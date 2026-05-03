Κρήτη: Επεισόδιο με πυροβολισμό - Ένας τραυματίας

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στον Σκινιά του δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην Κρήτη ύστερα από έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ένας νεαρός άνδρας φέρεται να πυροβόλησε εναντίον ενός ηλικιωμένου, τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά στο πόδι.

Το επεισόδιο προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της συμπλοκής.