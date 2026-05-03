Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Kan News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση του Ιράν και ότι ήταν απαράδεκτη

Newsbomb

Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»
President Donald Trump arrives on Air Force One at Miami International Airport, in Miami, Saturday May 2, 2026. (AP Photo/Matt Rourke)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Kan News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση του Ιράν και ότι ήταν απαράδεκτη.

Επιπλέον, ο πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα της απονομής χάριτος στον Νετανιάχου: «Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες».

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο του ισραηλινού καναλιού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι «η επιχείρηση εξελίσσεται πολύ καλά», ενώ επανήλθε και στο θέμα της χάριτος προς τον Benjamin Netanyahu, καλώντας τον πρόεδρο Isaac Herzog να προχωρήσει σε σχετική απόφαση.

«Είναι πρωθυπουργός σε περίοδο πολέμου. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε χωρίς εμένα και τον Μπίμπι, με αυτή τη σειρά. Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς τον πρόεδρο Χέρτζογκ να χορηγήσει χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε αν δεν ήμασταν εγώ και ο Μπίμπι, με αυτή τη σειρά, χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες».

Την περασμένη Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ότι «οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έχουν προσφέρει». Σημείωσε ότι στην πρόταση που υπέβαλαν οι Ιρανοί «υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω». Ο πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην ικανοποίησή του για τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε στο Ιράν: «Αν φεύγαμε τώρα, θα ήταν μια μεγάλη νίκη, αλλά δεν το θέλουμε αυτό. Διαπραγματευόμαστε».

Λεπτομέρειες της ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου

Λεπτομέρειες της τελευταίας πρότασης που διαβίβασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών δημοσιεύθηκαν σήμερα στο Al Jazeera. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση περιλαμβάνει τρία κύρια στάδια, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης ενός οριστικού τερματισμού του πολέμου, του ζητήματος του εμπλουτισμένου ουρανίου και του ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ.

Στην πρώτη φάση της πρότασης, η κατάπαυση του πυρός θα γίνει μόνιμη εντός μέγιστης προθεσμίας 30 ημερών. Το Ιράν έχει προτείνει τη σύσταση διεθνούς φορέα για την παρακολούθηση της μη επανάληψης των επιθέσεων. Η προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός καλύπτει ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και περιλαμβάνει δεσμεύσεις από το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τις οργανώσεις-πληρεξούσιους να μην επιτεθούν ο ένας στον άλλον.

Στο πλαίσιο αυτής της φάσης, το Ιράν θα δεσμευτεί για το σταδιακό άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ και την αντιμετώπιση των ναρκών που έχει εξαπλώσει στα νερά του Πορθμού, ενώ δεν έχει αντίρρηση για την αμερικανική βοήθεια σε αυτό το θέμα. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων. Η πρόταση περιλαμβάνει μια «αναθεώρηση» της ρήτρας στην οποία το Ιράν απαιτεί αποζημίωση, αλλά περιλαμβάνει επίσης μια απαίτηση για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το θαλάσσιο περιβάλλον του Ιράν και την περιοχή.

Η δεύτερη φάση της πρότασης περιλαμβάνει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου για περίοδο 15 ετών, μετά την οποία το Ιράν θα επιστρέψει στον εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6%, αλλά θα δεσμευτεί να μην συσσωρεύει εμπλουτισμένο υλικό. Το Ιράν έχει απορρίψει το αμερικανικό αίτημα για αποσυναρμολόγηση της πυρηνικής του υποδομής ή καταστροφή των εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά το υπάρχον εμπλουτισμένο ουράνιο, η πρόταση προτείνει την παράδοσή του σε άλλες χώρες και την αραίωσή του σε επίπεδα εμπλουτισμού για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Οι Ιρανοί απαίτησαν επίσης την εξεύρεση «σαφών μέσων» για την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν σε αντάλλαγμα για πυρηνικά βήματα — συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων σε όλο τον κόσμο.

Το τρίτο στάδιο της πρότασης περιλαμβάνει «την είσοδο του Ιράν σε στρατηγικό διάλογο με τις αραβικές χώρες και την περιοχή, για την οικοδόμηση ενός συστήματος ασφαλείας που να περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή».

Ορισμένες λεπτομέρειες της πρότασης δημοσιεύθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε σκεπτικά στην πρόταση, γράφοντας: «Σύντομα θα επανεξετάσω το σχέδιο που μας έστειλε το Ιράν - μου είναι δύσκολο να φανταστώ ότι θα μπορούσα να το αποδεχτώ όταν δεν έχουν ακόμη πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:35ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί έκλεισαν νωρίτερα απόψε - Εναλλακτική εξυπηρέτηση επιβατών

21:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες που αγνοούνται στο Μαρόκο πιθανότατα έπεσαν στον ωκεανό

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Έβγαλε αντίδραση με Γερεμέγεφ και παραμένει... ζωντανός

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επεισόδιο με πυροβολισμό - Ένας τραυματίας

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το ντέρμπι της Λεωφόρου για τα playoffs της Super League

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Το κοινοβούλιο απορρίπτει πρόταση για εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Αμετανόητος ο 89χρονος στις πρώτες δηλώσεις μετά την προφυλάκισή του - «Μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι»

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δηλώνει ότι εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση 14 σημείων

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πήδηξε από το αεροπλάνο ενώ τροχοδρομούσε μετά την προσγείωση

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με βασικούς Ζίνι και Περέιρα η Ένωση | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:02TRAVEL

Σύρος: Η «Αρχόντισσα» των Κυκλάδων κατακτά την Ινδία - Διεθνής προβολή μέσα από στοχευμένες δράσεις

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Υπαινικτική αιχμή Μερτς σε Τραμπ για Tomahawk: Δεν διαθέτουν αρκετούς για τους ίδιους

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κι άλλα δύο ατυχήματα με παιδιά από πατίνι μετά την τραγωδία στην Ηλεία με τον 11χρονο

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

19:36ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Γερμανία - Ευρώπη έχουν σοβαρότερα προβλήματα με τον Τραμπ από την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών

19:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο κίνδυνος της «σκοτεινής ίνας: Τα καλώδια internet στο σπίτι μπορεί να σας «παρακολουθούν» κρυφά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή στη F1: Τα «έχασαν» εικονολήπτης και μηχανικός από την αιθέρια γνώριμη παρουσία

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Έβγαλε αντίδραση με Γερεμέγεφ και παραμένει... ζωντανός

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το ντέρμπι της Λεωφόρου για τα playoffs της Super League

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επεισόδιο με πυροβολισμό - Ένας τραυματίας

14:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανακάλυψα ότι έχω αυτισμό στα 42»: Άνδρας περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μέχρι την σωστή διάγνωση

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κι άλλα δύο ατυχήματα με παιδιά από πατίνι μετά την τραγωδία στην Ηλεία με τον 11χρονο

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Φυσιολογική αρτηριακή πίεση ανά ηλικία: Τι σημαίνουν οι αριθμοί

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο οι νεκροί μετά τη συμπλοκή τους στις φυλακές Νιγρίτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ