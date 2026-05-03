Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

Το 2025, τουλάχιστον το 95% της Ευρώπης κατέγραψε ετήσιες θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο. Αυτό προκύπτει από την έκθεση «Κατάσταση του ευρωπαϊκού κλίματος 2025» της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).

Η ευρωπαϊκή ήπειρος, όπως και πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη, εκτίθεται σε ολοένα αυξανόμενες κλιματικές επιπτώσεις – από τη Μεσόγειο έως την Αρκτική – με σημαντικές συνέπειες για τις κοινωνίες και τα οικοσυστήματα.

«Ανησυχητικοί κλιματικοί δείκτες»

«Από το 1980, η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που την καθιστά την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στη Γη», δήλωσε η γενική γραμματέας του WMO, Celeste Saulo, κατά την παρουσίαση της έκθεσης.

Οι καύσωνες γίνονται ολοένα πιο συχνοί και έντονοι. Το 2025 καταγράφηκαν παρατεταμένα κύματα ζέστης από τη Μεσόγειο μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο. Παράλληλα, η Βρετανία, η Νορβηγία και η Ισλανδία κατέγραψαν τη θερμότερη χρονιά στην ιστορία τους.

Ρεκόρ ζέστης στη Βόρεια Ευρώπη

Στην υποαρκτική Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία σημειώθηκε καύσωνας διάρκειας τριών εβδομάδων τον Ιούλιο, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 30°C ακόμη και εντός του Αρκτικού Κύκλου.

Στην Τουρκία, για πρώτη φορά, οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 50°C τον Ιούλιο, ενώ στην Ελλάδα το 85% του πληθυσμού επηρεάστηκε από ακραίες θερμοκρασίες κοντά ή και πάνω από τους 40°C.

Μεγάλα τμήματα της Δυτικής και Νότιας Ευρώπης επλήγησαν από δύο ισχυρά κύματα καύσωνα τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και των νότιων περιοχών της Βρετανίας.

Διαδοχικά κύματα καύσωνα και παγκόσμια θερμική άνοδος

Ένα τρίτο μεγάλο κύμα καύσωνα έπληξε Πορτογαλία, Ισπανία και Γαλλία τον Αύγουστο. Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακόμη ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι, καθώς το φαινόμενο El Niño, που συνέβαλε σε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες το 2024, αναμένεται να επανεμφανιστεί στα μέσα της χρονιάς.

Συναγερμός για τους παγετώνες

Οι παγετώνες σε όλη την Ευρώπη παρουσίασαν καθαρή απώλεια μάζας το 2025, με την Ισλανδία να καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη τήξη στην ιστορία της.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι παγετώνες – που βρίσκονται κυρίως στις Άλπεις, τη βόρεια Σκανδιναβία, την Ισλανδία και τις παρυφές της Γροιλανδίας – αναμένεται να συνεχίσουν να συρρικνώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, ανεξάρτητα από τα σενάρια εκπομπών.

Η παγοκάλυψη της Γροιλανδίας έχασε περίπου 139 δισεκατομμύρια τόνους πάγου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 100 ολυμπιακές πισίνες ανά ώρα. Αυτό συνέβαλε σε άνοδο της μέσης στάθμης της θάλασσας κατά 0,4 χιλιοστά παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή, η χιονοκάλυψη στην Ευρώπη ήταν η τρίτη χαμηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ.