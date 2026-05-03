Τουρκία - Ανατροπή λεωφορείου στον δρόμο Μαλάτια-Αντιγιαμάν: Πολλοί τραυματίες, αναφορές για νεκρούς

Στην περιοχή Ντογάνσεχιρ της Μαλάτια, στν ανατολική Τουρκία, ένα επιβατικό λεωφορείο ανατράπηκε σε χαράδρα, στον αυτοκινητόδρομο Μαλάτια-Αντιγιαμάν.

Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδονται από τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδιε η Hurriyet, στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα και τραυματίστηκαν 15, ενώ η επιχείρηση διάσωσης από τις τουρικές αρχές συνεχίζεται.