Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Kan News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση του Ιράν και ότι ήταν απαράδεκτη.

Επιπλέον, ο πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα της απονομής χάριτος στον Νετανιάχου: «Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες».

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο του ισραηλινού καναλιού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι «η επιχείρηση εξελίσσεται πολύ καλά», ενώ επανήλθε και στο θέμα της χάριτος προς τον Benjamin Netanyahu, καλώντας τον πρόεδρο Isaac Herzog να προχωρήσει σε σχετική απόφαση.

«Είναι πρωθυπουργός σε περίοδο πολέμου. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε χωρίς εμένα και τον Μπίμπι, με αυτή τη σειρά. Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ότι «οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έχουν προσφέρει». Σημείωσε ότι στην πρόταση που υπέβαλαν οι Ιρανοί «υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω». Ο πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην ικανοποίησή του για τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε στο Ιράν: «Αν φεύγαμε τώρα, θα ήταν μια μεγάλη νίκη, αλλά δεν το θέλουμε αυτό. Διαπραγματευόμαστε».

Λεπτομέρειες της ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου

Λεπτομέρειες της τελευταίας πρότασης που διαβίβασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών δημοσιεύθηκαν σήμερα στο Al Jazeera. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση περιλαμβάνει τρία κύρια στάδια, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης ενός οριστικού τερματισμού του πολέμου, του ζητήματος του εμπλουτισμένου ουρανίου και του ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ.

Στην πρώτη φάση της πρότασης, η κατάπαυση του πυρός θα γίνει μόνιμη εντός μέγιστης προθεσμίας 30 ημερών. Το Ιράν έχει προτείνει τη σύσταση διεθνούς φορέα για την παρακολούθηση της μη επανάληψης των επιθέσεων. Η προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός καλύπτει ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και περιλαμβάνει δεσμεύσεις από το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τις οργανώσεις-πληρεξούσιους να μην επιτεθούν ο ένας στον άλλον.

Στο πλαίσιο αυτής της φάσης, το Ιράν θα δεσμευτεί για το σταδιακό άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ και την αντιμετώπιση των ναρκών που έχει εξαπλώσει στα νερά του Πορθμού, ενώ δεν έχει αντίρρηση για την αμερικανική βοήθεια σε αυτό το θέμα. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων. Η πρόταση περιλαμβάνει μια «αναθεώρηση» της ρήτρας στην οποία το Ιράν απαιτεί αποζημίωση, αλλά περιλαμβάνει επίσης μια απαίτηση για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το θαλάσσιο περιβάλλον του Ιράν και την περιοχή.

Η δεύτερη φάση της πρότασης περιλαμβάνει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου για περίοδο 15 ετών, μετά την οποία το Ιράν θα επιστρέψει στον εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6%, αλλά θα δεσμευτεί να μην συσσωρεύει εμπλουτισμένο υλικό. Το Ιράν έχει απορρίψει το αμερικανικό αίτημα για αποσυναρμολόγηση της πυρηνικής του υποδομής ή καταστροφή των εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά το υπάρχον εμπλουτισμένο ουράνιο, η πρόταση προτείνει την παράδοσή του σε άλλες χώρες και την αραίωσή του σε επίπεδα εμπλουτισμού για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Οι Ιρανοί απαίτησαν επίσης την εξεύρεση «σαφών μέσων» για την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν σε αντάλλαγμα για πυρηνικά βήματα — συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων σε όλο τον κόσμο.

Το τρίτο στάδιο της πρότασης περιλαμβάνει «την είσοδο του Ιράν σε στρατηγικό διάλογο με τις αραβικές χώρες και την περιοχή, για την οικοδόμηση ενός συστήματος ασφαλείας που να περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή».

Ορισμένες λεπτομέρειες της πρότασης δημοσιεύθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε σκεπτικά στην πρόταση, γράφοντας: «Σύντομα θα επανεξετάσω το σχέδιο που μας έστειλε το Ιράν - μου είναι δύσκολο να φανταστώ ότι θα μπορούσα να το αποδεχτώ όταν δεν έχουν ακόμη πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην

