Πρόταση από την Φινλανδία για Ευρωπαϊκή Ένωση τριών ηπείρων και 40 κρατών - Μέσα Τουρκία και Καναδάς

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ ζητά γεωπολιτική ενδυνάμωση της Ευρώπης απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ και τη Ρωσία, προτείνοντας την είσοδο χωρών όπως η Βρετανία, ο Καναδάς και η Τουρκία.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πρόταση από την Φινλανδία για Ευρωπαϊκή Ένωση τριών ηπείρων και 40 κρατών - Μέσα Τουρκία και Καναδάς
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 μελών προφανώς πέφτει λίγο μικρή στον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος αποφάσισε ότι ο μόνος τρόπος για να δείξει η Ευρώπη τη γεωπολιτική της ισχύ είναι να ενσωματώσει όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη, ανεξαρτήτως άλλων κριτηρίων.

Μιλώντας με περίσσιο ενθουσιασμό σε ενεργειακό συνέδριο στο Ελσίνκι, ο Στουμπ παρουσίασε ένα μάλλον εξεζητημένο σχέδιο για ένα μπλοκ 40 κρατών, προειδοποιώντας μάλιστα ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» είναι σύντομο. Κατά την εκτίμησή του, μόλις τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία ή αλλάξει η ηγεσία στην Ουάσινγκτον, οι Ευρωπαίοι θα αφήσουν το πόδι από το γκάζι και θα αρχίσουν πάλι να γκρινιάζουν για «ασήμαντα πράγματα», όπως ίσως η οικονομία ή η συνοχή της ίδιας της Ένωσης.

Ο Καναδάς ως το... 28ο ευρωπαϊκό κράτος

Το αποκορύφωμα της στρατηγικής ανάλυσης του Φινλανδού προέδρου ήρθε όταν το βλέμμα του διέσχισε τον Ατλαντικό για να συναντήσει τον Καναδά. Με μια δόση ρομαντισμού, αναρωτήθηκε αν δεν θα ήταν «υπέροχο» να γίνει η Οτάβα το 28ο μέλος της ΕΕ, αντί να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, απαντώντας έτσι στις γνωστές αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης της χώρας λόγω ύφεσης.

Την ίδια ώρα, η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Άναντ τρέχει να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, δηλώνοντας ότι η χώρα της απλώς ψάχνει συμμάχους μέσω της πρωτοβουλίας των μεσαίων δυνάμεων που είχε αναφέρει ο Μαρκ Κάρνεϊ στο Νταβός. Κι επειδή ο Καναδάς δεν είναι αρκετός, ο Στουμπ θυμήθηκε και το «απολωλός πρόβατο», ζητώντας να έλθει το Ηνωμένο Βασίλειο όσο το δυνατόν πιο κοντά, ξεχνώντας προφανώς το σίριαλ του Brexit που ολοκληρώθηκε μόλις το 2020.

Ανοιχτό μυαλό για την Τουρκία και καυτά Βαλκάνια

Παρόλα αυτά, η γενναιοδωρία του Φινλανδού ηγέτη δεν σταματά στον Ατλαντικό. Ο ίδιος κάλεσε τους Ευρωπαίους να «ανοίξουν το μυαλό τους» και να ξαναδούν ζεστά την περίπτωση της Τουρκίας, για την οποία, όπως παραπονέθηκε, δεν μιλάει πια κανείς, αν και είναι απαραίτητη για την ασφάλεια της περιοχής. Σύμφωνα με τον ίδιο, σειρά έχουν και τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία χαρακτήρισε ως το πιο καυτό σημείο της Ευρώπης, αναρωτώμενος τι θα γίνει με τη Σερβία, το Κοσσυφοπέδιο, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τα Σκόπια και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη προσπαθεί να διαχειριστεί εννέα υποψήφιες χώρες, με την Ουκρανία και τη Μολδαβία να πιέζουν για ενταξιακές συνομιλίες, όπως φάνηκε και στη διάσκεψη των Βρυξελλών στις 26 Μαΐου 2026.

Όταν οι γείτονες σου χαλάνε το αφήγημα

Το προσωπικό όραμα του Στουμπ περιλαμβάνει φυσικά και τους πιο κοντινούς του γείτονες, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, που βρίσκονται, όπως δήλωσε, κοντά στην καρδιά του. Μόνο που οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δεν φαίνονται να μοιράζονται τον ίδιο καίγοντα ζήλο.

Το κοινοβούλιο στο Ρέικιαβικ μπορεί να ψήφισε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τις 29 Αυγούστου, όμως η πρώην πρωθυπουργός Κατρίν Γιακομπσντότιρ έσπευσε στα μέσα Απριλίου να ξεκαθαρίσει ότι δεν βλέπει κανέναν λόγο να μπει η χώρα της στην ΕΕ, αφού οι πολίτες απολαμβάνουν υψηλό βιοτικό επίπεδο και χωρίς τις Βρυξέλλες. Όσο για τη Νορβηγία, που έχει ήδη αρνηθεί δύο φορές να γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απλώς παρακολουθεί αμήχανα τον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα. Ο Φινλανδός πρόεδρος πάντως έκλεισε την ομιλία του με την αφοπλιστική παραδοχή πως το ποιος, πότε και πώς θα τα κάνει όλα αυτά, παραμένει άγνωστο.

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