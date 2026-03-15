Νίκος Δένδιας: Στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επισκεφτεί αύριο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει μια σειρά συναντήσεων, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, με Βρετανούς αξιωματούχους.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί και θα έχει διμερείς συνομιλίες στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι, την Τετάρτη 17 Μαρτίου, ενώ θα συναντηθεί επίσης με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ, την Τρίτη 16 Μαρτίου.

Στις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.