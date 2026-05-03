Διεθνής κατακραυγή για «φεστιβάλ βιασμού» στη Νιγηρία: Άντρες επιτίθενται σε γυναίκες στους δρόμους

Διεθνής κατακραυγή έχουν προκαλέσει βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, από ένα «φεστιβάλ» που διεξάγεται στην νότια Νιγηρία, στο οποίο άνδρες κυνηγούν γυναίκες στους δρόμους, τις γδύνουν και τις κακοποιούν σεξουαλικά. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν έρευνα και έχουν συλλάβει πολλούς από τους δράστες.

Το περιστατικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ γονιμότητας Alue-Do στο Οζόρο, στην πολιτεία Δέλτα στη Νιγηρία.

Σε πλάνα που κυκλοφορούν στα social media, φαίνονται γυναίκες να τρέχουν σε πολυσύχναστους δρόμους ενώ ομάδες ανδρών τις καταδιώκουν. Σε άλλα αποσπάσματα, οι γυναίκες περικυκλώνονται και δέχονται επιθέσεις, ενώ περαστικοί τραβούν βίντεο και φωνάζουν, με ορισμένους να αντιδρούν με επιδοκιμασίες.

Brutal 'rape festival' in Nigeria sparks worldwide outrage after a horrifying video surfaced of men chasing women through the streets.



This is the annual Alue-Do fertility festival in Ozoro, Delta State, Nigeria (March 19, 2026).



Videos show groups of men and boys chasing… pic.twitter.com/TQgdHedLIz — Next Brief (@nextbrief) May 2, 2026

Τα βίντεο έχουν προκαλέσει παγκόσμια οργή, με χρήστες του διαδικτύου να περιγράφουν το γεγονός ως «φεστιβάλ βιασμού».

Ωστόσο, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Πολλά βίντεο φαίνεται να δείχνουν παρόμοιες επιθέσεις σε διάφορες τοποθεσίες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, με τη συμμετοχή πολλών ανδρών και ακόμη και ανήλικων αγοριών. Πολλά από τα θύματα, που πιστεύεται ότι είναι φοιτήτριες από ένα κοντινό πανεπιστήμιο, νοσηλεύονται.

Συνελήφθησαν πολλοί ύποπτοι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται

Η αστυνομία της πολιτείας Δέλτα επιβεβαίωσε τη σύλληψη πολλών υπόπτων σε σχέση με τις επιθέσεις, μεταξύ των οποίων ένας τοπικός ηγέτης και τέσσερις νεαροί άνδρες που ταυτοποιήθηκαν από βίντεο.

Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Μπράιτ Εντάφε, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες, ενώ ο επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας, Αΐνα Αντεσόλα, διέταξε την άμεση μεταφορά των υπόπτων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

«Ο επικεφαλής της αστυνομίας έδωσε εντολή να μεταφερθούν οι ύποπτοι στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών χωρίς καθυστέρηση. Είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Εντάφε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες για βιασμό, μέχρι στιγμής, και προέτρεψε τα θύματα και τους μάρτυρες να προσέλθουν για να καταθέσουν.

#WATCH: A traditional fertility festival in Ozoro, Delta State — meant to celebrate childbirth and family — turned into a night of chaos and sexual violence.



On March 19, 2026, multiple women and girls were chased, assaulted, and publicly harassed by groups of young men across… pic.twitter.com/eny2tPiuCI — The ICIR (@TheICIR) April 10, 2026

Τις επόμενες ημέρες, ο αριθμός των συλληφθέντων αυξήθηκε, με περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους να βρίσκονται υπό κράτηση, καθώς οι ερευνητές εξετάζουν βίντεο και καταθέσεις μαρτύρων. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι συλλήψεις ήταν αποτέλεσμα στοχευμένης έρευνας, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να εντοπιστούν και άλλοι ύποπτοι καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Οι αρχές περιέγραψαν τις επιθέσεις ως έργο «εγκληματικών στοιχείων» που εκμεταλλεύτηκαν το φεστιβάλ, επιχειρώντας να διαχωρίσουν τη βία από τον πολιτιστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Ηγέτες της τοπικής κοινότητας προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, αρνούμενοι ότι σημειώθηκε οποιοσδήποτε βιασμός και υποστηρίζοντας ότι το φεστιβάλ «παρερμηνεύτηκε».

Σε δήλωσή τους, περιέγραψαν το φεστιβάλ Alue-Do ως τελετουργικό γονιμότητας, αναφέροντας ότι συμβολικές πράξεις, όπως το τράβηγμα ή η ρίψη άμμου σε άτομα, συνδέονται με παραδοσιακές ευχές για ζευγάρια που δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά.

??? "I HAVEN'T BEEN ABLE TO SLEEP" — Ozoro Festival Victims Speak Out: Groped, Harassed, Threatened, and Forced to Pay ₦10,000!



More victims of the horrific Ozoro Festival sexual assaults in Delta State have bravely come forward to share their traumatic experiences.



One lady… pic.twitter.com/ZGUqU36lMy — The Yoruba Times (@TheYorubaTimes) March 25, 2026

Παράλληλα χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς για εκτεταμένη σεξουαλική βία ως «ψευδείς και παραπλανητικούς», υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καταγραφεί επίσημα κανένας βιασμός, παρά τα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, αναγνώρισαν ότι ορισμένα άτομα ενδέχεται να ενήργησαν «ανεύθυνα», αλλά τόνισαν ότι μια τέτοια συμπεριφορά δεν αποτελεί μέρος της παράδοσης και δεν πρέπει να θεωρείται αντιπροσωπευτική του ίδιου του φεστιβάλ.

Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν μείωσαν ιδιαίτερα τις αντιδράσεις, καθώς τα βίντεο των επιθέσεων έχουν προβληθεί εκατομμύρια φορές στο Facebook, το Instagram και το «X». Οι εικόνες προκάλεσαν σοκ στους χρήστες, όχι μόνο από την βαρβαρότητα των επιθέσεων, αλλά και από το γεγονός ότι αυτή διαπράχθηκε σε δημόσια θέα, χωρίς να υπάρξει καμία παρέμβαση.

Σε ένα από τα βίντεο, φαίνεται μια νεαρή γυναίκα να κλαίει και να προσπαθεί να καλύψει το σώμα της, κρατώντας τα σκισμένα ρούχα της, ενώ δέχεται επίθεση από άνδρες που την έχουν περικυκλώσει.

In Nigeria, viral videos from March 19, 2026, during the annual Alue-Do cultural/fertility festival in Ozoro show groups of young men chasing, stripping, molesting, and raping women in public.



Women found outside (especially after certain hours) were targeted, with reports of… pic.twitter.com/GGkest3K4A — Catch Up (@CatchUpFeed) March 23, 2026

«Πιάστε την, πιάστε την, είναι γυναίκα»

Μια από τις γυναίκες, η φοιτήτρια Εζούεγκο Ιτζεόμα Ρόζμαρι, κατέθεσε στις αρχές ότι δέχτηκε επίθεση λίγα λεπτά αφού έφτασε στην περιοχή με ποδήλατο.

«Μόλις κατέβηκα, άρχισαν να φωνάζουν “πιάστε την, πιάστε την, είναι γυναίκα” και όρμησαν πάνω μου σαν μέλισσες», είπε. «Ένα μεγάλο πλήθος άρχισε να τραβάει τα ρούχα μου μέχρι που με γδύσανε εντελώς. Μου τραβούσαν το στήθος και άγγιζαν όλο το σώμα μου… Φώναζα για βοήθεια».

Σύμφωνα με την ίδια, την έσωσε ένας περαστικός, αλλά της πήραν το τηλέφωνο, προσθέτοντας ότι ακόμα αντιμετωπίζει σωματικά και ψυχολογικά τραύματα και δεν έχει επιστρέψει στο πανεπιστήμιο ακόμη.

Οι επιθέσεις έχουν ενισχύσει την ανησυχία για την ασφάλεια των γυναικών σε δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, γυναίκες υποχρεώθηκαν να παραμείνουν στο σπίτι κατά τη διάρκεια ορισμένων τμημάτων του φεστιβάλ, ενώ όσες δεν συμμορφώθηκαν δέχτηκαν επίθεση.

Το γεγονός αυτό παρουσιάζει τις επιθέσεις όχι ως τυχαίο χάος, αλλά ως αντίδραση σε ένα περιβάλλον που αμφισβητεί ενεργά την παρουσία των γυναικών σε δημόσιους χώρους, ενίοτε με βίαιο τρόπο.