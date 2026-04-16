Φινλανδός εκατομμυριούχος πλήρωσε 120.000 ευρώ για μια απλή κλήση υπέρβασης ορίου ταχύτητας!

Αστρονομικό πρόστιμο ύψους 120.000 ευρώ κλήθηκε να πληρώσει ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Φινλανδίας, καθώς πιάστηκε να τρέχει με 59 χλμ./ώρα σε ζώνη όπου το όριο ήταν μόλις 30 χλμ./ώρα.

