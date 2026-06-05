Διακοπές νερού την Παρασκευή (5/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Παρασκευή (5/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
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ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
    Βερναρδάκη και Γερανείων
  • ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ)
    Λεωφ. Γ. Καφαντάρη και Ηλιούπολεως
  • ΝΙΚΑΙΑ
    Κεραμεικού και Παρνασσού
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ)
    Γυθείου και Ασκληπιού
  • ΧΑΙΔΑΡΙ
    Σουκαντζίδη και Ι. Ρίτσου
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