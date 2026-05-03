Το Ιράν δηλώνει ότι εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση 14 σημείων

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ απάντησαν στην ιρανική πρόταση 14 σημείων, που κατατέθηκε μέσω του μεσολαβητή Πακιστάν και η ιρανική πλευρά εξετάζει την απάντηση της Ουάσινγκτον, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε πυρηνικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη εξετάζει ήδη την αμερικανική απάντηση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το σχέδιο 14 σημείων της Τεχεράνης αφορά αποκλειστικά τον τερματισμό του πολέμου και, προς το παρόν, δεν βρίσκονται σε εξέλιξη πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

Ιράν: Το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου - Αναλυτής: «Η Τεχεράνη θέλει να στριμώξει τον Τραμπ»


Το δίκτυο Al Jazeera μετέδωσε σήμερα (Κυριακή), επικαλούμενο πηγές με γνώση των εξελίξεων, το νέο ιρανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το προσχέδιο συμφωνίας που έχει καταρτίσει η Τεχεράνη και αναμένεται να διαβιβαστεί στις ΗΠΑ, βασίζεται σε τρία βασικά στάδια και περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό και ναυτικό μέτωπο, σε συνδυασμό με αυστηρές απαιτήσεις για άρση των κυρώσεων και του αποκλεισμού, καθώς και για τη διατήρηση των πυρηνικών της εγκαταστάσεων.

Πρώτο στάδιο: Άρση αποκλεισμού και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Το πρώτο στάδιο στοχεύει στη μετατροπή της τρέχουσας εκεχειρίας σε πλήρη και επίσημο τερματισμό του πολέμου εντός τουλάχιστον 30 ημερών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ιράν προτείνει τη σύσταση ενός «διεθνούς μηχανισμού εγγύησης» που θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις εχθροπραξίες, καθώς και αμοιβαία δέσμευση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να μην επιτεθούν η μία στην άλλη, συνοδευόμενη από επίσημη ανακοίνωση λήξης της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή.

Στο ναυτικό μέτωπο, η πρόταση προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ζητά να αναλάβει την ευθύνη για την αποναρκοθέτηση της περιοχής (χωρίς να αποκλείεται αμερικανική συνδρομή), ενώ σε αντάλλαγμα απαιτεί τη σταδιακή άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σε άμεση συνάρτηση με το άνοιγμα των στενών.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει επίσης ρήτρα αποζημιώσεων, η οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα διατυπωθεί «με νέο και δημιουργικό τρόπο».

Δεύτερο στάδιο: Πυρηνικό πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων
Το δεύτερο στάδιο αφορά τον πυρήνα της αντιπαράθεσης, δηλαδή το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Τεχεράνη προτείνει «πλήρη αναστολή» του εμπλουτισμού ουρανίου για χρονικό διάστημα έως και 15 ετών. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, θα της επιτραπεί να επανεκκινήσει τον εμπλουτισμό σε χαμηλό, μη στρατιωτικό επίπεδο της τάξης του 3,6%, υπό την αρχή της «μηδενικής αποθήκευσης» (χωρίς δημιουργία αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου).

Ωστόσο, το Ιράν θέτει σαφή «κόκκινη γραμμή»: αρνείται κατηγορηματικά την αποξήλωση των πυρηνικών υποδομών ή την καταστροφή των εγκαταστάσεών του.

Σε ό,τι αφορά τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, η πρόταση αφήνει περιθώριο διαπραγμάτευσης, είτε για τη μεταφορά τους εκτός χώρας είτε για τη μείωση του βαθμού εμπλουτισμού τους.


Σε αντάλλαγμα, το Ιράν απαιτεί σαφή και εγγυημένο μηχανισμό για την πλήρη άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί.

Τρίτο στάδιο: Νέα περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας
Στο τελικό στάδιο, η Τεχεράνη προτείνει την έναρξη ευρείας στρατηγικής διαβούλευσης με τα αραβικά κράτη και τις χώρες της περιοχής.

Στόχος, σύμφωνα με την ιρανική πρόταση, είναι η διαμόρφωση ενός νέου, συλλογικού συστήματος ασφάλειας που θα καλύπτει το σύνολο της Μέσης Ανατολής.

Ο Τραμπ σχολιάζει τη νέα πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης: Τι περιλαμβάνει η πρόταση;
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας σκεπτικισμό, εξετάζει την πρόταση 14 σημείων του Ιράν, η οποία αποτελεί αντιπρόταση στο σχέδιο εννέα σημείων των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Tasnim, οι κύριοι όροι του σχεδίου περιλαμβάνουν τις εγγυήσεις των ΗΠΑ για μη επιθετικότητα, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ. Προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός «νέου μηχανισμού» για τη διαχείριση της στρατηγικής διέλευσης, μαζί με τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η πρόταση απαιτεί επίσης την παύση του πολέμου εντός 30 ημερών, μια απόκλιση από την δίμηνη εκεχειρία που πρότεινε η Ουάσινγκτον. Μόνο μετά από αυτό θα ξεκινούσαν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι οποίες θα διαρκούσαν έναν ακόμη μήνα. Μια προηγούμενη έκδοση του σχεδίου περιελάμβανε επίσης την αναγνώριση του δικαιώματος του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς, μια προϋπόθεση που δεν έχει επιβεβαιωθεί στο τρέχον κείμενο.

Αναλυτής: «Το Ιράν κάνει μια απαράδεκτη προσφορά για να στριμώξει τον Τραμπ»
«Έχεις την αίσθηση ότι δεν πρόκειται για πρόταση από ένα Ιράν που απεγνωσμένα επιθυμεί την ειρήνη και είναι έτοιμο να συνθηκολογήσει», αλλά «φαίνεται πολύ πιο πιθανό οι Ιρανοί να έχουν πει: "Πρόεδρε Τραμπ, εσύ χρειάζεσαι μια συμφωνία περισσότερο από εμάς, ιδού το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσεις"». Αυτή είναι η ανάλυση του Βρετανού στρατιωτικού εμπειρογνώμονα Σον Μπελ, σε συνέντευξη που έδωσε στο Sky News. Σύμφωνα με τον Μπελ, το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο 14 σημείων του Ιράν περιέχει «πολλά στοιχεία, αλλά τα περισσότερα από αυτά θα είναι εντελώς απαράδεκτα» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Μπέσεντ: «Το Ιράν ίσως χρειαστεί να ξεκινήσει το κλείσιμο των πετρελαιοπηγών την επόμενη εβδομάδα»
Το Ιράν ίσως χρειαστεί να αρχίσει να κλείνει τα πετρελαϊκά του κοιτάσματα την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, σημειώνοντας ότι οι τιμές της βενζίνης θα μειωθούν μετά τον πόλεμο σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι πριν από τη σύγκρουση.

Βερολίνο προς Τεχεράνη: «Ανοίξετε ξανά το Ορμούζ και αποκηρύξτε την πυρηνική βόμβα»
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κάλεσε το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Έκανε την κλήση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, στην οποία «τόνισε ότι η Γερμανία υποστηρίζει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων».
«Ως στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο», έγραψε ο Βάντεφουλ σε μια ανάρτηση στο X. «Το Ιράν πρέπει να αποκηρύξει πλήρως και επαληθεύσιμα τα πυρηνικά του όπλα και να ανοίξει αμέσως ξανά το Στενό του Ορμούζ, όπως ζήτησε επίσης» ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.
Τις τελευταίες ημέρες, ο Βάντεφουλ και άλλοι Γερμανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να εξομαλύνουν τις εντάσεις μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος στις 27 Απριλίου δήλωσε ότι το Ιράν «ταπεινώνει» την Ουάσινγκτον, προκαλώντας μια σειρά από οργισμένες αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τη μεταφορά 5.000 στρατιωτών από τις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Γερμανία, και ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι οι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθούν από 15% σε 25%.

