χριστό, τη διδασκαλία του Θείου Λόγου Του και τη διακονία και παραμυθία των ασθενών και πασχόντων αδελφών της.

Στο φοβερό διωγμό που εξαπέλυσε ο φοβερός διώκτης των χριστιανών Δέκιος, η Καλλιόπη συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον τοπικό άρχοντα, ο οποίος θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε με διάφορες κολακείες και υποσχέσεις να την δελεάσει και να την σύρει στην ανόσια ζωή των ψυχοφθόρων ηδονών και της μισερής ειδωλολατρίας. Όμως η Αγία με ηρωική σταθερότητα, εμμονή και αγωνιστικό φρόνημα, ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό, τον μοναδικό Σωτήρα και Λυτρωτή. Εξοργισμένος ο τύραννος διέταξε και τη μαστίγωσαν ανελέητα.

Κατόπιν, τη χαράκωσαν με μαχαίρια και έκαψαν τις πληγές της. Τελικά την αποκεφάλισαν χαριζόντάς της, την ουράνια και άφθαρτη δόξα.

Απολυτίκιον

Ήχος α΄. Της ερήμου πολίτης

Του Σωτήρος το κάλλος εκ ψυχής αγαπήσασα, καλλιπάρθενε κόρη, Καλλιόπη πανεύφημε, ηγώνισαι στερρώς υπέρ αυτού, και δόξης ηξιώθης θεϊκής, δια τούτο σου την μνήμην την ιεράν, τιμώμεν εκβοώντές σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σού, ημίν πταισμάτων άφεσιν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:52LIFESTYLE

Καζάνι που βράζει η πρωινή και μεσημεριανή ζώνη - Οι «καυτές» αποφάσεις των σταθμών

06:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Συνέχεια σήμερα με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Game 3 στο ΣΕΦ και η αγωνία στο κατακόρυφο

06:25WHAT THE FACT

Γιατί μερικοί άνθρωποι αισθάνονται τους σεισμούς και άλλοι όχι - Το φαινόμενο του «never-feeler»

06:13ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή - Εκατέρωθεν χτυπήματα Ισραήλ και Ιράν - Πίστη Τραμπ για συμφωνία

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αστάθεια το μεσημέρι η Δευτέρα – Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε σχεδόν 85.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 12 Ιουνίου

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Ιουνίου

05:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο

05:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αγνόησε το αίτημα του Τραμπ – Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν – Εκρήξεις σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν

04:22ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Και τώρα… Δεκαπενταύγουστος – Ποια μέρα «πέφτει»

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πλήγματα των Φρουρών της Επανάστασης σε στόχους στο ιρακινό Κουρδιστάν

03:34ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 70.000 επιταγές – Μέχρι σήμερα οι ενστάσεις

03:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλός σεισμός 3,5 Ρίχτερ μέσα σε πέντε λεπτά στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι τα επίκεντρα

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Νετανιάχου «παγώνει» για την ώρα τα αντίποινα κατά του Ιράν μετά από παρέμβαση Τραμπ

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Δομινικανή Δημοκρατία – Άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων

01:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προς Νετανιάχου: «Εγώ αποφασίζω, δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί συμφωνία με το Ιράν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Η στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα – Τέλος στο θρίλερ της δολοφονίας του 1999

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο

23:37ΕΘΝΙΚΑ

Οι Τούρκοι παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Δένδια και των υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας!

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Δομινικανή Δημοκρατία – Άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων

06:13ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή - Εκατέρωθεν χτυπήματα Ισραήλ και Ιράν - Πίστη Τραμπ για συμφωνία

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Δανία: Κατέρρευσε στο φιλικό με την Ουκρανία ο Έρικσεν!

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτεινό αντικείμενο στον ουρανό της Μυκόνου - Δείτε το βίντεο από το εντυπωσιακό φαινόμενο

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αστάθεια το μεσημέρι η Δευτέρα – Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιασμένες από τους Ταλιμπάν: Ιστορίες φρίκης γυναικών που τόλμησαν να ζητήσουν τα αυτονόητα

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αγνόησε το αίτημα του Τραμπ – Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν – Εκρήξεις σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν

06:25WHAT THE FACT

Γιατί μερικοί άνθρωποι αισθάνονται τους σεισμούς και άλλοι όχι - Το φαινόμενο του «never-feeler»

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αγρότης φυλακίστηκε για οικολογικό βανδαλισμό ωστόσο το «θαύμα» της φύσης... τον διέψευσε

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αίγιο: Πώς συνελήφθη, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, o καταζητούμενος της Interpol - Η αλλαγή του ονόματος και οι αγροτικές καλλιέργειες

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ σε Τούρκο υπουργό που ευχήθηκε να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ: «Η οθωμανική αυτοκρατορία που ονειρεύεσαι εσύ και ο Ερντογάν κατάρρευσε»

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νεαρός μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο στη συμβολή Μεσογείων-Λαυρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ