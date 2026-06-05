Διακοπές νερού την Παρασκευή (5/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
Βερναρδάκη και Γερανείων
- ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ)
Λεωφ. Γ. Καφαντάρη και Ηλιούπολεως
- ΝΙΚΑΙΑ
Κεραμεικού και Παρνασσού
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ)
Γυθείου και Ασκληπιού
- ΧΑΙΔΑΡΙ
Σουκαντζίδη και Ι. Ρίτσου
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