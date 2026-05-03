ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Έβγαλε αντίδραση με Γερεμέγεφ και παραμένει... ζωντανός

Προβάδισμα στη «μάχη» διεκδίκησης της δεύτερης θέσης, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, πήρε ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος έβγαλε αντίδραση μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ, επικρατώντας 3-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική των playoffs του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερα διαδοχικά ανεπιτυχή αποτελέσματα, χάρη στα δύο γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (15’, 65’) κι ένα ακόμα από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς (55’), με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι άριστος σε δημιουργικό ρόλο.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στη δεύτερη θέση, υπερτερώντας στην ισοβαθμία του Ολυμπιακού που είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί (29’) και πλέον βλέπει κι αυτός με τη σειρά του τον τίτλο να οδεύει ολοταχώς προς την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει στη Λεωφόρο (21:00) τον Παναθηναϊκό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Προτού συμπληρωθεί μισό λεπτό, οι Πειραιώτες έφτασαν κοντά στο γκολ. Ο Σουαλιό Μεϊτέ έχασε την μπάλα πιεζόμενος από δύο, αυτή έφτασε στον Τσικίνιο που σούταρε, με τον Τόμας Κεντζιόρα να βάζει σωτήρια προβολή και τον Γίρι Παβλένκα να απομακρύνει προ του Πορτογάλου μέσου. Οι δυο τους «μονομάχησαν» και στο 5’, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να διώχνει σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Τσικίνιο. Από την εκτέλεση του στημένου, από τον τελευταίο, ο Λορέντσο Πιρόλα πήρε την πρώτη κεφαλιά κι ο Ελ Κααμπί τη δεύτερη, μα ήταν άστοχη.

Κι αφού οι «ερυθρόλευκοι» δεν προηγήθηκαν, βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ, από το 15’, μετά από φάση διαρκείας. Από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Χρήστος Ζαφείρης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Γιάννη Μιχαηλίδη που σούταρε, ο Κωνσταντής Τζολάκης απέκρουσε προσωρινά, με τον Γερεμέγεφ να καιροφυλακτεί και να την σπρώχνει στα δίχτυα για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω. Ωραία ατομική ενέργεια του Ροντινέι, ο οποίος πάσαρε στον Ελ Κααμπί, αλλά στο διαγώνιο σουτ του Μαροκινού φορ είχε πάλι απάντηση ο Παβλένκα. Πάνω-κάτω η μπάλα, με τον ΠΑΟΚ να αγγίζει το δεύτερο γκολ δευτερόλεπτα αργότερα. Οι κόντρες ευνόησαν τον Τάισον που έβγαλε τον Γερεμέγεφ τετ-α-τετ με τον Τζολάκη, αλλά απλώνοντας το δεξί του χέρι ο Έλληνας τερματοφύλακας σταμάτησε το πλασέ του Σουηδού φορ.

Εν τέλει, ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε για την απόδοσή του στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ζέλσον Μαρτίνς πήρε την μπάλα από τον Τζόντζο Κένι, συνδυάστηκαν οι Ντάνι Γκαρθία και Ροντινέι, ο Τσικίνιο από δεξιά σέντραρε με τον αφύλακτο Ελ Κααμπί να κάνει με κεφαλιά το 1-1, για το 18ο τέρμα του στη Super League. Κάπου εκεί σαν να… ηρέμησαν οι δυο ομάδες, οδηγούμενες στην ανάπαυλα με αυτό το σκορ.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εγκαθίστανται στο μισό του ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να απειλούν. Αντίθετα, στην πρώτη καλή κατεβασιά τους, οι γηπεδούχοι βρήκαν πάλι γκολ. Ο Γερεμέγεφ κράτησε ωραία την μπάλα στη μεσαία γραμμή και μοίρασε στον Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος στον Γιάννη Κωνσταντέλια, αυτός έδωσε ξανά στον αρχηγό του που με υποδειγματικό αριστερό πλασέ έκανε το 2-1.

Οι φάσεις συνέχισαν να διαδέχονται η μία την άλλη, με τις μεσαίες γραμμές να αγνοούνται. Στο 63’ ο Παβλένκα πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση σε ξαφνικό, γυριστό σουτ του Τσικίνιο, για να έρθει το τρίτο γκολ από τους «ασπρόμαυρους» στη συνέχεια του κόρνερ που κέρδισαν οι «ερυθρόλευκοι». Ο Κένι βρήκε τον Κωνσταντέλια κι εκείνος άνοιξε με το εξωτερικό του δεξιού για τον Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος με τη μία και προ του Τζολάκη πάσαρε στον Γερεμέγεφ με τον Σουηδό να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο ματς.

Ο Μεντιλίμπαρ με τις αλλαγές του θέλησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, ωστόσο υπήρχε αναποτελεσματικότητα στην τελική πάσα ή/και προσπάθεια. Είναι χαρακτηριστικό πως από εκεί και πέρα, ιδιαίτερες φάσεις μπροστά στις δυο εστίες, δεν δημιουργήθηκαν, πλην ενός διαγώνιου άστοχου σουτ του Μεντί Ταρέμι στις καθυστερήσεις, με το 3-1 να μένει ως το φινάλε.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 61 βαθμούς, όσους έχει και ο Ολυμπιακός, ωστόσο υπερτερεί στην ισοβαθμία, έχοντας μαζέψει ήδη επτά βαθμούς στα τρία ματς με τους «ερυθρόλευκους». Οι δυο τους κοντράρονται και την επόμενη Κυριακή (10/5, 19:30), αλλά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε παιχνίδι κομβικό για τη 2η θέση και, υπό προϋποθέσεις, για την πρώτη. Ανάλογα τι θα κάνει σε λίγη ώρα η ΑΕΚ (66) κόντρα στον Παναθηναϊκό (50).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (76’ Οζντόεφ), Ζαφείρης (90’+2’ Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας (86’ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Τάισον (76’ Πέλκας), Γερεμέγεφ (86’ Μύθου).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος (90’ Μπιανκόν), Κοστίνια, Έσε, Γκαρθία (71’ Ποντένσε), Ροντινέι (71’ Μουζακίτης), Μάρτινς (81’ Λουίς), Τσικίνιο (90’ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.