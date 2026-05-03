Φινλανδία: Το κοινοβούλιο απορρίπτει πρόταση για εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

A person walks past Finland's parliament building in Helsinki, Finland, Tuesday, April 4, 2023. Finland's parliamentary website has been hit by a denial-of-service attack just before the country made its historic entry into NATO. The attacks made the parliament's site hard to use, with many pages not loading and some functions not available for a time. (AP Photo/Sergei Grits)
Το κοινοβούλιο της Φινλανδίας απέρριψε με ευρεία πλειοψηφία πρόταση που ζητούσε την απαγόρευση του εμπορίου όπλων μεταξύ Φινλανδίας και Ισραήλ.

Η πρόταση καταψηφίστηκε με ψήφους 140 υπέρ της απόρριψης έναντι 20 υπέρ της αποδοχής, ενώ έξι βουλευτές απουσίαζαν από τη διαδικασία.

Η πρωτοβουλία είχε κατατεθεί προς συζήτηση στις 24 Απριλίου και έφτασε στο κοινοβούλιο μέσω του συστήματος «πρωτοβουλίας πολιτών» της Φινλανδίας, το οποίο επιτρέπει σε νομοθετικές προτάσεις να εισάγονται προς εξέταση εφόσον συγκεντρώσουν τουλάχιστον 50.000 υπογραφές.

Οι υποστηρικτές της πρότασης ζητούσαν αυστηρότερα κριτήρια ανθρωπιστικού χαρακτήρα στην πολιτική εξαγωγών όπλων της Φινλανδίας, ειδικά σε σχέση με το Ισραήλ, στον απόηχο του πολέμου στη Γάζα και της διεθνούς κριτικής. Υποστήριζαν ότι η υπάρχουσα πολιτική δίνει έμφαση κυρίως στην απόδοση, το κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού, χωρίς επαρκή στάθμιση θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου.

Ωστόσο, η Επιτροπή Άμυνας του κοινοβουλίου εισηγήθηκε την απόρριψη της πρότασης, εκτιμώντας ότι δεν απαιτείται αλλαγή πολιτικής. Όπως σημείωσε, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τις διαδικασίες αμυντικών προμηθειών, οι οποίες ήδη θεωρούνται σύνθετες, ενώ υπογράμμισε ότι οι διεθνείς παράμετροι λαμβάνονται ήδη υπόψη.

Αρνητική στάση κράτησαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες στον τομέα της ασφάλειας, προειδοποιώντας ότι πρόσθετοι περιορισμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας.

Τη στήριξή τους στην πρόταση εξέφρασαν κυρίως κόμματα της αριστεράς, μεταξύ των οποίων οι Πράσινοι και η Αριστερή Συμμαχία.

Παρά την απόρριψη, το ζήτημα αναμένεται να παραμείνει στην πολιτική ατζέντα της Φινλανδίας, ενόψει και των εκλογών του 2027, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη μελλοντική πολιτική της χώρας στο εμπόριο όπλων και τις σχέσεις με το Ισραήλ.

