Τουρκία - Ανατροπή λεωφορείου στον δρόμο Μαλάτια-Αντιγιαμάν: Πολλοί τραυματίες, αναφορές για νεκρούς
Ένα επιβατικό λεωφορείο ανατράπηκε στην περιοχή Ντογάνσεχιρ, στον αυτοκινητόδρομο Μαλάτια-Αντιγιαμάν - Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό τραυματιών.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην περιοχή Ντογάνσεχιρ της Μαλάτια, στν ανατολική Τουρκία, ένα επιβατικό λεωφορείο ανατράπηκε σε χαράδρα, στον αυτοκινητόδρομο Μαλάτια-Αντιγιαμάν.
Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδονται από τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδιε η Hurriyet, στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα και τραυματίστηκαν 15, ενώ η επιχείρηση διάσωσης από τις τουρικές αρχές συνεχίζεται.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Ματσάρα με γκολ, θέαμα και νικητές τους Βοιωτούς
19:00 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Γιατί έχετε συχνές λιγούρες «για κάτι γλυκό» τώρα τελευταία
18:40 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα
18:34 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
«Αργυρός» στο Τατζικιστάν ο Θοδωρής Τσελίδης!
18:31 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ρεπό σημαίνει ταξίδι: Στο Αμμάν της Ιορδανίας ο Χέιζ-Ντέιβις
18:29 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ