Ιρανικό τάνκερ «σπάει» τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ - Μεταφέρει πετρέλαιο αξίας 220 εκατ. δολαρίων

Σοβαρά ερωτήματα εγείρει μία καταγραφή της εταιρεία θαλάσσιας παρακολούθησης TankerTrackers, σύμφωνα με την οποία ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο που μεταφέρει αργό πετρέλαιο αξίας σχεδόν 220 εκατομμυρίων δολαρίων απέφυγε τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στην περιοχή και έφτασε στη Νοτιοανατολική Ασία.

Σύμφωνα με το TankerTrackers, το Very Large Crude Carrier (VLCC) ανήκει στην National Iranian Tanker Company και έχει περάσει από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για να φτάσει στην Ασία-Ειρηνικό. Το πλοίο, φέρεται να μεταφέρει πάνω από 1,9 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που έχει εκτιμώμενη αξία σχεδόν 220 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Ένα υπερδεξαμενόπλοιο VLCC από την Εθνική Ιρανική Εταιρεία Δεξαμενόπλοιων (NITC), που μετέφερε περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου (αξίας σχεδόν 220 εκατομμυρίων δολαρίων), κατάφερε να αποφύγει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και να φτάσει στην Άπω Ανατολή», έγραψε το TankerTrackers στην αμερικανική κοινωνική πλατφόρμα X.

A National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertanker carrying over 1.9 million barrels (valued at nearly $220 million dollars) of crude oil has managed to evade the U.S. Navy and reach the Far East.



Her name is HUGE (9357183), and we last sighted her off Sri Lanka over a… — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 3, 2026

Πρόσθεσε, «Το όνομά του είναι HUGE (9357183) και την είδαμε τελευταία φορά στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα πριν από μια εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή διασχίζει το στενό Lombok της Ινδονησίας προς το αρχιπέλαγος Riau. Μέχρι τώρα, το HUGE δεν έχει μεταδώσει στο AIS από τις 2026-03-20, όταν αναχώρησε από τα Στενά της για το Ιράν».

Παρά τις αναφερόμενες παραβιάσεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι ο αποκλεισμός είναι αποτελεσματικός και είχε ως αποτέλεσμα απώλεια εσόδων δισεκατομμυρίων για το Ιράν, ανέφερε το Al Jazeera.