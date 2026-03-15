Αυτοσχέδιο σουβλί εντοπίστηκε σε κελί κρατουμένου στις φυλακές Αλικαρνασσού - Συνελήφθη ο 41χρονος

Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες, Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, επιχείρηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αλικαρνασσού, με σκοπό τον εντοπισμό παράνομων αντικειμένων.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε συνολικά 7 κελιά, με τη συνδρομή του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός έγκλειστος, καθώς βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδιο σουβλί συνολικού μήκους 10 εκατοστών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, στην κατοχή 27χρονου ημεδαπού έγκλειστου βρέθηκε κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης