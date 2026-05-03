Η Liberty Walk «στολίζει» το Daihatsu Copen πριν την αποχώρησή του

Του Γιάννη Σκουφή

Ένας από τους πιο γνωστούς βελτιωτικούς οίκους της Ιαπωνίας, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για το μικρό kei car -που κάποτε κυκλοφορούσε και στην χώρα μας- προσθέτοντας έντονα σχεδιαστικά στοιχεία σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται πλέον στο τέλος της πορείας του.

Η συγκεκριμένη έμπνευση ξεχωρίζει άμεσα χάρη στα πληθωρικά φτερά, που αποτελούν σήμα κατατεθέν της Liberty Walk. Το αμάξωμα συμπληρώνεται από νέο καπό, splitter, πλαϊνές ποδιές και διαχύτη, ενώ δεν λείπει και μια υπερμεγέθης πίσω αεροτομή. Οι ζάντες είναι επίσης νέες, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για παρεμβάσεις και στην ανάρτηση.

Το αυτοκίνητο είναι βαμμένο σε έντονο τιρκουάζ και έχει πολλά διακοσμητικά αυτοκόλλητα, ενισχύοντας τον αγωνιστικό χαρακτήρα. Ορισμένα εξαρτήματα έχουν φινίρισμα από ανθρακονήματα, ενώ στο εσωτερικό έχουν τοποθετηθεί καθίσματα bucket της Recaro, υπογραμμίζοντας τον πιο σκληροπυρηνικό προσανατολισμό.

Πέρα από τη βελτίωση, η συγκυρία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Daihatsu αναμένεται να διακόψει την παραγωγή του Copen τον Αύγουστο του 2026, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο άνω των 12 ετών, καθώς το μοντέλο παρουσιάστηκε το 2014.

Υπενθυμίζεται ότι το μικρό roadster, με μήκος μόλις 3,40 μέτρα και βάρος κάτω από 900 κιλά, εξοπλίζεται με έναν τρικύλινδρο turbo 658μ κ.εκ. που αποδίδει 64 ίππους.

Ωστόσο, το τέλος αυτό ενδέχεται να μην είναι οριστικό. Πληροφορίες θέλουν τη Daihatsu να εξελίσσει ήδη την επόμενη γενιά, η οποία θα μπορούσε να βασιστεί σε ένα πιο ισχυρό σύνολο και να αντλεί σχεδιαστικά στοιχεία από το πρωτότυπο του 2023.

Έτσι, το Copen ίσως επιστρέψει, αυτή τη φορά με πιο σύγχρονη φιλοσοφία και διαφορετικό τεχνολογικό υπόβαθρο.