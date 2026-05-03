Αγώνας δρόμου για τους δύο Αμερικανούς στρατιώτες που χάθηκαν σε άσκηση στο Μαρόκο

Άκαρπες είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο Αμερικανών στρατιωτών που χάθηκαν το Σάββατο ενώ συμμετείχαν στην άσκηση «African Lion 2026» στο Μαρόκο, ανακοίνωσε η Διοίκηση Αφρικής των ΗΠΑ (AFRICOM).

Η AFRICOM δημοσίευσε μια δήλωση στον ιστότοπό της αναφέροντας ότι στις 2 Μαΐου, δύο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που συμμετείχαν στις ασκήσεις «African Lion» αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι κοντά στην περιοχή εκπαίδευσης Ras Draa, κοντά στην πόλη Tantan του νότιου Μαρόκου.

Two U.S. service members participating in African Lion 2026 were reported missing near the Cap Draa Training Area, near the city of Tan Tan, Morocco, May 2, 2026.https://t.co/7zxpKQRHfB — U.S. Africa Command (AFRICOM) (@USAfricaCommand) May 3, 2026

Η Διοίκηση Αφρικής των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μαρόκου, μαζί με άλλες δυνάμεις που συμμετείχαν στις ασκήσεις, είχαν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τους δύο στρατιώτες.

Σχετική ανάρτηση έκανε και η Γενική Διοίκηση των Βασιλικών Ενόπλων Δυνάμεων του Μαρόκου.

Η 22η έκδοση της άσκησης «African Lion 2026» ξεκίνησε στο Μαρόκο τη Δευτέρα 27 Απριλίου και θα συνεχιστεί έως την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Περισσότερα από 5.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων συμμετέχουν σε αυτές τις στρατιωτικές ασκήσεις, με τη συμμετοχή 41 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η άσκηση African Lion, η πρώτη έκδοση της οποίας ξεκίνησε το 2007, είναι μια από τις μεγαλύτερες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις που διοργανώνονται από τη Διοίκηση Αφρικής των ΗΠΑ στην Αφρική σε ηπειρωτικό επίπεδο και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Μαρόκο με στόχο την ανάπτυξη συντονισμού πεδίου μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων και των εταίρων τους στο ΝΑΤΟ, καθώς και ορισμένων συμμαχικών χω